Lisandro López ne continuera pas en Racing (REUTERS / Juan_ignacio_roncoroni)

La première grosse pompe du marché des pass vient d’exploser en Racing. Lisandro López annoncera son départ Académie. A 37 ans, l’emblème de l’équipe Avellaneda continuera à jouer à l’étranger.

L’attaquant le communiquera en personne ce mardi dans un conférence de presse à partir de 12h30 dans l’enceinte d’honneur du stade Presidente Perón.

L’idée du footballeur que le 2 mars, il aura 38 ans c’est jouer une saison en MLS (Major League Soccer) puis s’installer aux États-Unis.

Le départ de Licha rejoint celle d’une autre grande idole comme Diego Milito, qui le 22 novembre a démissionné du Secrétariat technique de la course en raison de différends avec le président de l’institution, Víctor Blanco, concernant “le modèle et les idées” pour mener à bien la gestion.

Milito annonce son départ du Racing

“Je sens que Je n’ai pas été écouté et c’est pourquoi je vous laisse l’espace pour continuer avec vos idées. En revanche, je tiens à préciser que ce n’est pas à partir de maintenant, cela vient d’il y a longtemps et j’en ai discuté à plusieurs reprises avec lui », avait précisé le prince de 41 ans.

À l’époque, Lisandro López l’a regretté: “La vérité que c’est dommage qu’il parte pour tout ce qu’il a fait », le capitaine de l’Académie a reconnu après la rencontre entre son équipe et Flamengo, pour le match aller des huitièmes de finale de la Copa Libertadores.

La course est en plein changement. Après Victor White balayer les élections avec 71,4% des voix, Le départ de Diego Milito a été ajouté à celui de l’entraîneur Sebastián Beccacece pour «fidélité» à l’idole du club, qui l’avait convoqué.

C’est ainsi que Beccacece a annoncé son départ du Racing

Au cours des dernières semaines, Rubén Capria a été convoqué comme successeur de Milito au Secrétariat technique. Dans sa présentation, le magicien visant à «dépasser» les sports et les institutions. «C’est une grande satisfaction d’être de retour au club. Je peux honnêtement dire que mes connaissances seront utilisées pour prioriser tous les domaines du club », a-t-il promis.

«Je suis très content et avec une grosse injection d’adrénaline pour ce que cela signifie pour moi d’être de nouveau ici. Je remercie Víctor (Blanco) et le club pour leur confiance. Je pense qu’un mot clé pour ce moment est de surmonter. Aujourd’hui, nous devons viser à pérenniser la place de pertinence que le club a acquise et essayer de grandir encore plus que ce qui a déjà été réalisé », a-t-il ajouté.

(@RacingClub)

Enfin, El Mago a évoqué Lisandro López, la meilleure idole du club aujourd’hui, qu’il a qualifiée d ‘«emblème» de l’institution. «La figure de Lisandro est l’emblème de l’institution. Ce qu’il a fait lors du dernier match était formidable et d’une qualité remarquable. Et c’est ce dont nous avons besoin: des gens qui stimulent ainsi ce que signifie porter les couleurs du Racing », a conclu le tout nouveau directeur.

El Mago Capria avec la direction a choisi l’entraîneur: Juan Antonio Pizzi, à qui ils prévoyaient de se présenter ce mercredi mais que l’annonce pourrait être reportée en raison du départ soudain de Licha López. L’entraîneur de 52 ans sera accompagné par l’assistant de terrain Iván Moreno et Fabianesi, l’entraîneur physique Alejandro Richino, son fils Nicolás en tant qu’analyste vidéo et entraîneur des gardiens José Fabián Ramírez.

(FotoBaires)

Avec le départ de Licha López et l’arrivée de Juan Antonio Pizzi, la loupe sera sur ce qui se passe avec Darío Cvitanich, dont le contrat a expiré le 31 décembre. L’idée de la direction serait de renouveler le lien avec l’attaquant de 36 ans. “On sait que Darío a reçu une proposition des Estudiantes de La Plata, mais il a accepté de répondre car il attend une définition du club, car il veut continuer une saison de plus”, ont-ils déclaré à ..

Pendant ce temps, l’équipe Racing reprendra l’entraînement le jeudi 21, avec la présentation du nouvel entraîneur. En principe, la pré-saison aurait lieu sur la propriété appartenant à l’AFA dans la ville d’Ezeiza, comme cela s’est produit lors des préparatifs précompétitifs précédents.

J’ai continué à lire:

Le message que River a envoyé à Boca pour le féliciter pour le titre a généré une cataracte de mèmes

La phrase concluante de l’entraîneur des Denver Nuggets interrogé sur le rôle de Facundo Campazzo dans l’équipe

Les secrets du changement radical de The Mountain of Game of Thrones: pourquoi il a choisi la boxe, le pire dans le fait d’être un géant et combien de kilos il a perdu