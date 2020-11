Danna Paola a maintenu un silence hermétique sur les circonstances dans lesquelles elle a vécu sa romance avec l’acteur Eleazar “N” il y a plus de dix ans (Photo: Instagram @tefivalenzuela @dannapaola)

Tefi Valenzuela est à Mexico, où il réside en permanence et où il a dû rentrer la semaine dernière de Miami, où il est allé passer quelques jours pour éclaircir le scandale médiatique dérivé de l’agression qu’il a subie aux mains de l’acteur Eleazar «N ».

Lors de votre séjour dans la ville, le mannequin de 30 ans a accordé quelques interviews à certains médias pour approfondir l’affaire et révéler quelques détails sur ce qui s’est passé la nuit du 4 novembre, lorsque son petit ami de l’époque il a perdu la tête et l’a blessé à cause d’un changement soudain d’humeur.

C’est ainsi que grâce aux appels au secours et à l’expertise que possédait également la chanteuse, les habitants de son appartement situé dans un immeuble résidentiel de Arkansas Street dans le quartier de Naples à Mexico, Ils ont pu voir que «quelque chose n’allait pas» et ils sont venus en aide à la Péruvienne, qu’ils ont trouvée en sous-vêtements et fuyant son agresseur.

Après l’arrivée des éléments de la police, qui ont transféré l’acteur au bureau du procureur, d’où sa réinstallation à la prison du Nord, où il est resté près de trois semaines, a été jugée. des histoires de jeunes gens qui étaient à l’époque un couple d’Eleazar “N” ont commencé à apparaître, Ils ont affirmé avoir vécu des situations similaires lorsque le chanteur souffrait également de sautes d’humeur soudaines et d’une attitude agressive.

Une vieille vidéo a également refait surface où Le défendeur est vu en train de se disputer vivement et de passer les menottes alors qu’il quittait un film avec sa petite amie de l’époque, la célèbre jeune chanteuse Danna Paola.

Dans l’enregistrement, le couple d’alors peut être vu en train de proférer des insultes et de marcher avec excitation vers leur voiture. Bien que Danna Paola n’ait jamais parlé de cette vidéo divulguée à l’époque par le magazine TV Notes, C’est désormais dans le contexte de l’arrestation d’Eleazar que certaines voix se sont prononcées en faveur de l’actrice racontant également son expérience aux côtés de l’acteur.

De son côté, Tefi Valenzuela a exprimé son opinion sur le silence de Danna Paola concernant les comportements nocifs et le caractère explosif de l’acteur, et c’est que plusieurs filles qui ont eu une relation amoureuse avec lui dans le passé ont élevé la voix sur le sujet, condamnant la violence de genre.

Mais ce que a attiré l’attention est que Danna Paola a été complètement hermétique sur le sujet, et n’a pas commenté la question, alors Tefi a été interrogée sur ce qu’elle pense de ce silence et a donc répondu:

“C’est une fille très réussie et très talentueuse, je pense que tout le monde la connaît pour cela et cela montre qu’elle a un peu éloigné sa vie privée. Je comprends que vous savez que s’il parlait peut-être, ce serait très controversé, car l’affaire est déjà controversée et toujours, malgré le fait qu’il y a des années il n’était pas avec lui, il a été mentionné et mentionné dans l’affaire.

“Je ne pourrais rien vous dire sur pourquoi ou pourquoi pas, car je ne la connais pas, évidemment je la connais en tant qu’artiste et je la respecte beaucoup et j’imagine que ses raisons auront et oui on a déjà vu dans des vidéos que la presse a comment elle aussi elle était irrespectueuse (Eleazar), alors peut-être qu’elle ne veut pas parler parce qu’elle ne fait pas grand chose ou parce qu’elle préfère soudainement pas … mais qu’il y a déjà des preuves qu’il y a eu des abus, eh bien oui », a-t-il indiqué pour l’émission Here with you.

Et bien qu’il n’ait pas exhorté l’interprète de Bad Fame à raconter son expérience avec Eleazar, sa réponse était prudente et laissait entendre que quiconque parlait serait positif pour donner de la visibilité à la question de la violence sexiste.

Il y a deux semaines l’animateur de l’émission Pati Chapoy avait demandé l’interprète de Monde de bonbons qui énoncer les actes d’agression allégués qui a vécu pendant une relation turbulente avec Eleazar.

C’était dans une émission du programme Ventaneando où Ils l’ont invitée à rapporter et à partager ce qui s’est passé lors de sa fréquentation avec l’acteur il y a plus de dix ans.a, quand elle avait 14 ans et lui 24 ans.

La demande a été envoyée à l’artiste, après avoir abordé le sujet d’Eléazar. Alors elle a dit: “Ce serait une bonne chose pour toutes les femmes si elle (Danna Paola) se joignait aux plaintes.”