San Lorenzo-Talleres, Colón-Gimnasia et Newell’s-Estudiantes, les autres matches de la journée

Après la terrible victoire 2-1 de Vélez à domicile contre le Racing, la deuxième phase de la Coupe Diego Armando Maradona poursuit son cours avec quatre engagements. Bien que la plupart des yeux soient concentrés sur ce qui se passe entre Boca et Arsenal, pour le championnat, la zone B Colón est tombée à la maison à Gimnasia. De plus, Newell a gagné par le minimum contre les étudiants de la zone de complémentation B. À la fin de la journée, San Lorenzo s’est incliné 2-0 avec Talleres.

CHAMPIONNAT ZONE B:

Gymnastique du côlon:

Résumé Colón – Gimnasia La Plata

Gymnastique de La Plata a donné le grand coup à Santa Fe: battre Colón 2-0 grâce aux nombreux anciens Boca Marcelo weigandt et de Nicolás Contín. De cette façon, le loup a ouvert l’activité dans la zone de championnat B et est situé au sommet de ce groupe qui abrite également l’Atlético Tucumán, Banfield, San Lorenoz et Talleres.

Formations:

Stade: Général de brigade Estanislao López

Arbitre: Allemand Delfino

Ateliers de San Lorenzo:

Après avoir progressé en tant que leader incontesté de la Zone 5 invaincu (trois victoires et trois nuls), l’équipe dirigée par Mariano Soso a gagné le surnom de candidat de son groupe dans la Championship Zone. Son départ sera courageux, puisqu’il affrontera le combatif T de Cacique Medina, qui s’est qualifié pour la ronde après avoir été deuxième derrière Boca et relégué Lanús et Newell.

Formations probables

San Lorenzo: Fernando Monetti; Víctor Salazar, Federico Gattoni, Ramón Arias, Gabriel Rojas; Lucas Menossi, Diego Rodríguez, Juan Ramírez; Oscar Romero; Franco Di Santo et Ángel Romero. DT: Mariano Soso.

Ateliers: Mauricio Caranta ou Marcos Díaz; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Rafael Pérez, Enzo Díaz; Tomás Pochettino, Federico Navarro, Francis Mac Allister ou Juan Ignacio Méndez, Franco Fragapane; Diego Valoyes et Guilherme Parede ou Carlos Auzqui. DT: Alexander Medina.

Stade: Nouveau gazomètre

Arbitre: Image de balise Fernando Espinoza

Temps: 21h30

Télévision: Fox Sports Premium

Tableau des positions:

COMPLEMENTATION ZONE B:

Étudiants de Newell:

Avec l’intention de partir à la recherche du billet pour la Coupe d’Amérique du Sud 2022, Newell’s a commencé sa participation à la Zone de complémentation B avec un Victoire 1-0 sur les Estudiantes de La Plata grâce à l’annotation de Jerónimo Cacciabue. La Lepra est en tête de ce départ d’un groupe qui compose également Vélez (il a gagné en ouverture de l’action à la date), Racing, Central Córdoba de Santiago del Estero et Godoy Cruz.

Formations:

Stade: Colosse Marcelo Bielsa

Arbitre: Nestor Pitana

Tableau des positions: