Photo datée du 21 janvier 2021, de William Luis, un petit danseur de ciseaux de 9 ans, récemment arrivé dans la capitale en provenance de Huancavelica, la ville la plus pauvre du Pérou, qui exécute sa danse acrobatique pour gagner quelques pièces et survivre. . / Luis Angel Gonzales Taipe

Lima, 22 janvier . .- A tout juste neuf ans, le petit William Luis porte tous les jours des vêtements brodés de rayures dorées et de paillettes et, au rythme de la danse traditionnelle andine des ciseaux, piétine les rues du centre historique de Lima tandis que deux feuilles de métal sonnent ensemble en échange de quelques pièces.

Pendant huit heures par jour, il arrête à peine de danser pour ramasser l’argent jeté sur lui par les passants ou pour chercher parmi la foule écrasante le regard complice de son frère Claudio, 14 ans, ou de son cousin Ismael, 10 ans, qui Ils dansent aussi, tandis que leurs parents «vendent des fruits» et «font briller des chaussures».

Comme les garçons l’ont expliqué à Efe, il y a un an, leurs familles ont quitté la ville de Huancavelica pour s’installer dans la capitale péruvienne. Depuis, et malgré l’avancée du coronavirus, ils sont sortis gagner leur pain quotidien avec cette danse typique des communautés quechua des Andes péruviennes.

“Sinon, sur quoi est-ce que je vis?”

Au-delà de la danse, le street art, sous ses multiples formes, résiste et subsiste dans le centre historique de Lima comme un écho du désir de résilience de ceux qui, en période de pandémie, étaient confrontés au terrible dilemme de devoir choisir entre la maladie ou la faim, dans un pays où 70% de la population active travaille dans le secteur informel.

A quelques mètres de William, le son du métal perd de sa clarté au fur et à mesure qu’il se confond avec les rythmes rythmiques d’une autre enceinte. C’est celle d’Henry Romero, un aveugle, 46 ans, qui chante des mélodies de cumbia, salsa, merengue et boléros.

Depuis novembre de l’année dernière, Romero quitte son domicile tôt tous les jours, dans le quartier de San Martín de Porres à Lima, pour s’installer dans un coin près du conglomérat commercial Mesa Redonda.

Là, il chante pendant huit heures “toutes sortes de genres”. C’est «l’alternative» qu’il a trouvée pour remplacer les concerts qu’avant, «dans des situations normales», il faisait avec son groupe sur scène.

“Que peut-on faire sinon? (Chanter dans la rue) n’est pas un luxe, mais ça couvre”, a-t-il dit à Efe.

En revanche, pour l’artiste du pavé César Ricardo Guevara, ce qu’il gagne dans les longues et chaudes journées sur l’asphalte «atteint à peine une assiette de nourriture».

«Maintenant (avec la pandémie) vous ne pouvez plus gagner», car «il est très difficile pour les gens de vous donner au moins une pièce», a déploré le jeune homme de 30 ans de la ville amazonienne d’Iquitos, qui a été décennie qui peint des portraits méticuleux à la craie sur les sols du centre historique de la capitale péruvienne.

Malgré une certaine “peur” d’être infecté par le nouveau coronavirus, il n’y a pas un jour que Guevara reste chez lui, dans le quartier de Chorrillos, où il vit avec sa mère et son fils de trois ans.

“Je devais venir parce que je dois payer et partir. Sinon, de quoi est-ce que je vis?”

JIGGING POUR LES PIÈCES

L’agglomération de commerçants et d’acheteurs qui s’efforcent d’éviter les boîtes, les plastiques et les brouettes dans la zone piétonne de Mesa Redonda, se traduit par une circulation chaotique de véhicules dans les rues qui transforment ce conglomérat commercial.

À l’un des feux de signalisation témoins de la bande sonore stridente des moteurs et des klaxons, l’Argentine Daniela Flores, 24 ans, joue avec la gravité et diverses machettes avec lesquelles elle distrait les conducteurs en échange de pourboires.

La jeune femme jongle et vend des objets artisanaux dans les vieilles rues du centre-ville de Lima depuis cinq ans, lorsqu’elle a quitté son pays natal et est venue «en sac à dos» au Pérou, où elle a fini par rester «plus longtemps que prévu».

«Je gagne ma vie, je marche 20 ou 30 pâtés de maisons par jour» et «toujours avec ma fille et mon chien», expliquait la femme à Efe, tandis que son partenaire, dit «El Causa», un jeune homme avec une coupe mohican et une tatouage singulier sur la cornée, il a pris le relais sur la piste.

Le Pérou a été l’un des épicentres mondiaux de la pandémie et est l’un des pays avec le taux de mortalité par coronavirus le plus élevé en proportion de sa population.

Désormais, en attendant l’arrivée des premiers vaccins du laboratoire chinois Sinopharm, prévue fin janvier, le pays sud-américain est au stade initial de la deuxième vague d’infections SRAS-CoV-2, qui a déjà laissé plus de 1 078 675 cas confirmés et environ 39 160 décès, selon les chiffres officiels.

Au drame sanitaire s’ajoute l’effondrement économique, qui a laissé des millions de familles dans une situation grave et des entreprises sans entreprises ni ressources pour faire face à la situation, face à un État qui a également peu de ressources pour remédier à la situation.

Carla Samon Ros