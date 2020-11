24/11/2020 Tamara Falc . MADRID, 24 (CHANCE) Lors d’une nuit marquée par les mesures de prévention contre Covid-19, certains des visages bien connus de notre pays ont assisté à la cérémonie de remise des prix Telva Solidaridad pour apporter leur grain de sable pour un bonne cause. En tant que membre du jury, nous avons pu voir María Leno Kubrat de Bulgarie qui a souligné la grande solidarité d’un pays comme l’Espagne. «La solidarité fait de nous des gens meilleurs, il est très important de soutenir cet événement Telva qui permet avant tout de réaliser de nombreux projets nécessaires, au niveau national et international. Cette année, nous nous sommes davantage concentrés au niveau national, mais nous pensons aussi plus C’est au-delà de nos frontières “, a expliqué Mara à son arrivée. Après eux aussi, Margarita Vargas a assisté seule au rendez-vous à un moment particulièrement difficile pour sa famille politique. Les Francs devront rendre le Pazo de Meir à l’État après qu’il ait été décidé que le Pazo a été remis à Francisco Franco en tant que chef de l’État à l’époque et non pas un titre personnel. Très discrète avec sa vie privée, Margarita a confirmé en partant que ce Noël elle sera très consciente de son amie Paloma Cuevas puisqu’elle ne traverse pas son meilleur moment après sa séparation avec Enrique Ponce: “Oui, bien sûr Oui “phrase. Quelques heures après être devenue la nouvelle marquise de Gri n et avoir profité au maximum de sa nouvelle histoire d’amour avec igo Onieva, Tamara Falc s’est également rendue seule au rendez-vous . Loin de profiter de l’occasion pour officialiser leur fréquentation, Tamara s’est montrée très discrète lorsqu’elle a été interrogée sur les qualités que possède igo pour avoir conquis son cœur. EUROPE SPAIN SOCIETY EUROPE RAPPORTS DE PRESSE

MADRID, 24 ANS (CHANCE)

Lors d’une nuit marquée par des mesures de prévention contre le Covid-19, certains des visages bien connus de notre pays ont assisté à la cérémonie de remise des prix Telva Solidarity pour apporter leur grain de sable pour une bonne cause. En tant que membre du jury, nous avons pu voir María León ou Kubrat de Bulgarie qui ont souligné la grande solidarité d’un pays comme l’Espagne. «La solidarité fait de nous des gens meilleurs, il est très important de soutenir cet événement Telva, qui fait surtout de nombreux projets nécessaires une réalité, au niveau national et international. Cette année, nous nous sommes davantage concentrés sur le niveau national mais nous pensons aussi au-delà de nos frontières», a-t-il expliqué María à son arrivée, suivie de Margarita Vargas, qui a assisté seule au rendez-vous à un moment particulièrement difficile pour sa belle-famille. Les Francs devront rendre le Pazo de Meirás à l’État après qu’il a été décidé que le Pazo a été remis à Francisco Franco en tant que chef de l’État à l’époque et non à titre personnel. Très discrète avec sa vie privée, Margarita a confirmé à la sortie que ce Noël elle sera très consciente de son amie Paloma Cuevas puisqu’elle ne traverse pas son meilleur moment après sa séparation avec Enrique Ponce: “Oui, bien sûr”, a-t-elle condamné. heures passées à devenir la nouvelle marquise de Griñón et à profiter pleinement de sa nouvelle histoire d’amour avec Íñigo Onieva, Tamara Falcó a également assisté seule au rendez-vous. Loin de profiter de l’occasion pour officialiser leurs fiançailles, Tamara s’est montrée très discrète lorsqu’elle a été interrogée sur les qualités que possède Íñigo pour avoir conquis son cœur.