A 61 ans, Ramon Diaz est à deux pas d’atterrir pour la première fois dans le football Brésil. En compagnie d’Emiliano, son fils, en tant qu’assistant de terrain, l’ancien attaquant et entraîneur de River a accepté verbalement son contrat d’un an pour diriger le Botafogo, un groupe populaire de Rio de Janeiro, qui participe au Brasileirao.

El Fogao, qui détient deux titres en Serie A dans son pays, un de la Conmebol et a été champion 21 fois dans l’état de Rio de Janeiro (le dernier, en 2018), il est en position 14 du Brasileirao, avec un bilan de trois victoires, 11 nuls et quatre défaites. La direction avait organisé l’embauche de Cesar Farias, qui dirige la sélection de la Bolivie; Cependant, compte tenu de l’imminence des engagements pour les dates 3 et 4 des éliminatoires de la Coupe du monde, l’entraîneur vénézuélien n’a pas pu se libérer des engagements d’avance.

Là, l’option Ramón Díaz a vu le jour et les négociations ont progressé rapidement. Comme Lance l’a indiqué, Les directeurs du club veulent que la Rioja se rende au Brésil le plus tôt possible pour signer son contrat. Et, si possible, qu’il soit présent sur le banc des remplaçants dimanche prochain, lorsque Botafogo se rendra à Bahia. Fogao est venu d’égaliser 0-0 contre Cuiabá pour la Coupe du Brésil hier.

L’accord intervient lorsque Ramón a reçu une offre de Al Wasl pour revenir à la réalisation en Asie: il a des expériences réussies à Al-Hilal et Al-Ittihad sur son CV. La dernière incursion de Díaz dans le banc des remplaçants avait eu lieu à Libertad de Paraguay, un casting avec lequel il a joué une partie de la phase de groupes de la Copa Libertadores.

Depuis ses débuts en tant que directeur technique en 1995, il s’est construit une carrière riche en titres. Avec River, où il est une idole, il a brodé 9 étoiles, dont celle de la Copa Libertadores de 1996. En outre, il a dirigé San Lorenzo (où il était également champion), l’Amérique du Mexique, l’Independiente, les Pyramides d’Egypte et la sélection du Paraguay.

