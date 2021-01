Partager sur FacebookPartager

Après ce qui a été la classification éprouvée et pénible de la Barcelone avant le Société réelle, il Real Madrid a comparu devant le tribunal de Malaga mesurer leurs forces contre Athletic Bilbao pour la seconde demi-finale de la Supercoupe d’Espagne.

Un ennui physique de Sergio Ramos Dans les mouvements précompétitifs, il a prédit la journée difficile que le Merengue allait avoir en Andalousie. Mauvaises résolutions danger édénique et le manque de clarté dans l’attaque s’est poursuivi sur l’air d’un spectacle chargé de suspense quand Raul Garcia célébré le 1 à 0 pour la combinaison rouge et blanc. La mauvaise façon de sortir Lucas Vazquez contribua à la conquête basque et à la faible réaction de Thibaut Courtois achevé le chaos de la Maison Blanche.

Malgré les tentatives désespérées d’aller à la recherche de la cravate, une peine enfantine et inexplicable de Lucas Vazquez lui a permis de Raul Garcia étendre la différence avec un tir précis du douze étapes. Au pouvoir capitaliste, tout était confusion et désordre. Le visage déçu de Zinedine Zidane Il a parfaitement illustré la terrible production de son équipe.

En complément le Real Madrid a réussi à créer le meilleur jeu en équipe qui méritait de se conclure en rabais, mais un bâton audacieux a gêné Marco Asensio et le son métallique couvrit le cri du but. En plus d’avoir une production médiocre, les Merengue manquaient également de chance.

la télé: DirecTV 1610

STADE: La roseraie

