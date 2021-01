Una intensa tormenta invernal depositó más de 30 centímetros (un pie) de nieve en partes de Nebraska y Iowa, provocando trastornos al tráfico y cierres de escuelas y lugares de testeo del coronavirus, mientras continuaba nevando el martes en otras partes del centro-norte de États Unis.

Monde de Miami / AP

Au moins 10 centimètres de neige étaient prévus sur une vaste zone allant du centre du Kansas à Chicago et au sud du Michigan.

Le météorologue Taylor Nicolaisen, situé près d’Omaha, dans le Nebraska, a déclaré qu’il y aurait jusqu’à 38 centimètres (15 pouces) de neige entre York, Nebraska et Des Moines, Iowa, et que cela faisait plus de 15 ans qu’il n’y avait plus de neige. sur une seule tempête dans la région.

“C’est une chute de neige historique”, a déclaré Nicolaisen.

La tempête a rendu les déplacements difficiles dans le Wisconsin, où une semi-remorque a été traversée sur une route au sud de Milwaukee. Le service météorologique prévoit jusqu’à 25 centimètres (10 pouces) de neige dans la région de Milwaukee, principalement sur les rives du lac Michigan.

Des rafales pouvant atteindre 40 km / h (25 mi / h) dans le sud du Michigan ont réduit la visibilité et rendu le déneigement difficile, a déclaré le météorologue Andy Boxell.