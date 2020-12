Tuchel a atteint la finale de la Ligue des champions 2020, où il a perdu contre le Bayern Munich .

Il Paris Saint-Germain (PSG) a donné un écart inattendu le 24 décembre. En attendant Noël, les dirigeants du club ont décidé de licencier leur entraîneur, Thomas Tuchel, pour démarrer 2021 avec un nouveau directeur technique. La nouvelle a été avancée par les sites Bild et L’Equipe et dans les prochaines heures il y aura un communiqué officiel puisque les avocats du coach rencontrent ceux du club pour convenir de la séparation.

L’Allemand qui a atteint la fin de la Ligue des champions 2019/20 laisse son équipe troisième de Ligue 1, à un point des leaders, et au deuxième tour du tournoi européen, où il affrontera le Barcelone pour le passage aux chambres.

L’ancien directeur technique de Borussia Dortmund a rejoint l’équipe française en 2018 et a depuis remporté six titres nationaux et construit une équipe fantastique avec Kylian Mbappé et Neymar comme étoiles principales. Cependant, cela ne semble pas avoir conformé les autorités de l’institution qui ont opté pour une autre à choisir une autre voie.

Selon plusieurs des portails les plus importants d’Europe, son remplaçant sera l’Argentin Mauricio Pochettino, qui n’a actuellement pas de club après avoir quitté Tottenham la saison dernière. L’ancien entraîneur de l’Espanyol de Barcelone portait les couleurs de PSG en tant que footballeur entre 2001 et 2003, mais ne pouvait pas soulever de trophées. Bien sûr, à cette époque, le club n’appartenait pas à un fonds qatari qui en faisait l’un des plus puissants du Vieux Continent.

Pochettino a été renvoyé de Tottenham et il aura maintenant une nouvelle chance (.)

Le PSG a disputé son dernier match mercredi et a remporté une victoire confortable contre Strasbourg avec des buts de l’Anglais Timothée Pembélé, Kylian Mbappé, Idrissa Gueye et Moise Kean, l’équipe de la capitale est troisième avec 35 points – un derrière Lyon et Lille- , terminant l’année sur une bonne note malgré la cataracte de blessures, dont celle du Brésilien Neymar, dont le retour sur le terrain est attendu en janvier.

«Nous avons joué un bon match mais nous avons aussi joué un match avec des joueurs qui jouent peu. Les cinq défenseurs n’avaient jamais joué ensemble », a déclaré l’entraîneur lors de sa dernière conférence de presse en fonction.

Il PSG jouera à nouveau le 6 janvier, lors de sa visite au Saint Etienne à la date 18 de Ligue 1 dans le but d’atteindre le sommet de la compétition. D’ici là, on s’attend à ce que Pochettino vous avez déjà pris les rênes de la direction technique et fait vos grands débuts. Cependant, le test décisif sera contre Barcelone de Lionel Messi, curieusement, un autre des clubs qui l’avait remarqué avant d’embaucher Ronald Koeman. La clé de la Ligue des champions ouvrira le 16 février au Camp Nou et il fermera le 10 mars au Parque de los Príncipes.

