Tata: un retour historique au Red Bull Batalla de los Gallos

Cristian Javier Sosa, ou Tata, a commencé son voyage à travers le freestyle sur une place de Ramos Mejía, à l’ouest de la province de Buenos Aires. A cette époque, les premiers pas étaient similaires à ceux des autres, «c’était rapper pour le plaisir de rapper, se retrouver entre amis, c’était plus que tout ça. Les débuts ont été très simples, avec beaucoup d’envie de jouer, sans trop penser à ce que cela allait générer ».

«Vers 2007, j’ai commencé à rapper. Ce sont mes débuts. À des époques très différentes, où le freestyle n’était pas si massif, peu à peu Red Bull est apparu et a généré le contenu de quelque chose de plus massif et de plus pertinent », explique-t-il à propos du départ. Dans cette première étape de croissance et d’augmentation progressive de la masse du genre, Tata était une figure clé.

En 2012, il a remporté la couronne de la finale nationale de la Red Bull Batalla de los Gallos et pendant son temps dans cette compétition, il a été le protagoniste de certains des moments les plus emblématiques, tels que sa traversée avec Dtoke au premier tour de 2012 ou avec Kcode en quarts de finale de 2015. Demain, il sera le seul à avoir une chance de double titre.

Depuis 2017, il a entamé une pause dans les compétitions, mais il n’a jamais quitté la scène. En tant que jury, à travers le projet DEUNA aux côtés de Stuart et Klan ou en animateur de l’émission de radio Damn! sa place n’était jamais loin du hip hop. Cette année, il revient sur Red Bull en tant qu’historique et s’est entretenu avec Infobae lors de la précédente.

Tata est l’un des freestylers les plus expérimentés du circuit (Photo: Gustavo Cherro / Red Bull Content Pool)

-Avec quelles attentes arrivez-vous à ce national?

-Les attentes sont toujours les mêmes: essayer de gagner, essayer de bien rapper, essayer de le casser. Ensuite, c’est le freestyle et ce qui se passe se passe, mais ce sont les attentes. Essayez de le gagner. Viens gagner et rappe du mieux que tu peux.

-Est-ce que vous sentez que vous avez une pression supplémentaire? Vous êtes le seul à pouvoir participer à un double championnat cette année.

-Je fais partie de ceux qui ont le moins de pression. Parce que j’étais vraiment hors du circuit, les gens ne m’attendent pas beaucoup, si je perds je pense que c’est ce à quoi ils s’attendent. Je ne suis pas un favori ou quelque chose comme ça. Là, la pression est sur les autres, qui vont bien, qui la brisent, car la continuité des événements donne aux gens une place où s’accrocher. Je pense que je suis l’un des plus têtus.

-L’expérience que vous avez acquise comme dans votre rôle de jury, pensez-vous que cela vous donne une autre perspective en matière de compétition?

-A première vue, cela peut paraître ainsi, mais pas vraiment car les jurys et les compétences sont toujours différents. Donc, ce que chacun considère comme correct ou incorrect est différent. Je peux vous dire “c’est ce que vous recherchez” ou ce qu’ils vont apprécier le plus, mais ensuite, en fin de compte, les jurys décident seuls et plus dans ce cas qu’il s’agit de jurys qui n’ont jamais été et ont servi comme tel dans cette situation. Si vous savez qu’il y a peu de temps, qu’il n’y a pas beaucoup de place pour l’erreur. Cela a toujours été apporté par Red Bull. Vous n’avez pas beaucoup de temps et vous devez en tirer le meilleur parti. C’est la clé de cette compétition. Je n’ai jamais pensé au jury, dans aucun des concours auxquels j’ai participé. Je m’en fichais toujours. Cela ne m’influence pas, parce que je pense que si vous faites du rap bien, vous gagnez.

Tata a été sacré champion en 2012 après avoir battu Coqee en finale (Photo: Luis Vidales / Red Bull Content Pool)

-Cette année la finale nationale se déroule au milieu d’une pandémie. Au-delà des soins, un facteur clé est le manque de public, pensez-vous que cela vous affectera?

– Avec le temps, le public a commencé à avoir une lecture différente de celle de ma compétition. Il y a une façon de voir que là-bas n’est pas celui qui me profite le plus, donc pour ne pas avoir de gens, je suis super calme. En même temps, il est bon que les seuls qui approuvent soient les mêmes concurrents, je pense que c’est aussi très bien, que cela peut être authentique. La mise en scène est également très bonne, c’est très confortable pour nous. Dans mon cas particulier, je suis très heureux et j’ai vraiment envie de rapper comme ça.

La croissance de la scène

Quand Tata a fait ses premiers pas sur une place de l’ouest, la situation du freestyle et du hip hop était très différente. La scène commençait à s’installer localement et le public cible était de niche. À cette époque, penser à vivre de cela était impensable et la motivation principale était de se retrouver entre amis. Aujourd’hui, la professionnalisation est un panorama concret pour beaucoup et l’entrée de nouveaux acteurs transforme un domaine en constante évolution.

-Comment voyez-vous l’évolution de la scène depuis que vous avez commencé à ce moment?

– L’explosion des gens a apporté deux choses: l’une est la possibilité d’avoir un emploi; l’autre est d’avoir un concept plus dilué de ce qu’est le hip hop. Une chose est bonne, l’autre ne l’est pas. Mais une chose ne peut pas exister sans l’autre. Si tout restait immobile, si ça restait dans le temps que j’étais, ce ne serait pas ce que c’est aujourd’hui. Ce serait quelque chose pour le plaisir et rien de plus. Cela va grandir de plus en plus. Aussi Internet et Twitch, pour donner un exemple, qui a changé la façon de consommer du contenu. Et le hip hop a muté et est entré là-dedans. C’est déjà un fait que cela est établi dans notre pays.

Son combat contre Kcode dans le Red Bull Batalla de los Gallos 2015 est l’un des plus mémorables (Photo: Gustavo Cherro / Red Bull Content Pool)

– Et pensez-vous que c’est le bon moment pour les nouveaux talents?

-Si tu es bon, tu as des chances. Cela ne veut pas dire que vous pouvez le faire facilement. Mais je pense qu’il y a beaucoup de chances, beaucoup plus qu’avant. Et si avant on pouvait se débrouiller avec le peu qu’il y avait, avec toutes les possibilités que vous avez aujourd’hui, le champ est ouvert à tout le monde. Il est vrai que dans l’industrie, il existe un certain type de stéréotype ou des moyens de se conformer. Et du côté de la compétition, il y a certaines règles à suivre ou un certain style qui prédomine. Mais tout le monde a la possibilité. Aujourd’hui, n’importe qui peut enregistrer son album, n’importe qui peut participer à un concours. Cela ne veut pas dire que c’est facile, mais il me semble que tout enfant qui veut faire ça peut entrer en pensant que dans un instant ça peut bien se passer. C’est une possibilité. Avant c’était impossible.

-Et du côté du grand public, comment le look a-t-il changé?

-L’acceptation est déjà terminée. C’est très facile. Quand cela atteint les plus jeunes enfants, les parents observent et je pense que le jeu a commencé et aujourd’hui il est bien établi. Des marques qui n’avaient auparavant aucune idée de ce qu’était le hip hop s’appuient désormais sur cela. Toutes les places sont exploitées par des enfants qui rappent. De nombreux artistes du genre trap ont ouvert une porte très haute, non seulement en Argentine, mais aussi à l’international. Ce sont déjà des artistes pertinents. Wos, Trueno, Acru, qui génèrent peut-être quelque chose de différent, mais c’est du hip hop, ce sont les enfants qui rappent. Et les batailles pour ne pas mentionner, le montant qu’il y a. Cela est déjà accepté. Vous dites à n’importe qui de «raper» et de quelque part il le rejoint et cela ne lui semble pas étrange.

Les prochaines étapes

“Maintenant, je me repose, je me relaxe, nous ne pouvons pas faire plus que ce que nous avons fait, la veille, cela ne nous apportera pas de solution magique”, déclare Tata de la qualification nationale. Au-delà de la définition que laisse ce Red Bull, il est clair avec quels objectifs il devra affronter l’année prochaine: la continuité des projets associés au hip hop qu’il a développés et le retour aux compétitions.

Le champion 2012 sera de retour pour participer à la compétition après 2 éditions absentes (Photo: Gustavo Cherro / Red Bull Content Pool)

-Quels sont tes projets après la finale?

-Je ne sais pas à quel point nous allons attendre, mais ce qui arrivera l’année prochaine et l’année suivante je me vois évidemment avec Damn! toujours. J’adore ce projet. Et je vais essayer de revenir sur le circuit compétitif. Voyons si c’est possible. Parce qu’il ne s’agit pas simplement de vouloir. Il faut aussi être suffisamment performant pour que cela se produise, mais c’est l’idée pour l’année prochaine. J’ai aussi des projets musicaux, nous sommes avec Stuart et Klan en train de tracer des chansons, je fais aussi quelques petites choses tout seul, mais la compétition est l’un des axes que nous allons suivre.

-Comment est l’expérience de Damn!? Il a été installé comme un programme qui est une référence pour le genre.

-Je l’apprécie beaucoup et je passe un bon moment. La vérité est que je passe un bon moment avec les enfants et pour moi ce n’est pas un travail. C’est un endroit où je me déconnecte, où je ris de la merde, où je partage ce que c’est, où j’apprends. Nous sommes déjà dans la deuxième année. Pour moi, c’est quelque chose de spectaculaire que je ne veux jamais arrêter de faire, car j’adore ça et je m’amuse. Lorsque nous y sommes, une très belle énergie est générée et en même temps nous partageons des connaissances. Les gens sont très présents, nous parlons à de nombreux artistes, la plupart de l’Argentine sont tous amis, donc quelque chose de très cool est généré.

-Comment vous préparez-vous pour samedi? Que devons-nous attendre?

-Voyons ce qui se passe. Tout ce que nous disons peut arriver est inutile, car nous ne savons pas. Je peux vous dire si j’aimerais plus l’un ou l’autre et c’est de la connerie, car à la fin de la journée, il faut battre tout le monde, peu importe qui vient. Si l’objectif est de gagner, vous ne pouvez pas opter pour le plus facile ou vous en éloigner trop. C’est le rap et le casser.

