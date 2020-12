Vidéo: Gouvernement du Mexique.

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a annoncé ce lundi l’actuelle secrétaire à l’Économie, Graciela Márquez Colín, comme sa proposition d’intégrer le conseil d’administration de l’Institut national de statistique et de géographie (Inegi); qui la remplacera sera la députée fédérale Tatiana Clouthier, a-t-elle expliqué.

«Aujourd’hui, j’envoie le rendez-vous à la Chambre des Sénateurs, de Graciela Márquez Colín, pour être membre du Conseil d’Administration de la Institut national de statistique et de géographie, Inegi, actuellement secrétaire à l’Économie, sera remplacé par Tatiana Clouthier Carrillo », a indiqué le président.

López Obrador a expliqué que le Congrès doit ratifier la position qu’il propose pour l’actuel secrétaire à l’Économie, mais pas dans le cas de Clouthier.

«Dans le cas de Graciela, sa position doit être ratifiée par le Congrès, dans le cas de Tatiana, son arrivée au ministère de l’Économie, non “.

Le président mexicain a assuré que les femmes proposées Ces postes ont la marque de l’honnêteté, et c’est ce qui compte le plus dans leur gouvernement.

«Ce sont des femmes avec une honnêteté distinctive, ce qui nous importe le plus, car je le répète, rien n’a plus endommagé le pays que la corruption», il a pointé.

En outre, López Obrador a affirmé que les propositions pour ces postes n’ont pas à voir avec le quota de genre, mais plutôt avec des personnes honnêtes dans la fonction publique.

“Ce n’est pas quelque chose qui a à voir avec le quota de genre, cela a à voir avec la nécessité d’avoir un service public aux hommes et aux femmes caractérisé par l’honnêteté”dit le président.

Clouthier est aujourd’hui l’une des femmes les plus influentes de la politique mexicaine, avec Claudia Sheinbaum, Chef du gouvernement de Mexico, et Olga Sánchez Cordero, la première secrétaire de l’intérieur du Mexique.

Le président mexicain a évoqué la future secrétaire à l’économie en femme de principes, honnête avec intégrité.

«Tatiana Clouthier est une femme de principe intègre, honnête et elle nous aidera à continuer de promouvoir l’activité économique», a-t-il expliqué.

L’actuel député fédéral était le directeur de campagne de l’actuel président López Obrador.

Clouthier est la fille du célèbre homme politique Manuel Clouthier, qui était candidat à l’élection présidentielle du Parti d’action nationale (PAN) à l’élection présidentielle de 1988. Il a été membre de ce parti jusqu’en 2005, date à laquelle il a démissionné du parti en faisant valoir des différences idéologiques. Malgré le fait qu’il ait atteint le Congrès de l’Union pour le parti du Mouvement national de régénération Morena), Il a expliqué à plusieurs reprises qu’il n’avait pas l’intention d’être membre dudit parti.

«J’ai quitté le PAN en 2005, c’est-à-dire que cela fait presque 15 ans, déjà Il y a près de 15 ans, j’ai rejoint le plus grand parti de ce pays, ce parti s’appelle le Mexique, et je suis allé travailler à la construction de la citoyenneté, afin que vous sachiez quels sont vos droits, quelles sont vos obligations, pourquoi il est important de respecter la loi … oui, je suis uni au plus grand parti de ce pays, et il s’appelle le Mexique “, a répondu Infobae Mexique dans une entretien, publié en février passé.

Après quoi López Obrador remportera les élections présidentielles de 2018, On a émis l’hypothèse que Clouthier pourrait être le chef de l’un des secrétariats de l’administration actuelle, mais elle a choisi d’occuper son siège à la Chambre des députés, ce qui a éveillé les soupçons d’un possible éloignement entre eux, cependant, il le nie catégoriquement.

«Peut-être que l’on a perçu qu’il y avait une distanciation, je reviens à la même chose, je suis député, je travaille dans le pouvoir législatif, pas dans le pouvoir exécutif, comment ils veulent que je reste là toute la journée, pourquoi veulent-ils trouver des problèmes où il n’y a pas», A-t-il répondu à cette occasion.

Sur l’opposition qui s’est manifestée dans certaines décisions de López Obrador, il a dit: «Je dis non, quand c’est non, et je dis oui, quand c’est oui, Et cela ne veut pas dire que je l’aime plus, donc il n’y a jamais de oui supplémentaire, il n’y a jamais de non supplémentaire, c’est simplement ce que c’est, le non; Vous n’êtes pas obligé de les compter, vous devez simplement dire quel est le projet commun.

«Je suis un grand promoteur de ce que nous faisons dans cette quatrième transformation depuis l’espace du Congrès. Et bien sûr, j’ai une excellente relation avec le président», A assuré le prochain chef du ministère de l’Économie.

