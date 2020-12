À peine 48 heures après avoir été suspendu, le Argentine Rugby Union levé les sanctions qui pesaient sur Pablo Matera, Guido Petti et Santiago Socino, les membres du Les Pumas ceux qui avaient été détectés des messages xénophobes et discriminatoires sur leur chronologie Twitter. De cette façon, les trois pourraient être à la disposition de l’entraîneur-chef Mario Ledesma pour le match de samedi contre l’Australie, pour les Trois Nations.

La pression des dirigeants de l’activité qui se sont exprimés publiquement, comme Agustín Creevy, et des clubs, tels que Regatas et Olivos, a provoqué l’amnistie. Aussi le fait qu’en Océanie, certains de ses collègues ont prévenu que si ceux indiqués n’étaient pas autorisés, ils ne participeraient pas au prochain match. L’UAR avait suspendu les trois joueurs et retiré le capitanat de Matera, après la viralisation des tweets, qui datait de 2012. Ainsi, dans le cas de Matera, par exemple, il avait 19 ans et représentait déjà Los Pumitas. Un an plus tard, il portait pour la première fois le maillot de l’équipe senior.

Le contenu répréhensible des publications et leur impact sur l’opinion publique ont poussé plusieurs des sponsors qui accompagnent Los Pumas à demander une sanction et ont menacé de retirer leur soutien. Même Eliseo Branca, l’historien de l’élu, a déclaré dans TyC Sports que, si la paternité de Matera était confirmée, il méritait “quelque chose d’exemplaire” et parlait d’une “suspension à vie”.

La déclaration de l’UAR, publiée lundi soir, était directe. Il a résolu «en premier lieu, révoquer la capitainerie de Pablo Matera et demander au personnel de proposer un nouveau capitaine au conseil d’administration. En second lieu, suspendre Pablo Matera, Guido Petti et Santiago Socino de l’équipe nationale jusqu’à ce que leur situation disciplinaire soit définie. En troisième lieu, engager une procédure disciplinaire contre les trois acteurs mentionnés, en charge de la commission disciplinaire de l’Union argentine de rugby ».

Tout a commencé après que Los Pumas ait décidé de s’excuser pour le bref hommage à Maradona à l’occasion du duel contre les All Blacks, et contrairement à l’équipe néo-zélandaise, qui s’est approfondie en reconnaissance de la mort de la star du football. Pablo Matera a ouvert la voie dans le tournage. Immédiatement, ses vieux tweets discriminatoires et xénophobes sont apparus. Immédiatement après, ceux de Petti et Socino ont germé.

Matera a également été la première à venir demander pardon. «J’ai très honte. Toutes mes excuses à tous ceux qui ont été offensés par les atrocités que j’ai écrites. À ce moment-là, je n’imaginais pas qui j’allais devenir. Aujourd’hui, je dois prendre en charge ce que j’ai dit il y a 9 ans. Je suis également désolé pour mon équipe et ma famille pour le moment où ils vivent mes actions et merci aux personnes qui m’aiment pour leur soutien », a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Puis vint le regret de Petti: «Je voulais te dire que je suis très désolé et honteux pour ce que j’ai jamais dit. Sans avoir l’intention de le justifier pour les 8 ans qui ont passé, ces messages, que je répudie totalement aujourd’hui, ils ne représentent pas du tout la personne que je suis aujourd’hui». Et, dans une cascade, le mea culpa de la pute Socino est apparu: «Je suis vraiment désolé et j’ai honte de mes paroles qui sont devenues virales aujourd’hui. Je tiens à m’excuser auprès de ceux qui ont peut-être offensé ce que j’ai dit à l’époque, et Je répudie absolument. Je n’ai jamais réalisé ce que ça pouvait causer, et je ne cherche pas à le justifier par l’immaturité avec laquelle je me suis comporté ».

La levée de la sanction implique-t-elle que l’épisode des tweets sera oublié? Des sources proches de l’UAR indiquent qu’elles évalueront les étapes à suivre une fois que la participation de l’Argentine contre l’Australie sera terminée, avec l’équipe de retour à Buenos Aires, comme cela allait se passer dans un premier temps.

LES MESSAGES QUI METTENT LES RUGBIES À L’ŒIL DE LA TEMPÊTE

