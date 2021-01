Photo: . / Sáshenka Gutiérrez

Le ministère de l’Économie a rapporté que ce lundi, Tatiana Clouthier Carrillo a pris ses fonctions à la tête de ladite agence.

Par un communiqué, ladite agence, a officiellement annoncé sa prise de fonction. Quelques semaines avant le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, Il l’avait déjà avancé dans sa conférence de presse.

«Par accord présidentiel, l’enseignante en administration publique Tatiana Clouthier Carrillo a pris ses fonctions de secrétaire à l’économie.

Tatiana Clouthier Carrillo remplace Graciela Márquez Colín.

(Photo: avec l’aimable autorisation de SE)

Clouthier Carrillo est Mtra. en administration publique de l’Université autonome de Nuevo León et un diplôme en anglais du Tec de Monterrey (l T ESM). Il a des études en: Culture de la légalité de l’Université George Washington; dans la gouvernance par HarUniversité vard et Perspectives économiques et politiques pour le Mexique par l’Université Harvard.

Elle a été fonctionnaire aux niveaux municipal et étatique pendant douze ans et deux fois députée fédérale.

Elle a également été déléguée à la Sommet mondial sur le développement durable en Afrique du Sud et participation au Forum national de développement économique.

Il faisait partie du groupe San Ángel; était un organisateur de la «Marche mondiale des femmes 2000», chapitre Nuevo León; en plus d’être le fondateur de l’association civile «Evolución Mexicana» (2010).

(Photo: avec l’aimable autorisation de SE)

Il a été enseignant dans divers établissements d’enseignement et chargé de cours dans divers instituts internationaux tels que l’Université de Berkeley en Californie, et la London School of Economics au Royaume-Uni.

De même, elle travaille dans le secteur privé depuis une dizaine d’années et est actuellement associée dans une société immobilière familiale

Clouthier Carrillo était coordinateur de la campagne du président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador “dit la déclaration.

7 décembre dernier López Obrador a annoncé que le secrétaire à l’Économie, jusqu’alors, Graciela Márquez Colín, avait proposé d’intégrer le conseil d’administration de l’Institut national de statistique et de géographie (Inegi); qui la remplacera sera la députée fédérale Tatiana Clouthier, a-t-elle expliqué.

«Aujourd’hui, j’envoie le rendez-vous à la Chambre des Sénateurs, de Graciela Márquez Colín, pour être membre du Conseil d’Administration de la Institut national de statistique et de géographie, Inegi, actuellement secrétaire de l’Économie, sera remplacé par Tatiana Clouthier Carrillo», A indiqué le président.

López Obrador a expliqué que le Congrès doit ratifier la position qu’il propose pour l’actuel secrétaire à l’Économie, mais pas dans le cas de Clouthier.

«Dans le cas de Graciela, sa position doit être ratifiée par le Congrès, dans le cas de Tatiana, son arrivée au ministère de l’Économie, non “.

Le président mexicain a assuré que les femmes proposées Ces postes ont la marque de l’honnêteté, et c’est ce qui compte le plus dans leur gouvernement.

«Ce sont des femmes avec une honnêteté distinctive, ce qui nous importe le plus, car je le répète, rien n’a plus endommagé le pays que la corruption», il a pointé.

En outre, López Obrador a affirmé que les propositions pour ces postes n’ont pas à voir avec le quota de genre, mais plutôt avec des personnes honnêtes dans la fonction publique.

“Ce n’est pas quelque chose qui a à voir avec le quota de genre, cela a à voir avec la nécessité d’avoir un service public aux hommes et aux femmes caractérisé par l’honnêteté”dit le président.

Clouthier est aujourd’hui l’une des femmes les plus influentes de la politique mexicaine, avec Claudia Sheinbaum, Chef du gouvernement de Mexico, et Olga Sánchez Cordero, la première secrétaire de l’intérieur du Mexique.

Le président mexicain a évoqué la future secrétaire à l’économie en femme de principes, honnête avec intégrité.

“Tatiana Clouthier C’est une femme qui a des principes avec intégrité, honnêteté et elle nous aidera à continuer à promouvoir l’activité économique », expliqué.

L’actuel député fédéral était le directeur de campagne de l’actuel président López Obrador.

Clouthier est la fille du célèbre homme politique Manuel Clouthier, qui était candidat à l’élection présidentielle du Parti d’action nationale (PAN) lors de l’élection présidentielle de 1988. Il a été membre de ce parti jusqu’en 2005, date à laquelle il a démissionné du parti en faisant valoir des différences idéologiques. Bien qu’il soit arrivé au Congrès de l’Union pour le parti Morena National Regeneration Movement), Il a expliqué à plusieurs reprises qu’il n’avait pas l’intention d’être membre dudit parti.

