Fenêtrage Il n’a cessé de nous surprendre dans son transmission spéciale pendant 25 ans. Entre les rires et commentaires acides, Pati Chapoy et compagnie ils ont reçu de vieux compagnons pour parler de son temps dans l’émission.

Cette fois, ils se sont connectés à l’Espagne pour discuter avec Atala Sarmiento qui, avec beaucoup d’émotion, a salué ses anciens collègues. N’oubliez pas que le journaliste Il a quitté le programme en 2018 au milieu de controverses et d’affrontements avec Chapoy.

En mars 2018 des rumeurs ont émergé du départ d’Atala du programme lorsque supposément a été vu dans les bureaux de Televisa au moyen de négociations. Bien qu’il l’ait nié au début, le chauffeur qui vit maintenant à Barcelone a fini par partir la même année.

Atala Sarmiento, de Madrid, félicite Ventaneando pour ses 25 ans (Capture: Tv Azteca)

Plus tard, dans diverses interactions sur leurs réseaux sociaux (principalement sur Instagram), Atala a réitéré à plusieurs reprises que Je ne retournerais jamais à Fenêtrage. «Je ne peux pas retourner à l’endroit où je suis mis en pièces depuis plus d’un an et où je ne suis pas aimé. Je n’y retournerai jamais “, a-t-il écrit dans un commentaire Instagram.

Peu après, dans des histoires du même réseau social, a répondu aux questions de ses fans où ils sont revenus pour aborder la question de son départ de Ventaneando et son retour possible à Tv Azteca. Il a continué en disant que Il n’accepterait un contrat avec une chaîne de télévision que si elle proposait un projet qui répondait à ses besoins; Cependant, lorsqu’ils ont parlé de l’entreprise qui accueille Pati Chapoy, Atala a clairement indiqué qu’elle ne pouvait pas y retourner: «Non, je ne peux pas y travailler. Le fameux «veto» qu’ils appellent haha ​​». a écrit.

Cependant, le journaliste du divertissement semblait avoir lissé les aspérités avec Chapoy et Bisogno pour vous accueillir pour l’occasion spéciale. Il vit en Espagne depuis longtemps, il n’a donc pas été possible d’être sur le plateau avec eux et le reste des pilotes.

Il a raconté comment il est entré dans le programme grâce à Guillermo Wilkins (Capture: Twitter @VentaneandoUno)

Entre chants et rires, Atala a raconté comment il vit dans le pays européen, où il n’a pas oublié ses racines mexicaines et tout ce qu’il aime de ce côté de l’étang: “[Estoy] famille, amis, moments manquants », dit-il. Mais il semble très heureux où il est maintenant, eh bien Il a quelques projets en cours, l’un d’entre eux est lié au design d’intérieur.

“Je suis dans ceux-là. Je fais des choses de décoration d’intérieur, relative aux personnes de journalisme en salle“Atala a dit sans effacer son sourire et montrer un veste bleue colorée que Mónica Garza a comparée au style de Locomía.

Aussi Daniel Bisogno n’a pas manqué l’occasion de plaisanter et lui donner quelques “flirtations” à Atala Sarmiento en pleine chambre avec des mots forts: “Comment vont vos fessiers en porcelaine dont vous avez tant pris soin ici?”demanda le chauffeur. Apparemment, Daniel est venu voir les fesses de l’ancienne conductrice alors qu’elle faisait une séance photo il y a longtemps. “J’ai regardé par une petite fenêtre là-bas … et là je l’ai vue”, dit la poupée.

Bisogno n’a pas manqué l’occasion de plaisanter avec Atala (Capture: Twitter @VentaneandoUno)

“Tu souhaites! Vous rêvez encore! “Sarmiento s’est exclamé quand Daniel a de nouveau plaisanté sur le journaliste “a jeté la vague”. Avec un petit clin d’oeil, le chef d’orchestre il avait hâte que cela se produise.

Nous ne devons pas non plus perdre de vue le fait qu’Atala Sarmiento a évoqué les tensions qu’il avait avec Bisogno avant votre départ. Dans les histoires Instagram susmentionnées, il a parlé de lui: “Cela a blessé mon âme de savoir combien horrible a été exprimé à mon sujet.”

Monica Garza, avec la gentillesse qui le caractérise, a rappelé des anecdotes amusantes qu’elle a eue avec Sarmiento alors qu’ils étaient colocataires à Ventaneando. Même a mis en évidence les talents supplémentaires depuis Atala: “Personne n’imite Alicia Villarreal comme Atala Sarmiento”, a-t-il exprimé.

Par conséquent, il s’est demandé: «Je ne sais pas comment vous ne vous êtes pas consacré ou, un, faire du stand-up ou des imitations». Ce à quoi Sarmiento a seulement répondu qu’il ne pouvait pas parce que parfois il “chivea”.

Tout au long du programme, Sarmiento semblait déjà parler en ami à Pati Chapoy malgré les problèmes qu’ils avaient (Photo: Instagram I- @ patichapoy / D- @ atasarmiento)

Ainsi, tant les journalistes que les présentateurs Ils ont parlé de leurs voyages shopping à Huston, au Texas. Ils avaient l’habitude de les envoyer à acheter des vestiaires pour le spectacle, mais Garza n’a pas caché son soulagement que plusieurs de ces voyages aient eu lieu après qu’Atala ait cessé de vivre avec l’un de ses partenaires: “Quand, heureusement, tu n’as plus vécu à Huston avec cet horrible mari que tu avais.”

Au final, pour la clôture du programme, Atala a parlé de son expérience dans Fenêtrage que vous connaissez, ce n’était pas tout à fait agréable. Cependant, l’ancien conducteur n’a rien mentionné à ce sujet. Au contraire, a remercié le programme.

«Ventaneando a été une excellente école sur le plan professionnel», a-t-il déclaré. “Il m’a appris à avoir du courage, il m’a appris à être patient, il m’a appris à être discipliné… et bien, je pense que je peux parler de ma vie avant et après Ventaneando. Et même après avoir quitté Ventaneando J’ai continué à apprendre et recevoir des choses. […] C’est un projet que j’aimerai beaucoup toute ma vie “.

