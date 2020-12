Susana et Mecha racontent leurs plans pour le dîner de Noël (Vidéo: Instagram)

Susana Gimenez Il est à Miami, où il a voyagé pour passer les vacances et profiter d’agréables vacances. Comme chaque année, la diva est partie aux États-Unis accompagnée de sa fille, Mèche Sarrabayrouse. Et, sûrement, il y restera pour fêter ses 76 ans en beauté, le 29 janvier, au lieu de Punta del Este, où il réside actuellement.

Pour Noël, pendant ce temps, l’hôte populaire de Telefé a organisé une fête avec des membres de sa famille et certains de ses proches. L’occasion très spéciale les a amenés à décider avec leur fille d’acheter un Père Noël géant pour décorer leur maison. Et, quand ils sont allés le chercher dans l’entreprise, ils ont rencontré le journaliste Mario Massaccesi, le conducteur Tete Coustarot et le producteur Dany Mañas.

Sur son compte Instagram, il a partagé une vidéo du moment où le chauffeur a chargé la poupée dans la voiture de Susana. «@Mechasarra est allé acheter un Père Noël pour décorer la maison la veille de Noël et regarder qui il a rencontré? Teté, Mario Massaccesi et @danymanas. Heureusement! Parce que je ne sais pas comment j’aurais fait pour le charger dans la voiture », écrit-il sur le réseau social.

Mario chargeant un Père Noël géant dans la voiture de Susana (Vidéo: Instagram)

Avant la veille de Noël, Susana a enregistré une autre vidéo avec Mecha pour montrer la poupée géante et dire qu’ils allaient dîner avec des amis. “Aujourd’hui vient Cala, Bruno, Teté, Sashi, Josefina (la fille de Tete), Dany Mañas et personne d’autre, nous avons neuf ans”, dit la diva.

Puis, en criant et en riant, il a ajouté: “Et Mario Massaccesi, qui est celui qui a amené le Père Noël qui pèse un gramme!” De plus, elle a assuré qu’elle était très contente de certains réchauds qu’ils avaient acquis pour le dîner de Noël. «Je n’ai jamais rien vu de tel», dit-elle, très surprise.

Récemment, Giménez a enregistré une vidéo d’appel d’offres pour Mirtha Legrand qu’ils ont montré à leur retour à la télévision samedi dernier. «Bonjour Chiqui, cher de mon cœur. Je suis à Miami, il fait encore beau mais comme c’est l’hiver il fait noir tout de suite. Je ne suis pas allée chez le coiffeur, je n’ai pas de maquillage, je n’ai rien … Je suis faite sorcière, mais j’aime que tu reviennes à la télé avec Juani qui a très bien fait, chaque jour mieux. Je vous dirais même à quel point c’est cool. Et très joli. J’espère que vous serez heureux de dire au revoir à votre public pour cette année horrible et que 2021 est mieux. Je t’aime“, A déclaré la diva.

Il y a quelques jours, Susana avait utilisé son compte Instagram pour dédier un message d’adieu émotionnel à Carlos Calvo, décédé le 11 décembre à 67 ans. «Quelle tristesse Carlin chérie, je me souviens de tant de beaux moments de rire et de bonheur, je serre toute ta famille dans mes bras. Je me souviendrai toujours de toi”, écrit très triste.

Alors que le 25 novembre, il a également exprimé son chagrin face au départ de Diego Armando Maradona à 60 ans. «Le monde pleure votre départ, mon cher Diego. En cette année terrible, c’était la dernière chose dont nous avions besoin. Vous rencontrerez vos proches et vous aurez enfin la paix… », A ensuite déclaré Giménez.

Message de Susana pour Carlín Susana a dédié un message à Diego Maradona

