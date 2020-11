PHOTO DE DOSSIER: Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador et le président américain Donald Trump font des déclarations communes à la Maison Blanche Cross Hall avant de tenir un dîner de travail ensemble à la Maison Blanche à Washington, États-Unis, le 8 juillet 2020. REUTERS / Kevin Lamarque / File Photo

Nombreux Chefs d’État ils ont félicité pendant l’après-midi de ce samedi à travers leur réseaux sociaux au candidat démocrate Joe Biden déjà le sénateur Kamala Harris pour son triomphe virtuel devant le toujours président Donald Trump, Dans élections présidentielle de États Unis.

Angela Merkel d’Allemagne, Emmanuel Macron de France, Boris Johnson Du Royaume-Uni, Justin Trudeau du Canada, Suga Yoshihide du Japon, Moon Jae-in de Corée du Sud, Narenda modi de l’Inde, Alberto Fernandez d’Argentine, Sebastian Piñera Du Chili, Pedro Sanchez d’Espagne, Ivan Duque de Colombie, Lénine Moreno d’Equateur et plus Nicolas Maduro d’Équateur, certains dirigeants ont rejoint le reconnaissance.

Cependant, s’il y a quelqu’un qui s’est démarqué ne fais pas ça est son voisin du sud, avec qui il partage des milliers de kilomètres de frontière et une relation commerciale forte: le Président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador.

Et est-ce que le président mexicain a évité de soutenir Biden et a déclaré que “Je ne voulais pas être imprudent” et je préfère attendre “Pour terminer tout le processus”. Cela a été dit lors d’une conférence de presse à Tabasco.

Je ne peux pas dire: je félicite un candidat ou un autre parce que je veux attendre la fin du processus électoral “

Il a noté qu’il attendra que l’élection soit résolue “légalement” car il s’agit de “Civilité et décence politique”. Cependant, il a rappelé que dans 2006 subi le “Chargé” de gouvernements étrangers quand ils ont félicité le PAN Felipe Calderon, malgré le fait que les votes n’aient pas fini de compter dans notre pays, qui jusqu’à présent considère «fraude électorale».

De plus, il a assuré que Trump a été respectueux du Mexique “Parce qu’il n’a pas été interventionniste et qu’il nous a respectés.”

PHOTO DE DOSSIER: Le président américain Donald Trump fait signe de la main alors qu’il visite une section du nouveau mur frontalier américano-mexicain construit à San Luis, Arizona, États-Unis, le 23 juin 2020. REUTERS / Carlos Barria

Cette réaction a déclenché de vives critiques dans les réseaux sociaux vers López Obrador, citoyens et politiciens, journalistes et analystes.

L’un d’eux était Guadalupe Acosta Naranjo, du Parti de la révolution démocratique (PRD), qui a déclaré que AMLO a rejoint la stratégie de chantage de Trump:

Évoquer l’élection de 2006, c’est avouer que vous pensez que l’élection de votre ami Trump a été volée. Féliciter immédiatement en Bolivie et en Argentine et non aux États-Unis est son double discours habituel

Agustin Basave, ancien ambassadeur du Mexique en Irlande, s’est dit surpris de soutenir que l’actuel président américain a été respectueux envers le Mexique:

L’insouciance faisait de Trump un acte de campagne sur la CB. Cela ne cesse de m’étonner qu’un homme avec une conscience historique comme vous se soit allié à un anti-mexicain remarquable qui restera dans l’histoire comme raciste et corrompu.

Le PRD aussi Fernando Belaunzarán, a indiqué que la position de López Obrador affectera le chancelier Marcelo Ebrad:

Il décide de ne pas féliciter Biden, contre le grain de la communauté internationale. Et il le fait pour une bataille perdue. Que devra-t-il à Trump pour jouer comme ça pour lui?

Arthur Sarukhan, ancien ambassadeur du Mexique aux États-Unis, était plus ironique sur son compte Twitter:

Inhabituel. Trump devrait être très soulagé qu’au moins un président ait déclaré que nous devons “ attendre que tous les problèmes juridiques soient résolus ”

L’une des réactions les plus dures est venue du membre du Congrès du Texas Joaquin Castro, du Parti démocrate, qui a décrit cette position comme “Un échec diplomatique.”

Cela représente un véritable échec diplomatique pour le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, à un moment où la nouvelle administration Biden cherche à inaugurer une nouvelle ère d’amitié et de coopération avec le Mexique.

De son côté, le journaliste mexicain Léon Krauze il se souvenait quand il y a un an AMLO a reconnu l’élection d’Evo Morales en Bolivie, qui a été répétée en raison d’irrégularités, en raison d’un coup d’État qui a contraint le président sud-américain à l’asile au Mexique:

Quand il s’agissait de reconnaître (excusez-moi: “féliciter”) Evo Morales, la prudence n’a pas vraiment prévalu. En fin. C’est ce qu’il y a

Également, David Luhnow, rédacteur en chef du Wall Street Journal, qui a été disqualifié plusieurs fois par le responsable de l’appel “Quatrième transformation” pour avoir publié des recherches sur la mauvaise gestion de la pandémie et de l’économie au Mexique, il a écrit:

C’est, après tout, le candidat qui a perdu de justesse en 2006 et n’a jamais refusé de bouger, invoquant fraude (malgré le manque de preuves), allant jusqu’à se déclarer président «légitime» et prêtant son propre serment.

Mais il y avait aussi ceux qui l’ont pris comme un décision “intelligente” face aux dernières semaines du républicain au pouvoir du pays le plus puissant du monde. Tout comme l’analyste politique l’a fait, Genaro Lozano:

Trump est président jusqu’au matin du 20 janvier 2021. Ses explosions peuvent encore causer beaucoup de dégâts au Mexique d’ici là. La diplomatie prend des décisions de rentabilité

De même, l’ancien ambassadeur du Mexique en Union soviétique d’alors, Gabriel Guerra, a comparé le moment à ses prédécesseurs:

Quelqu’un ici se souvient-il quand Ernesto Zedillo et / ou Vicente Fox ont félicité George W. Bush en 2000? C’est pour une tâche

Cependant, plus tard, Guerra lui-même a publié dans un autre tweet que «la référence de López Obrador à 2006, en parlant des élections américaines, est la plus grande erreur présidentielle en matière de politique étrangère depuis qu’Erique Peña Nieto a invité le candidat Donald Trump à Les pins”

Il est à noter qu’Infobae México, a demandé le Secrétaire des affaires étrangères sa position sur la victoire virtuelle de Joe Biden, mais a refusé de commenter.

