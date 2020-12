Photographie d’une rue inondée à Villahermosa, dans l’état de Tabasco (Mexique). . / Jaime Ávalos

Du 13 au 20 décembre, Le gouvernement mexicain fournira divers soutiens jusqu’à 10 000 pesos à chacun des 200 000 foyers touchés par les inondations dans l’état de Tabasco.

L’objectif de ce soutien, selon le communiqué officiel du ministère du Bien-être social, est que les personnes touchées commencent à se rétablir avec le nettoyage et la réhabilitation de leurs maisons.

Lors d’une conférence de presse dirigée par le secrétaire Javier May Rodríguez, et le gouverneur de l’entité, Adán Augusto López Hernández, il a été rapporté que pPour la livraison de l’accompagnement, plus de 30 bureaux seront installés dans les 17 communes de l’entité.

Les dates, heures et lieux des lieux seront disponibles pour toutes les personnes intéressées sur le microsite www.gob.mx/bienestar/apoyotabasco, sur les réseaux sociaux du ministère du Bien-être et du gouvernement du Tabasco, ou ils peuvent être consultés à l’adresse ligne via 800639 4264.

Tabasco soutiendra 10000 pesos pour les personnes touchées par les inondations (Photo: ANGEL HERNANDEZ / .)

Le secrétaire Javier May a rapporté qu’à partir d’un recensement effectué pendant environ deux semaines, Un registre de 200 000 foyers touchés a été établi.

Ils ont également signalé qu’après la livraison des 10 000 pesos de soutien, le Secrétariat de la Défense nationale (Sedena) remettra un paquet d’effets à chaque foyer touché.

Lors de la conférence, il a également été précisé que le budget de cet appui est de deux milliards de pesos. Dans ce sens, Les 200 000 foyers qui bénéficieront de la prestation représentent 30% du total des foyers enregistrés dans tout Tabasco.

Pour sa part, le gouverneur López Hernández a déclaré qu’en plus du soutien, pour la récupération de Tabasco un programme complet annoncé par le président Andrés Manuel López Obrador sera mis en œuvre.

Le premier se compose du dragage de rivières, dragage de drainage, construction de berges, renforcement des mesures de sécurité des communautés, actions de logement et récupération des routes, entre autres travaux.

En outre, le ministère de la Défense nationale livrera des articles ménagers à chacune des maisons touchées (Photo: . / Présidence)

Pour sa part, la sous-secrétaire au développement social et humain, Ariadna Montiel Reyes, a fait remarquer que Seule la personne inscrite au registre du recensement peut bénéficier d’une aide.

Si vous remplissez les conditions, vous devezs présente le chèque qui vous a été remis lors du recensement, ainsi que l’original et deux copies de la pièce d’identité officielle avec photographie (INE, permis, passeport ou carte d’identité).

Tenez compte du fait qu’en raison de l’imprévu sanitaire, seule la personne qui recevra le soutien doit se présenter à la date et à l’heure assignées à son emplacement.

De plus, il est nécessaire de se conformer aux dispositions sanitaires telles que porter un masque, se laver les mains en partant et en rentrant chez soiainsi que de rester à la maison si vous présentez certains des symptômes de maladies respiratoires.

Les 200 000 foyers qui bénéficieront de cet avantage représentent 30% du total des foyers enregistrés dans l’ensemble de Tabasco (Photo: AP Photo / Felix Marquez)

En ce sens, il a annoncé qu’à la fin de l’opération, une date sera communiquée pour que les personnes qui ne peuvent pas se rassembler lors de cette opération, le fassent de manière intempestive.

Le délégué fédéral pour les programmes de protection sociale, Carlos Manuel Merino Campos, était également présent à la conférence de presse; le commandant de la 30e zone militaire, José Fausto Torres Sánchez; le commandant du 5e. Zone navale, José Barradas Cobos; et le secrétaire du gouvernement de Tabasco, José Antonio de la Vega Asmitia.

PLUS SUR CE SUJET:

“Le pire est passé”: au milieu des protestations, le gouverneur de Tabasco a annoncé qu’ils disposeraient de plus de 10 milliards pour la reconstruction

Inondations et tragédie: les conséquences fatales de la déforestation dans la jungle du sud-est du Mexique

Le niveau de la rivière Usumacinta monte à Tabasco: “On s’attend à ce qu’il génère des dégâts importants à Jonuta et Centla dans les trois prochains jours”