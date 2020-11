Guido Kaczka, dans “Bienvenue à bord”

Au cours d’une année où la pandémie a dominé la vie de tous, les chaînes de télévision ont commencé à schématiser leur programmation estivale. Et pour cela, il mise sur les succès de 2020 pour les prolonger dans les premiers mois de 2021.

Le prime time de Les treize bien performé cette année, malgré une concurrence féroce avec Telefe, qui a les romans turcs et Masterchef Célébrités, l’émission de téléréalité la plus réussie de l’année. Devant, Bienvenue à bord Oui Chanter 2020 Ils ont fait de très bons chiffres de notation, et pour cette raison, la direction de la chaîne a décidé que les deux cycles se poursuivraient à l’écran en janvier.

Bienvenue à bord, le programme qui mène Guido KaczkaEn 2020, il faisait partie des trois ou quatre programmes les plus écoutés de la journée, étant presque toujours le programme le plus regardé sur El Trece. Le cycle, qui mélange des jeux avec des célébrités et des participants du public, était en mutation en raison de la quarantaine. Au début, il avait de nombreux jeux de contact, auxquels participaient des célébrités, puis il y en avait d’autres d’ingéniosité et de force, avec des chauffeurs de taxi dans un premier temps, puis avec du personnel essentiel qui avait l’autorisation de quitter leur domicile en détention obligatoire. .

Selon ce qu’il pouvait savoir Télé-expositionGuido prendra les deux dernières semaines de décembre en vacances, et là, il enregistrera 10 programmes pour ne pas interrompre la diffusion du cycle. Le chauffeur retournera au travail le lundi 4 janvier avec de nouveaux jeux. L’idée est de garder le personnel de chiffres, qui comprend Hernan Drago, Mica Viciconte, Rodrigo Vagoneta, Roberto Pena, Magui Bravi Oui Ximena Capristo, parmi les célébrités qui sont une partie récurrente du programme réussi.

La production pointe vers de nombreux jeux durant l’été, avec la possibilité d’ajouter plus de participants que ces derniers mois, en raison de la pandémie et de l’éloignement social. En plus d’un public important, Welcome Aboard compte de nombreux sponsors, ce qui en fait un spectacle très réussi et rentable pour El Trece.

Laurita Fernández et Ángel de Brito lors d’un gala “Cantando 2020” (Photo: Jorge Luengo / LaFlia)

Concernant le Cantando, l’idée est aussi de le prolonger courant janvier. Les seuls programmes qui seraient enregistrés seraient ceux des 24, 25 et 31 décembre, mais le reste serait en direct, comme toujours. Le cycle mené par Ange de Brito Oui Laurita Fernandez, produit par Le FliaC’est aussi l’une des surprises de l’année: malgré une concurrence rude, il récolte de très bonnes notes. Les vendredis sont généralement le programme le plus regardé à la télévision argentine.

Dans l’émission de télé-réalité chantée, il y aura des ajouts surprises pour pouvoir continuer à l’antenne plus longtemps: la production est déjà tentante de nouvelles figures. Et peut-être qu’il reviendrait PUB pour ajouter un peu de piquant à la dernière partie du concours.

Un cycle qui pourrait être intégré aux heures de grande écoute d’El Trece, peut-être sous forme de gala hebdomadaire, est le nouveau Coupe et couture célèbres Cela commencerait dans les premiers jours de 2021. Au début, c’était pensé pour l’après-midi, mais il y a des chances que cela aille tous les jours et la nuit. Autre alternative: du lundi au vendredi l’après-midi, une émission spéciale le soir.

Corte y Confección s’est terminé brutalement au milieu de l’année, après avoir obtenu une très bonne note. Maintenant, il revient dans une nouvelle saison mais avec des célébrités pour rivaliser pour déterminer qui est le meilleur designer d’Argentine.

“Corte y Confección” revient, mais avec des personnages célèbres (Photo: Jorge Luengo / LaFlia)

Une autre possibilité que la chaîne qui fonctionne Adrian Suar c’est acheter de la fiction étrangère à programmer pendant les nuits de la chaîne. Il convient de rappeler qu’El Trece a été la première station à programmer un roman turc, Les milles et une nuit, remportant le premier grand succès dans notre pays: avec des pics de 20 points, en 2015, il a prévalu sur la fiction argentine Veuves et enfants du rock and roll, de Telefe. L’histoire d’amour de Onur Oui Sherazade c’était un boom. Et en l’absence de production locale, la station serait à la recherche d’un succès international pour une première pendant l’été.

Apparemment, El Trece a commencé à bouger ses morceaux pour faire face à un été compétitif contre Telefe, qui n’a pas encore montré ses lettres concernant sa programmation pour les premiers mois de 2020.

