15 minutes. Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a estimé ce jeudi que le retour des Etats-Unis (USA) à l’agence, annoncé par la nouvelle administration Joe Biden, est “un grand jour pour cela organisme, et pour la santé mondiale “.

L’annulation des plans d’abandon de l’OMS menacés par le précédent gouvernement de Donald Trump, ainsi que l’incorporation annoncée des États-Unis dans le programme de distribution de vaccins COVAX, signifient que “le monde sera mieux équipé” dans la lutte contre la pandémieFit remarquer Tedros.

Depuis la fondation de l ‘OMS en 1948, le 🇺🇸 a joué un rôle vital dans la santé mondiale et le peuple américain a fait d’énormes contributions à la santé de la population. Nous attendons avec intérêt de poursuivre notre partenariat, comme je sais que tous les États Membres le font. – Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) 21 janvier 2021

“Nous sommes très heureux que les États-Unis restent dans cette famille”, a ajouté Tedros. Il a souligné que le rôle de ce pays dans la santé mondiale “est vraiment crucial”.

Peu de temps après avoir assumé la présidence, Biden a publié mercredi un décret pour empêcher le pays de l’OMS de quitter les États-Unis. Le processus initié par Trump en juillet de l’année dernière devait entrer en vigueur un an plus tard, le même mois de 2021.

Le nouveau président américain a notifié cette décision dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations unies, António Guterres, et à Tedros lui-même.

Au début de la réunion du Conseil exécutif de l’organisme ce jeudi, le directeur de l’OMS a également remercié le Dr Anthony Fauci, et a adressé ses félicitations au président Biden et au vice-président Harris. “Merci, mon frère Tony, et bienvenue au Conseil exécutif de l’OMS en tant que chef de délégation pour les États-Unis d’Amérique. Merci, mon ami, pour votre soutien personnel à l’OMS pendant de nombreuses années, et en particulier au cours de l’année écoulée.” Dit Tedros.