Beaucoup pensaient que Susana Gimenez Il allait rester à Miami pour y fêter ses 76 ans, le 29 janvier. Mais non. La diva s’était rendue dans la péninsule de Floride, aux États-Unis, à la mi-décembre. Mais, après avoir passé les vacances avec sa fille, Mèche Sarrabayrouse, et un groupe d’amis parmi lesquels était Tete CoustarotElle a décidé de retourner en Uruguay, où elle est basée depuis mai.

“Retour à la maison. Quel plaisir de les revoir! “Susana a écrit sur son compte Instagram, avec une vidéo dans laquelle elle jouait dans le grand parc de La Mary, le manoir de Punta del Este où elle réside actuellement, avec deux de ses animaux de compagnie: Rita et Être à.

Susana Giménez a retrouvé ses chiens (Vidéo: Instagram)

Il est vrai que la diva a beaucoup plus d’animaux vivant dans sa maison. Cependant, le chiot vizla qu’il a reçu chez lui dans le Barrio Parque en pleine quarantaine et qui lui a valu plus d’une critique quand il a décidé de l’envoyer dans un chenil pendant un mois “pour être éduquée” parce qu’il n’arrêtait pas de la mordre, est devenu un de vos favoris. Et celui qui vous apporte le plus de maux de tête!

Sans aller plus loin, elle monta les escaliers de sa maison en chaussons et avec le chien dans ses bras que Susana a subi l’accident domestique pour lequel, quelques jours après son arrivée dans le pays voisin, elle a dû être opérée d’une luxation du coude au Sanatorium Cantegrill. Et pour lequel, voyant qu’elle ne se remettait pas de manière satisfaisante, des mois plus tard, elle a dû se rendre en Argentine pour être opérée au Sanatorium d’Otamendi par son traumatologue de confiance, le Dr. Alexandre Duretto.

Rita couche avec Beto (Photo: Instagram: @gimenezsuok)

Cependant, il n’y a pas eu de méfait de Rita qui a réussi à faire perdre à Giménez sa fascination pour elle. “Depuis qu’elle est arrivée, elle et Beto sont inséparables. Il lui donne une chambre pour dormir sur son matelas, ils mangent dans la même assiette, ils jouent sans arrêt “Susana avait publié en juin avec une jolie photo du chien. Et, depuis, elle n’a cessé de partager des moments mémorables comme quand elle a détruit la villa de son employée, quand elle est devenue folle en courant entre les plantes ou quand, hors d’un état second, elle a failli tomber dans le lac sur la propriété.

Mais la vérité est qu’au fil du temps, le chiot s’est de plus en plus adapté à son nouvel environnement. Et quand la chaleur est venue, la diva a partagé une photo dans laquelle elle a été vue portant un joli chapeau tout en se reposant sur un fauteuil. “L’été est là et Rita veut être à la mode“Susana a écrit, ravie, dans le post.

Rita avec son look d’été (Photo: Instagram @gimenezsuok)

Ainsi, bien qu’elle se soit beaucoup amusée pendant son voyage, où elle s’est montrée à la danse pure sur un yacht, Susana avait hâte de rentrer chez elle pour retrouver ses animaux de compagnie bien-aimés. En fait, lorsqu’il a décidé de demander une résidence uruguayenne pour s’installer chez lui, il l’a également fait face à la nécessité d’emmener Rita avec ses autres chiens, car dans sa maison de Buenos Aires, il n’a cessé de faire des dégâts.

