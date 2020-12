Tampico Madero et Atlante envoient la définition du premier champion de la Liga de Expansión MX jusqu’au retour à Mexico (Photo: Courtesy / Jaiba Brava)

Ce jeudi, deux football mexicain historique reviennent à la notoriété, mais cette fois sur un circuit totalement différent de sa jeunesse. Maintenant, Tampico Madero et Atlante a fait le premier pas pour que quelqu’un soit le premier champion de l’histoire de la naissante Liga de Expansión MX.

La Jaiba Brava atteint la finale division d’argent à sens unique avec un crétin mental pour sa grande clôture de tournoi. Lors de ses quatre derniers matchs de la compétition régulière, il n’a pas perdu, résultats qui lui ont valu de terminer dans le sixième position du tableau général.

Leur position les a forcés à jouer les séries éliminatoires à la Liguilla, où ils ont éliminé le Tapatío, Affilié Chivas, aux tirs au but (5-3). ensuite ils sont revenus en quart de finale contre Mineros Zacatecas (4-2 au total) et en demi-finale ils ont jeté le chef Celaya (3-2 au total).

Tampico Madero et Atlante ont fait le premier pas pour certains d’être le premier champion de l’histoire de la naissante MX Expansion League (Photo: Twitter / @TMFCoficial)

En échange, les Iron Colts se sont remis d’un départ désastreux semestre, qui est juste la saison où ils sont retournés à Mexico et à leur ancien stade, maintenant appelé Ciudad de los Deportes. À la fin de la campagne, ils ont terminé à la deuxième place du tableau général.

Être derrière le pointeur l’a généré évitez le repêchage et reposez-vous pendant une semaine. Cependant, en quarts de finale et en demi-finale ils ont eu une grande frayeur quand ils ont égalisé dans les deux séries contre Pumas Tabasco (1-1 mondial) et Atlético Morelia (1-1 mondial), respectivement. Heureusement à ces deux occasions, ils ont eu l’avantage du but à l’extérieur, ce qui leur a permis de continuer à avancer vers le titre.

Encore, les azulgranas ont eu des complications dès la première mi-temps (8 ′). Les Tamaulipas ont profité d’une erreur dans le départ des visiteurs, de sorte que le jeune de vingt ans Joel Pérez a ouvert le score en grande finale (1-0).

Les Tamaulipas ont profité d’une erreur pour que la vingtaine Joel Pérez ouvre le score en grande finale (Vidéo: TUDN)

Le but était un seau d’eau froide pour les élèves de Mario García, une nuit déjà humide à cause de la pluie à Tampico. Ils ont réagi rapidement avec deux grandes actions de Sinaloan Luis García, mais Le gardien Joel García a été attentif pour éviter l’égalité.

Les attaques des atlantistes ont été plus conséquentes, mais aucun n’avait de clarté pour percer le cadre des lieux. Pour lui, ils devaient aller au vestiaire et faire la pause revenir sur le terrain de jeu pour déchiffrer la clé des scores.

La pause de 15 minutes est passée et Tampico Madero n’était pas encore sur le terrain après son but. Ils ont donné le ballon aux Colts et ils n’ont pas pardonné (59 ′). Après plusieurs rebonds sur un corner, José Juan García a trouvé le ballon et l’a envoyé au fond des filets entre le tumulte des footballeurs des deux côtés (1-1).

Après plusieurs rebonds sur coup de pied de coin, José Juan García a trouvé le ballon et l’a envoyé au fond des filets (Vidéo: TUDN)

Le tirage au sort a brouillé le duel. Le Jaiba a essayé de réagir et profiter de Mexico, mais les Iron Colts ont continué à avancer pour retourner dans la capitale du pays avec le tableau de bord mondial en votre faveur.

Mais l’objectif prometteur de les rapprocher du titre n’est pas venu. À la fin des quatre-vingt-dix minutes du match, le siffleur siffla son ocarina pour envoyer la définition du premier champion de la Liga de Expansión MX jusqu’au week-end.

Il jeu de retour entre azulgranas et celeste sera le Dimanche 20 décembre à 20 h 00 (Heure du Mexique central). L’étape de la grande finale sera dans le Stade de la Cité des Sports et la transmission télévisuelle sera en charge de TUDN, Fox Sports, ESPN et Claro Sports.

