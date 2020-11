Le prix Nobel de la paix et le chef du gouvernement birman Aung San Suu Kyi dans un message télévisé à la nation sur le résultat des élections de dimanche. BUREAU DU CONSEILLER DE L’ÉTAT DE L’. / EPA / MYANMAR / DOCUMENT

Yangon, 10 novembre . .- Le prix Nobel de la paix et chef du gouvernement birman, Aung San Suu Kyi, a réussi à conserver son siège au Parlement lors des élections générales de dimanche, a confirmé mardi la commission électorale birmane.

Alors que le décompte lent des votes se poursuit, qui peut durer plusieurs jours, le Comité a annoncé mardi la victoire du leader de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) dans le district de Kawmhu, une municipalité située à 50 kilomètres au sud de Yangon, où il était également présent. aux élections de 2015.

La dirigeante, dont l’image internationale a chuté en raison de sa défense de l’armée contre l’accusation de nettoyage ethnique contre les Rohingyas, a remporté 83,83% des suffrages exprimés dans sa circonscription.

Bien que les résultats officiels soient progressivement annoncés, le parti de Suu Kyi a annoncé lundi qu’il remporterait une victoire éclatante lors de cette deuxième élection après la transition démocratique amorcée il y a 10 ans.

Des centaines de partisans de la NLD sont descendus dans les rues de Rangoon hier soir, l’ancienne capitale et la ville la plus importante du pays, pour célébrer la victoire attendue avec des t-shirts, des drapeaux et des masques en soutien au parti de Suu Kyi.

Myo Nyunt, porte-parole de la Ligue nationale pour la démocratie, a déclaré lundi à . que la NLD avait remporté une plus grande victoire qu’en 2015, lorsqu’elle avait balayé les urnes en obtenant près de 80% des sièges en lice.

Pour former un gouvernement, la NLD doit obtenir plus des deux tiers des 476 sièges en litige (au moins 322) dans le législatif bicaméral, où les militaires réservent 166 sièges soit 25% des sièges selon la Constitution rédigée par eux eux-mêmes et cela permet aux hommes en uniforme de conserver leur influence politique.

Mardi matin, la commission électorale avait officiellement annoncé les résultats d’une trentaine de sièges seulement.

En raison de conflits armés dans diverses régions du pays, les élections ont été annulées dans 51 circonscriptions, la grande majorité étant habitée par des minorités ethniques, laissant 22 sièges législatifs vacants.