Tatiana Clouthier, chef du ministère de l’Économie (SE), et Santiago Nieto, directeur de la cellule de renseignement financier (CRF), a tenu une réunion au cours de laquelle ils ont décidé d’établir des stratégies de coopération pour prévenir le blanchiment d’argent.

Par le biais des réseaux sociaux, à la fois le secrétaire fédéral et le responsable du bureau rattaché au ministère des Finances et du Crédit public (SHCP) a partagé une photo dans laquelle ils ont confirmé leur réunion tenue ce jeudi 21 janvier.

“Quel plaisir de recevoir Santiago Nieto pour travailler sur des stratégies de coopération pour prévenir le blanchiment d’argent et revoir les processus d’amélioration au sein du ministère de l’Économie”a écrit Clouthier Carrillo.

Selon le gouvernement mexicain, la CRF a été fondée dans le but d’aider à prévenir et à combattre les crimes liés aux opérations avec des ressources d’origine illicite et le financement du terrorisme. Pour une telle raison que le chiffre de Nieto Castillo a acquis une certaine pertinence dans l’administration d’Andrés Manuel López ObradorPar conséquent, les enquêtes et le blocage de compte de l’unité ont permis de retracer les ressources de nombreuses enquêtes sur des affaires de corruption et de crime organisé.

Cependant, concernant le cas du général à la retraite Salvador Cienfuegos, la participation de Nieto Castillo était nulle, car Alejandro Gertz Manero, chef du (Bureau du Procureur général de la République (FGR), a souligné que l’agence sous sa responsabilité n’avait pas de participation active de la CRF.

Dans un entretien avec Carmen Aristegui, le procureur a été catégorique en ce sens qu’il est allé au fond des biens du général, mais uniquement avec les déclarations disponibles et offertes par la même défense juridique de Cienfuegos.

C’était l’un des facteurs qui ont conduit au non-exercice de l’action pénale de la FGR contre le haut commandement militaire, qui a été arrêté le 15 octobre pour trois chefs de trafic de drogue et un de blanchiment d’argent, selon les enquêtes de la United States Drug Control Administration (DEA, pour son acronyme en anglais).

Seul, Clouthier Carrillo a protesté en tant que nouveau chef de la SE après le départ de Graciela Márquez, qui a rejoint l’Institut national de statistique et de géographie (Inegi), à la demande du président Andrés Manuel López Obrador.

“Aujourd’hui, j’envoie la nomination à la Chambre des Sénateurs, de Graciela Márquez Colín, pour être membre du conseil d’administration de l’Institut national de statistique et de géographie, Inegi, occupe actuellement le poste de secrétaire à l’économie, Tatiana Clouthier Carrillo va la remplacer », a déclaré le chef de l’exécutif fédéral.

À elle seule, la nouvelle secrétaire fédérale a déclaré qu’elle se sentait appropriée pour la SE, car elle a travaillé en étroite collaboration avec l’initiative privée et l’administration publique. Également, Il a dit qu’il défendrait les valeurs de la quatrième transformation.

«J’ai travaillé avec et dans le secteur privé. Je connais les besoins. Les temps difficiles dans lesquels nous vivons nécessitent des ponts et beaucoup d’écoute. L’objectif est de créer des entreprises claires, plus nombreuses et meilleures pour créer de meilleurs emplois pour tous dans ce Mexique bien-aimé», A-t-elle déclaré après avoir appris sa nomination au poste de secrétaire fédérale.

De son côté, Márquez Colín a comparu devant la commission de Gouvernance au Sénat, où elle a assuré qu’elle s’engagera toujours à maintenir le prestige que l’Institut a gagné au cours des décennies de travail acharné de tous ses membres.

