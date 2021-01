Fernando Tatis Jr a réussi un triple du RBI à deux points lors d’une attaque de quatre matchs à la septième manche, et les Estrellas Orientales ont battu les Gigantes del Cibao 7-6 mercredi soir pour rester en vie dans leur série de la Ligue dominicaine de baseball. .

La star de San Diego Padres avait une fiche de 4-2 avec un double, un triple, deux points produits et deux marqués par les Stars, qui se sont rapprochés de 3-1 dans la série des sept meilleurs pour une place en demi-finale. Lewin Diaz est allé 3-en-3 avec un RBI et Robinson Canó a été 4-2 avec un RBI et deux points.

Wirfin Obispo (1-0) a retiré une manche vierge pour remporter la victoire. Larry De Los Santos (0-1) chargé du revers, puni de trois touchés en une manche.

À La Romana, les Águilas Cibaeñas ont battu les Toros del Este 4-1 pour égaliser la série 2-2.

Francisco Peña a réussi un home run en solo, Robel Garcia a une fiche de 3-2 avec un RBI et Rangel Ravelo est allé 4-1 avec un RBI.

Yunesky Maya (1-0) a lancé cinq manches sans but sur seulement trois coups sûrs pour remporter le match. Carlos Hernández l’a perdu (0-1), bien qu’il n’ait concédé que deux touchés et quatre coups sûrs en cinq manches.

___

VENEZUELA

César Valera a répondu avec un vol de sacrifice en fin de neuvième manche pour éliminer les Caracas Leones et donner aux Anzoátegui Caribes une victoire 4-3, faisant d’eux la première équipe à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue de baseball professionnelle vénézuélienne.

Luis Sardiñas a frappé 4-2, avec un doublé et un home run, et a ajouté deux points produits, tandis que Jesús Sucre a ajouté un simple RBI d’un de plus pour compléter l’attaque des Caraïbes, qui se sont maintenant qualifiées en séries éliminatoires depuis 11 ans. consécutivement.

Lester Oliveros (3-0) a retiré une manche vierge avec deux fans pour remporter le match. Jesús Zambrano est tombé (1-2), après avoir accordé un point dans un chapitre.

À Barquisimeto, six lanceurs pour les Cardinals de Lara se sont combinés pour n’accorder que cinq coups sûrs dans une victoire 2-0 sur les Braves de Margarita, se déplaçant à une victoire de leur place en demi-finale.

Jesus Sánchez (3-0) a remporté la victoire avec un 1/3 de manche en guise de releveur. David Richardson a perdu (0-1), après avoir concédé deux touchés et quatre coups sûrs en quatre manches.

Les Cardinals, qui avanceront également si les Braves subissent une autre chute, ont marqué leurs deux points en bas de la deuxième manche, grâce à un roulement lent de José Tabata qui lui a permis de marquer Osman Narval, et à un simple RBI de Jermaine Palacios.

À Valence, les Navegantes del Magallanes ont balayé les Águilas del Zulia dans un double match de sept manches.

Tôt le matin, le Colombien Reynaldo Rodríguez a réalisé une fiche de 3-2 avec un doublé, un circuit et trois points produits, Leonardo Reginatto a réussi trois coups sûrs avec un RBI, tandis que Renato Núñez a ajouté un circuit en solo dans la victoire de 7 à Navegantes. 3.

Erick Leal (5-1) a remporté son travail avec cinq manches de seulement deux points et sept coups sûrs. Le revers revient à Cesilio Pimentel (0-1), secoué par quatre touchés et six coups sûrs en 3 1/3 de manches.

Dans le deuxième de l’après-midi, Wilfredo Boscan a réalisé un départ solide et les Navegantes ont gagné 6-0.

Boscan (2-1), a complété cinq manches sans permettre une course, n’accordant que trois coups sûrs pour marquer la victoire. Le revers était pour Raúl Carrillo (0-1), après avoir concédé quatre annotations et six coups sûrs en quatre manches.

Yordan Manduley avait une fiche de 2-2 avec deux points produits et Marc Flores a ajouté un doublé RBI à deux points.

A Caracas, les Tiburones de la Guaira ont maintenu leurs aspirations en remportant deux victoires sur leur double face aux Tigres de Aragua.

Dans le premier match, Heiker Meneses a réussi un doublé RBI d’un point et a marqué sur un simple de Daniel Mayora en sixième manche pour fournir tout le soutien offensif dont Victor Diaz avait besoin dans la victoire 2-0 des Sharks.

Díaz (2-1) a jeté tout le parcours pour réclamer le crédit, complétant les sept épisodes vierges ne permettant que deux coups sûrs. La défaite est revenue à Guillermo Moscoso (0-2), après avoir accordé deux points et trois coups sûrs en cinq 1/3 de manches.

Dans le deuxième match, Teodoro Martinez a frappé un simple RBI en bas de la sixième manche pour briser l’égalité et donner aux Sharks une victoire 4-3.

Gregory Infante (1-5) a retiré une manche vierge pour gagner le match. Alberto Rodríguez l’a perdu (0-2), après avoir connu deux coups sûrs et la course à la différence dans son soulagement d’une manche.

Les Caribes sont en tête de la division centrale et ont assuré leur place en demi-finale avec une fiche de 21-14, suivis des Tigres (14-18), Leones (15-20) et Sharks (14-22). La Division Ouest est menée par les Cardinals avec un bilan de 22-13, suivis par Navegantes (18-13), Braves (18-18) et Águilas (16-20).

___

MEXIQUE

Le Ciudad Obregón Yaquis a déchaîné une attaque de 14 frappeurs en route vers une victoire de 6-4 sur les Charros de Jalisco pour prendre une avance de 3-1 dans le meilleur des sept séries pour une place en demi-finale de la Ligue mexicaine de la Paisible.

Faustino Carrera (1-0) a marqué la victoire avec un travail de 5 1/3 de manches dans lesquelles il a renoncé à deux points et cinq coups sûrs. Le revers est allé au record de Luis Alfonso Mendoza (0-1) après avoir accordé cinq coups sûrs et deux points en une et deux tiers de manche.

Juan Carlos Gamboa était 3-en-4 avec trois points produits, Leandro Castro est allé 5-en-4 avec deux points marqués, Alejandro Gonzalez a frappé un simple RBI à deux points et Alonzo Harris a frappé un home run en solo pour mener l’attaque des vainqueurs.

À Mazatlán, Isaac Paredes, joueur des Detroit Tigers, est allé 3 en 1 avec trois points produits et Ricardo Valenzuela a frappé un circuit de deux touchés lors de la victoire 7-6 des Venados sur Hermosillo Naranjeros avec lequel ils ont évité le élimination bien qu’ils soient 3-1 dans leur série.

Irwin Delgado a gagné (1-0) avec six manches de deux points, quatre coups sûrs et six supporters, et a perdu José Samayoa (0-1) après avoir concédé quatre touchés en 3 1/3 manches.

À Culiacán, Alan López a frappé un simple RBI en haut de la septième manche qui a brisé l’égalité au tableau de bord et a donné aux Algodoneros de Guasave une victoire 2-1 sur les Tomateros pour égaler leur série 2-2.

La victoire est revenue à Jeff Ibarra (1-0) après avoir abandonné les deux tiers de la manche et bénéficiant de la réaction à l’offensive de son équipe, Carlos Velázquez (0-1) a pris la défaite après avoir concédé la course décisive dans un relais sans sorties.

À Mexicali, Luis Juárez a réalisé un dossier de 3-2 avec un circuit, un double et cinq points produits, Daniel Castro était 4 en 4 avec deux points produits à l’appui d’un début solide de David Reyes, et les Eagles ont blanchi le Los Angeles 8-0. Les Sultanes de Monterrey égalisent leur série à 2-2.

Reyes (1-0) a complété sept manches sans but de six coups sûrs avec cinq fans pour gagner le match, et Romario Gil (0-1) a perdu, secoué avec quatre scores et six coups sûrs en 4 1/3 manches.