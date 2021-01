Les régulateurs du gaz et de l’électricité auront jusqu’en mars pour fixer les taux de transition.

Le secrétaire à l’énergie Darío Martínez prévu que pour une part importante des utilisateurs d’électricité et de gaz, les augmentations que le gouvernement pourrait mettre en œuvre dans les prochains mois seront “symboliques”. Le responsable a déclaré que pour le secteur de la population qui se trouve en dessous du seuil de pauvreté, “Il n’y a pas de place” pour augmenter les tarifs.

Le pouvoir exécutif évaluera jusqu’en mars un programme de transition dans le prix des services publics, gelés depuis le deuxième trimestre 2019 et qu’il a contraint le Trésor à doubler les fonds alloués aux subventions tout au long de 2020, comme publié Infobae. Les organismes de régulation de l’électricité (ENRE) et du gaz (Enargas) analyseront comment ce dégivrage peut commencer et pour cela Ils recherchent des informations «individualisées» par utilisateur pour rendre les dépenses en subventions plus efficacesMartinez a expliqué.

“Nous générons une base de données de tout le pays pour utiliser efficacement les subventions”dit le fonctionnaire. Pour le secteur le plus pauvre de la population, l’Etat dispose déjà des informations qu’Anses a collectées pendant la pandémie, pour la mise en œuvre de l’IFE (Emergency Family Income), qui a touché près de 9 millions de personnes. Dans le cas de la partie ayant les revenus les plus élevés, le fonctionnaire a affirmé qu’en raison de problèmes de secret fiscal “nous avons moins de vitesse” pour procéder à cette identification.

Un retraité ne peut pas augmenter le taux plus que la retraite, il doit être inférieur à cela. Un salarié doit aussi augmenter son pouvoir d’achat, pas le réduire.

Interrogé sur les augmentations possibles en mars pour la population en dessous du seuil de pauvreté, Martínez a déclaré que “Pour ce pourcentage de la population, il n’y a pas de place pour des augmentations de tarifs, ou s’il y en a, seulement symbolique”Il a expliqué en dialogue avec Radio 10. Selon les dernières données d’Indec, la pauvreté atteignait 40,9% de la population, mais elle aurait pu terminer 2020 avec un nombre encore plus élevé.

«Ensuite, il y a un pourcentage similaire de secteurs qui peuvent faire face (à des augmentations) mais ne peuvent pas dépasser leur pouvoir d’achat. Un retraité ne peut pas augmenter le taux plus que la retraite, il doit être inférieur à cela. Un employé doit également augmenter son pouvoir d’achat, pas le réduire», A déclaré Darío Martínez.

Le gouvernement évalue comment il dégèlera le tableau des tarifs de l’électricité et du gaz. (Photo: . / fichier)

“Nous recherchons des bases pour ceux qui peuvent se permettre le coût de l’énergie, qui est un plus petit pourcentage de la population”, a précisé le secrétaire à l’Énergie. S’agissant du système de segmentation des subventions, il a fait observer que “c’est un processus que nous devons mettre en place avec le temps”, que “nous devons aller sans relâche dans cette direction” et que “avec le temps, il deviendra plus efficace et plus précis”.

En outre, Martínez prévoyait que le gouvernement utiliserait un système similaire d’individualisation des subventions pour dégeler les tarifs des transports publics.

En ce qui concerne les composantes du prix de l’énergie qui seront ajustées dans les mois à venir, il a déclaré que «la valeur de l’énergie comprend deux éléments principaux, la production d’énergie, qui est un coût payé dans tout le pays, et la valeur agrégat de distribution (VAD) ». Ce dernier point, a-t-il assuré, «sera défini par les distributeurs (d’électricité ou de gaz) de chaque province. Nous allons permettre aux gens d’identifier la composition du bulletin de vote“, il prétendait.

Sur la la dette des distributeurs envers les producteurs (à la fois dans la chaîne énergétique du gaz et de l’énergie électrique), le responsable du secteur de l’énergie a déclaré que “Vous devez le résoudre, sinon le Trésor finit toujours par couvrir” cette responsabilité. Selon les estimations officielles, le volume des dettes des neuf principaux distributeurs de gaz auprès des producteurs a atteint 57 436 millions de dollars. Selon les données d’Econometrica, seul Edesur a accumulé 18 000 millions de dollars au cours des six premiers mois de l’année.

“L’énergie dans le monde est subventionnée. Ce qui doit être discuté, c’est dans quel pourcentage. Il y a beaucoup de débats sur les tarifs et non sur les investissements », a ajouté le secrétaire à l’Énergie. «Le système de révision globale des taux du gouvernement précédent n’a pas de prix pour la population», s’est-il interrogé.

Enfin, Martínez a déclaré que l’énergie renouvelable «est belle» mais que (le gouvernement de Mauricio Macri) «nous a laissé des contrats en dollars très élevés et prioritaires. Et l’Argentine est un pays qui, dans sa matrice énergétique est bonne, écologiquement pas si nocif », a-t-il conclu.

