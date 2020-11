12/11/2019 Tamara Falcó, dans une image d’archive, fait aujourd’hui partie de la noblesse espagnole EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

MADRID, 12 (CHANCE)

Tamara Falcó a de la chance. Et est-ce qu’aujourd’hui, le 12 novembre, devient officiellement la nouvelle marquise de Griñón et fait partie de la noblesse espagnole. Un titre que lui a laissé son père, Carlos Falcó – décédé du coronavirus le 20 mars – et que la fille d’Isabel Preysler avoue qu’elle portera avec «fierté» et «responsabilité».

Le Journal officiel de l’État (BOE) a publié le 13 octobre la résolution par laquelle Tamara, s’il n’y avait pas d’obstacles – comme quelqu’un présentant son opposition à la succession du marquisat – détiendrait automatiquement le titre, officiellement, après 30 jours. Une date qui se rencontre aujourd’hui, et qui restera sûrement dans la mémoire de la mondaine comme l’un des jours les plus importants de sa vie.

Cependant, Tamara n’a rien prévu pour célébrer qu’elle est déjà la 6e marquise de Griñón, qu’elle fait partie de l’aristocratie espagnole et que désormais nous l’appellerons “la plus illustre dame” grâce au titre hérité de son père et qu’elle a accordé pour la première fois La reine Elizabeth II en 1862. Poursuivant son programme prévu, la fille d’Isabel Preysler assistera à son rassemblement hebdomadaire à “El Hormiguero”, un programme dans lequel elle nous laisse de grands moments.

Et c’est que, complètement bouleversée dans son côté médiatique, la nouvelle marquise de Griñón s’est révélée comme un phénomène télévisuel et, après avoir remporté “Masterchef Celebrity”, elle a lié un projet à un autre. Actuellement, Tamara travaille, en plus de Pablo Motos dans le programme des gentilles fourmis, dans “Cocina al punto con Tamara y Peña”, à La 1, et elle est plongée dans l’enregistrement de “The challenge”, qui bientôt Il sera présenté en première sur Antena 3.

Proche, naturelle, sincère et dotée d’un sens de l’humour débordant, la mondaine vit l’un de ses meilleurs moments de travail. Pas tant sur le plan personnel, puisque 2020 a été une année à oublier. La mort de son père, le 20 mars – dont Tamara était très proche – a été accompagnée par la mort récente de son beau-frère, Jaime Carvajal – le mari de Xandra Falcó – et de son oncle bien-aimé Fernando, Marqués de Cubas, avec avec qui la nouvelle marquise de Griñón avait une relation très étroite.

Et si vous ne pouvez pas vous plaindre au travail, puisque son succès à la télévision est rejoint par son côté influenceur – chaque jour elle a plus de followers sur les réseaux sociaux et est devenue une véritable revendication pour les grandes marques – amoureuse de Tamara continuez à chercher l’amour de votre vie. La fille d’Isabel Preysler, plus belle que jamais quelques jours après son 39e anniversaire – le 20 novembre – est toujours célibataire et, à notre connaissance, sans engagement. Un aristocrate du 21ème siècle qui devient aujourd’hui, enfin, officiellement la nouvelle et flamboyante Marquesa de Griñón.