S’il y a quelque chose dont Estefanía Veloz s’est vantée dans ses réseaux sociaux, c’est d’élever sa voix en faveur des femmes mexicaines face au patriarcat et à la violence de genre, en plus d’être panéliste dans des programmes télévisés militants féministes.

Cependant, ce vendredi après-midi a été durement critiqué, tant par les utilisateurs que par les utilisateurs, après qu’une vidéo avec un fragment du programme Punto y Contrapunto de Foro TV, où il collabore, est devenue virale.

Et c’est que le matériel montre une explosion que Veloz a eue avec la panéliste Ana Villagrán, conseillère du bureau du maire de Cuauhtémoc et conseillère du Parti d’action nationale (PAN) à Mexico.

Tout a commencé quand ils ont abordé la question des violations des droits humains par les forces armées mexicaines, pendant le mandat de six ans du président du PAN, Felipe Calderón (2006-2012).

Lorsque Villagrán a pris la parole, il a mentionné que bien que justice soit demandée pour les femmes autochtones violées par l’armée, cela ne sera pas éradiqué si l’actuel président de la République, Andrés Manuel López Obrador, ne lance pas un appel ferme à punir ce crime. avec tout le poids de la loi.

«Que la Quatrième Transformation ait un président qui se prononce pour dire justice pour toutes les femmes violées par un individu (…) C’est très grave à cause de la façon dont Felipe Calderón l’a traité et aussi parce que c’était l’armée (…), mais la question du viol est quelque chose qui déchire la vie des femmes chaque jour “

À cet égard, Estefanía a souligné qu’il ne s’agissait pas seulement d’un viol, mais que l’État mexicain était impliqué dans le non-respect de la version officielle des victimes, ajoutant qu’Ana «ne voulait pas accepter la responsabilité du gouvernement de Felipe Calderón». .

«Je l’ai déjà dit, je l’ai dit deux fois, Estefanía. Vous n’écoutez jamais », a réprimandé Villagrán. Et c’est lorsque la militante féministe a fait référence à son partenaire de programme comme ceci:

Eh bien tais-toi et écoute et tu apprends!

Immédiatement, l’animateur de l’émission, Genaro Lozano, a interrompu la discussion pour envoyer une publicité, non sans avoir d’abord condamné son ami proche et panéliste: «Voyons, désolé, Estefanía. Je vais le couper là parce que je ne permettrai à personne de se taire et de se taire parmi vous », a déclaré le politologue agacé par le regard inconfortable de Veloz.

Au retour de la coupure de presse, aucun des panélistes n’est revenu au cadre et a terminé le programme avec un autre contenu.

«Ne voyez rien d’autre que l’arrogance d’Estefanía Veloz, pire que vulgaire. Tant mieux pour Genaro “,” Ce moment inconfortable où, à cause de votre mauvaise éducation, ils vous retirent des ondes en direct, n’est-ce pas Estefanía Veloz? ” les commentaires des internautes.

Mais ce n’était pas la seule polémique que l’influenceur a également eue ce vendredi. Et c’est que Veloz a accusé le journaliste Héctor de Mauléon il y a quelques jours dans son émission Buena Fe, sur la chaîne Once, d’être un exemple de fausses informations pour répandre la plainte d’une personne malade du COVID-19 sans confirmer la véracité de l’affaire.

“Pour des journalistes comme De Mauléon, les mensonges valent plus que la vérité tant qu’ils correspondent à leurs intérêts personnels, faute de quoi leur mauvaise foi n’est pas comprise”, a-t-il déclaré.

Cependant, le 11 novembre, De Mauleon a répondu aux critiques d’Estefanía via son compte Twitter:

«Ils ont dit que c’était de fausses (nouvelles). Ils ont discuté de l’oxygénation au lieu d’aider une personne ayant besoin de soins. Le président, Channel Once et le tribunal de falderos l’ont fait.

De Mauleón a assuré que le cas qu’il a exposé le 22 novembre 2020 n’était pas une fausse nouvelle et a rapporté le décès de la femme hospitalisée.

«Hilda Cruz est décédée lundi dernier dans le lit 320 de l’hôpital régional 72 de l’IMSS. Là, ils ont leurs fausses nouvelles », a-t-il conclu.

Autres controverses

Le diplômé de l’Universidad Iberoamericana (IBERO), est connu pour être sympathiser De l’appel “Quatrième transformation”, dirigé par le président Andrés Manuel López Obrador, et pour être la fille de l’ancien candidat du PRD pour le gouvernement de Baja California, Jaime Martínez Veloz.

Grâce à cela, elle a séduit d’innombrables détracteurs sur les réseaux sociaux, notamment lorsqu’elle explique ou justifie les actions du gouvernement au pouvoir. Comme quand tu pensais au scandale vidéo où est observé Pío López Obrador, frère du président, recevoir de l’argent pour vraisemblablement soutenir les campagnes électorales de Morena.

«Carlos Salinas a gardé Raúl Salinas à ses côtés en tant que réalisateur et lui a permis de faire toutes ses affaires depuis Los Pinos. Andres Manuel n’a pas parlé avec Pío López Obrador depuis de nombreuses années. Comprenez-vous la différence? “

De même, il a été sévèrement critiqué pour ses prétendus contradictions en luttant pour les principes des «4T» tels que la lutte contre la corruption et la préférence pour les plus pauvres du pays depuis sa Position privilégiée “, dans lequel il est accusé d’avoir agi en tant que «Socialiste avec des chaussures de tennis iPhone et Gucci».

