Taïwan a rapporté que treize avions de combat chinois avaient dépassé la zone d’identification de la défense aérienne

Le ministère taïwanais de la Défense a rapporté que treize avions de combat chinois ont dépassé la zone d’identification de la défense aérienne taïwanaise (ADIZ) samedi soir, le nombre le plus élevé en une seule journée jusqu’à présent cette année.

Selon un communiqué du ministère taïwanais, il s’agit d’un avion anti-sous-marin Y-8, de huit bombardiers Xian H-6K et de quatre avions de combat Shenyang J-16.

“Ces intrusions ont conduit l’armée de l’air de Taiwan à réagir par des mesures appropriées et efficaces.”a déclaré le ministère, qui a envoyé des combattants pour surveiller les avions militaires chinois, émettre des avertissements radio et mobiliser des moyens de défense aérienne jusqu’à ce qu’ils quittent finalement l’ADIZ.

Selon l’agence d’État CNA, le nombre d’incursions d’avions militaires chinois a augmenté ces derniers mois.

En octobre de l’année dernière, au moins 19 avions militaires chinois sont entrés dans l’ADIZ taïwanais, tandis qu’en septembre, des chasseurs J-16 chinois ont traversé la ligne médiane du détroit de Taiwan.

Les tensions entre Pékin et Taipei se sont considérablement intensifiées pendant le mandat de l’ancien président américain Donald Trump, qui a donné la priorité au renforcement des relations avec Taiwan, y compris les ventes d’armes, malgré le fait qu’en 1979, Washington a rompu ses relations avec Taipei, qui est devenue informel, après avoir reconnu la République populaire.

Les drapeaux de Taiwan et des États-Unis lors d’une réunion entre des responsables des deux pays

Taiwan est considérée comme un territoire souverain avec son propre gouvernement et son propre système politique sous le nom de ROC depuis la fin de la guerre civile entre nationalistes et communistes en 1949, mais Pékin soutient qu’il s’agit d’une province rebelle et insiste pour qu’elle revienne à ce qu’elle est. appelé patrie commune.

La Chine a menacé de “contre-attaquer” une décision américaine de lever les restrictions sur les contacts officiels avec Taiwan alors que les tensions militaires montent entre Pékin et l’île autonome.

Ancien secrétaire d’État américain, Mike Pompeo a annoncé début janvier que Washington lèverait des “restrictions internes complexes” sur les contacts avec Taipei. par des diplomates, après un an de Frictions croissantes entre les États-Unis et la Chine sur des questions telles que les droits de l’homme, le commerce et les origines de la pandémie de covid-19.

Le régime chinois dit que Taiwan est une partie inviolable de la Chine qui doit être reconquise, par la force si nécessaire, et s’oppose à toute reconnaissance diplomatique de l’île démocratique.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Chine, Zhao Lijian, il a dit que Pékin “condamne fermement” la mesure et a accusé les États-Unis de violer les termes des relations diplomatiques de Washington avec Pékin.

“Toute action qui porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Chine recevra une contre-attaque déterminée de la part de la Chine”Zhao a averti, exhortant Pompeo à revenir sur sa décision sous peine de “punition sévère”.

On ne sait pas ce que le changement signifie dans la pratique, et Pompeo a déclaré que les communications de l’exécutif avec Taiwan seront gérées par le Institut américain de Taiwan (AIT), qui est Propriété du gouvernement des États-Unis et sert d’ambassade de fait.

(Avec des informations d’.)

