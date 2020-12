Surprise: Lucas Pratto quitte River et continuera sa carrière en Europe Photo REUTERS / Rodolfo Buhrer

Après avoir clôturé 2020 avec de grandes performances sportives tant au niveau international que local, Plaque de rivière vous pensez déjà à ce qui sera un début d’année assez intense au cours duquel vous devrez jouer à quelques jours d’intervalle le Super classique avant Bouche et les demi-finales par Coupe Libertadores avant le Palmeiras. Et bien que Marcelo Gallardo Vous devez déjà vous débrouiller avec le montage des équipes avec une équipe avec quelques blessures, il va maintenant subir une nouvelle défaite: Lucas Pratto partira pour continuer sa carrière en Europe.

La nouvelle est tombée comme un seau d’eau froide au staff des entraîneurs, qui avait déjà perdu plusieurs joueurs en début de saison, dont Juan Fernando. Quintero, Luke Martinez Quarta et Nacho Scocco, et il n’était pas content du fait qu’il n’ait pas été en mesure d’incorporer des renforts. La sortie de Ours Cela semble imminent, puisqu’il a tout accepté de faire escale au Feyenoord de la Eredivise aux Pays-Bas. L’attaquant se déplacera ce mardi pour signer son contrat et rejoindre sa nouvelle équipe.

Comme il s’est passé, l’avant de Un jeune de 32 ans signera un prêt de six mois sans frais et avec option d’achat en fonction des objectifs que vous atteignez. Ainsi, après trois ans, Pratto terminera son cycle dans le Millionnaire.

Ce qui semblait être une bombe pour les fans semble avoir donné ses indices ces derniers jours. Est-ce que, dans la victoire de Le groupe contre Arsenal par 2-1 de ce dimanche, quand Rafael Santos Borré a demandé le changement après avoir subi un coup, le DT a décidé de le remplacer par le jeune homme Benjamin Rollheiser, une décision suspecte considérant que toujours Ours est la première variante dans cette position.

Une autre des pistes qui étaient visibles de tous mais qui n’a de sens que maintenant sont les célébrations de Nacho Fernandez et Matias Suarez dans leurs objectifs respectifs. Le volant a décidé de le célébrer en imitant la pose de son partenaire les bras croisés, tandis que le Cordovan allait directement dans ses bras Pratto lors de la notation. Quelque chose comme un adieu au footballeur.

Bien que n’étant pas la préférence des Poupée Lorsqu’il s’agissait de choisir les partants, l’attaquant est sorti des inférieurs de Xeneize et avec un passé à Vélez Sarsfield a gagné une place dans le cœur des fans de rivière être un élément clé de la conquête de la Libérateurs 2018. En Superfinale marqué en double, d’abord dans le souvenir tellement qu’ils ont réussi à sortir du milieu et à Madrid, c’est lui qui a égalisé le résultat pour forcer le temps supplémentaire, une instance dans laquelle le casting de Núñez remporterait la victoire 3-1.

Au total, le Ours contesté 109 jeux avec le t-shirt blanc et rouge qu’il a transformé en 26 buts et 18 passes décisives. De plus, il avait le luxe de soulever quatre titres: la Super Coupe d’Argentine de 2018, la Coupe d’Argentine de 2019, les Libertadores susmentionnées et la Recopa Sudamericana de 2019.

De cette manière, Galant ajouter un autre nom à la liste des joueurs qui ne seront pas pour le choc avant Bouche pour la Coupe Diego Armando Maradona, samedi prochain, 2 janvier, ni au match aller contre le Palmeiras, mardi 5. Ce matin, il a été confirmé que Fabrizio Angileri manquera les deux matchs en raison d’un ischio-jambier gauche déchiré, tandis que Casque Milton il subirait le même sort – il attend les résultats des examens médicaux. De plus, le chilien Paulo Diaz C’est également douteux car il souffre d’une synovite à la hanche, qui l’a marginalisé lors du dernier match contre celui de Saranda.

