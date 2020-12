Une voiture est traînée par le courant au milieu de la tempête qui a frappé San Miguel de Tucumán

Une impressionnante tempête a frappé San Miguel de Tucumán dans la nuit de ce lundi et d’importantes inondations ont été enregistrées au point que l’eau a recouvert, et même traîné, les voitures garées dans la rue, comme on peut le voir dans les vidéos que certaines personnes de cette ville ont enregistrées et qui ont circulé sur les réseaux sociaux.

Selon ce que les médias locaux ont rapporté, la tempête a été ressentie le plus fortement dans les environs de cette capitale provinciale, où elle a causé des dommages matériels à la fois aux véhicules et aux maisons privées.

«C’est une pluie très intense, dont l’épicentre était concentré dans la zone métropolitaine. Elle était particulièrement importante à Yerba Buena, à Tafí Viejo, dans la région de Las Talitas et à Alderetes; dans le nord de la province pas tellement, même s’il a plu », a expliqué le chef de la direction provinciale de la protection civile (DC), Fernando Torres, au journal La Gaceta.

Selon le responsable, «l’intensité» du phénomène «a provoqué l’inondation de toutes les rues; en particulier dans la région de la capitale ». En fait, la zone située entre la rue 24 de Septiembre et l’avenue Bernabé Aráoz, lieu généralement inondé, a cette fois été pratiquement submergée.

Avenue Bernabé Aráoz, couverte d’eau

La pluie a commencé à tomber vers 20h00, comme prévu par le Service météorologique national (SMN) et s’est poursuivie jusqu’aux petites heures de mardi. Selon les premières données publiées, ce serait environ 100 millimètres qui se seraient accumulés en un peu plus de deux heures, même si le chiffre pourrait être encore plus élevé, puisque l’alerte jaune est restée dans la région.

En raison des pluies, de près de 36 degrés de haut qui ont été enregistrés dans l’après-midi, la température a chuté rapidement et a atteint 23 degrés la nuit. Le SMN a annoncé que le mauvais temps se poursuivra tout au long de mardi.

Face à cette situation, les autorités ont décidé d’ouvrir un centre pour les évacués dans la municipalité de Las Talitas, au nord de San Miguel de Tucumán, et une assistance est fournie dans les endroits les plus touchés, même si pour le moment il n’y a pas eu de blessés graves.

La tempête a causé des dommages matériels, principalement dans les véhicules stationnés dans la rue

«Au milieu de la ville, sur les avenues, vous pouvez voir l’eau à haute altitude. Les canaux ont débordé, en particulier ceux du sud, qui reçoivent l’eau de la montagne. Dans d’autres endroits, il a également plu de manière significative, mais pas de cette façon. C’est une pluie exceptionnelle “Torres a ajouté, en dialogue avec la chaîne TN.

L’une des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux montre un cadet d’une entreprise de livraison qui a été pris par le courant à côté de sa moto, pour lequel il a dû être assisté d’un homme et de deux agents de sécurité, qui étaient sur les lieux et ont tenté de le faire sortir de l’eau. “Rendez-le le plus viral possible pour que chacun puisse voir que nous allons travailler et risquer beaucoup de situations”, a écrit l’un des collègues de cette livreuse, auteur de l’enregistrement en question.

La jeune femme a dû être assistée de trois personnes pour sortir de l’eau

Un autre des films connus est celui de un jeune homme qui a également dû être secouru après avoir été traîné par l’eau au milieu de la rue. Le garçon a parcouru plusieurs mètres jusqu’à ce qu’il puisse atteindre un terrain élevé et être en sécurité.

D’autre part, il a également été vu un chauffeur de taxi qui a dû fuir son véhicule par la vitre du passager, avant la montée drastique du courant au coin de l’Avenida Roca et du 9 de Julio, où il était garé.

Dans le garage d’un supermarché local bien connu, les voitures étaient complètement couvertes. En outre, il y a eu aussi des inondations dans le Hôpital du centre de santé Zenón Santillán, un jour avant la date prévue pour le début de la campagne de vaccination contre le coronavirus.

«C’est l’un des hôpitaux les plus importants. Je n’ai aucune information quant à savoir s’il allait se faire vacciner ici. La réalité est qu’elle a été touchée et que l’eau, en particulier dans les zones souterraines, a été un gros problème », a expliqué Torres à cet égard.

J’ai continué à lire:

Inondations dans le nord de l’Argentine: l’eau ne donne pas de trêve à Salta et Tucumán

Les images aériennes choquantes des inondations dans le Chaco