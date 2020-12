Résumer les tendances en Argentine est aussi difficile que de pouvoir jouer aujourd’hui au tlachtli ou ōllamalīztli (en langue nahuatl), un jeu de balle en caoutchouc naturel pratiqué par les Aztèques et les Mayas, qui remplissait la fonction de résoudre des conflits de toutes sortes, tels que les poursuites judiciaires terres, taxes, contrôles commerciaux et autres. La permanence active de conflits multiples (dont beaucoup sont artificiels) est actuellement la principale tendance nationale.

Comment pourrions-nous résumer l’élargissement du fossé, porté par les besoins politiques des élections d’octobre 2021, avec son épicentre dans la PBA; comment expliquer que l’agenda politique diffère considérablement de l’agenda populaire et des urgences; comment visualiser une future normalité s’il y a encore des incertitudes sur les plans de vaccination, clé du début de toute relance économique. Aucun de ces sujets ne serait caractéristique d’une analyse, si ce n’était parce que rien de transcendant et d’important, en termes positifs, n’apparaît sur la scène, non seulement cette année, mais depuis des décennies. Pas un événement aussi exceptionnel que la pandémie ne pourra masquer la réalité de notre déclin.

Les gens sont vraiment fatigués du fait que l’argument principal et très pauvre pour expliquer le manque de résolution de tout problème ou problème, est de faire valoir que c’est la faute…. AF, CFK, MM, HRL, AK ou selon ce qui vous convient. Tout problème devient un nouveau «conflit». Depuis des décennies, aucun projet ou stratégie nationale n’indique des orientations, des priorités ou des programmes à long terme; un sujet sur lequel nous pourrions nous entendre. La «culpabilité» de notre stagnation est généreusement partagée et alternée entre l’économie, l’éducation, l’insécurité citoyenne, les immigrés, les retraités, la culture et bien d’autres. Il n’y a pas d’enthousiasme populaire pour quoi que ce soit, sauf pour se sauver individuellement. Les mobilisations sont minimales et articulées par chaque «bulle» politique. La mort de Maradona, peut-être comme une surprise pour le grand public, a suffi à être un reportage important pendant seulement quelques heures et s’est terminée brusquement. Les Argentins sont tombés spirituellement; ce qui contraste avec d’autres peuples très enthousiastes, car, d’une certaine manière, ils participent et projettent leur destin. Ici, presque personne ne croit qu’il était possible d’entamer une transformation nationale, qui, en raison du potentiel que nous avons réellement, nous remettra sur la bonne voie vers une meilleure destination et non celle aussi médiocre que celle que nous continuons de glisser quotidiennement.

Le mercantilisme inonde, non pas le domaine du commerce, comme il serait naturel, mais toutes les sphères de la vie publique et par conséquent l’honnêteté et la convenance de tous les hommes politiques, la justice, la FFSS, les hommes d’affaires se méfient. , des syndicats, des églises, ce qui est injuste car dans tous ces domaines, la majorité sont d’honnêtes Argentins qui souffrent également de ce déclin. Nous sommes tellement infiltrés par les théories idéologiques globales de tous les signes, tant néolibéraux que néo-marxistes, que nous avons déjà perdu le chemin de ce que nous voulons vraiment être, partant de l’hypothèse que nous savons qui nous sommes.

Un sport de cette époque a été d’interroger diverses figures historiques, en transférant l’analyse avec les idées actuelles, à ces événements qui se sont produits à d’autres moments avec leurs propres environnements idéologiques. C’est une absurdité scientifique, en plus d’être une grave agression malveillante, encouragée par les déconstructeurs de l’éventuelle Argentine et propagée par une douce lignée de «café-concerts universitaires révolutionnaires», mentalement colonisés par des intérêts géopolitiques contraires aux identités nationales. Tout se passe comme si la France éliminait le Dôme des Invalides à Paris, où Napoléon est enterré, parce qu’il était un «dictateur» dans le mandat duquel de nombreux Français ont été tués, en plus d’être un «impérialiste» qui a conquis d’autres peuples voisins. Ils oseront même interroger le général San Martín, qui, à 34 ans, a épousé un adolescent de 14 ans, Remedios Escalada. Aujourd’hui, ce serait une aberration, bien qu’il y ait des cas bien pires dans notre triste réalité; en ces jours une coutume. Même chose avec Gral Roca: il a stoppé une invasion militaire chilienne qui, via les avances araucaniennes (appelées aujourd’hui Mapuches), cherchait à occuper la Patagonie, encouragée par les Anglais qui disposaient de données sur son énorme potentiel. Ce n’est pas par hasard qu’aujourd’hui le soi-disant «mouvement indigène» a son siège administratif à Londres. La majorité absolue des vrais Mapuches sont intégrés et vivent paisiblement dans tout le sud argentin. Seuls quelques petits groupes, comme l’inconnu jusqu’à hier “Lafken Winkul Mapu”, sont responsables des violences dans la région. Peut-être est-il plus important que certains politiciens, quittent l’anomie du sud, et prennent soin de résoudre les problèmes d’autres peuples autochtones, tels que les Wichi ou les Tobas, dans la NEA, qui ne sont pas reconnus pour beaucoup de leurs droits, dévastés en époque des grandes entreprises étrangères exploitant le tanin quebracho.

La technocratie mondiale, utilisant des arguments «constructivistes» issus de la sociologie, semble vaincre nos valeurs, car nous hésitons et avons des doutes dans le maintien de nos traditions authentiques. Dès que nous nous défendons de telles agressions, nous sommes «accusés» (Zanatta, Naim, entre autres) de conservateurs, catholiques, nationalistes, falangistes, fascistes, et évidemment anti-libéraux. Il semble que notre culture créole, mélange unique d’indigènes et d’espagnols d’abord et ensuite avec d’autres Européens, devient trop défensive face à de telles attaques rusées; faiblesse inacceptable qui signifierait reconnaître une certaine infériorité intellectuelle par rapport aux cultures européennes ou à l’industrie nord-américaine du divertissement. Imaginez un instant les Français répudiant leur culture ou leurs héros historiques, ou les Allemands ou les Anglais; ou aux mêmes Chinois et Vietnamiens. Ils ne le feraient jamais ou ne resteraient jamais aussi passifs pour leur faire face. Sans fierté nationale, il n’y a pas de possibilité de construire une identité nationale (savoir qui nous sommes) et à partir d’elle de pouvoir reconstruire un projet national. Les problèmes économiques et sociaux sont les effets de diverses causes; Le principal est que notre identité nationale est encore faible et en danger croissant du fait de l’élargissement du fossé. Ceux qui veulent nous maintenir dans le sous-développement mental, la base du sous-développement matériel, le savent très bien et non l’inverse. Malheureusement, il y a toujours des agents locaux (colonisés) qui jouent au jeu.

Les institutions sont la base de l’État. Sa stabilité doit être soutenue par le principe du bien commun, car si elle n’agit pas en ce sens, des tensions seront générées, comme celles actuelles, où tout est remis en question et toujours mis en débat. S’il n’y a pas de principes de base, acceptés par de grandes majorités (au minimum les deux tiers) en relation avec la sécurité des citoyens, la justice en général, l’éducation et la culture du travail, pour ne citer que les plus évidents, tout ce qui se passe, peu importe combien Il y a une démocratie formelle, si l’esprit de communauté avec un destin commun fait défaut, nous n’allons pas avancer, ce qui se manifestera par une instabilité et une imprévisibilité permanentes. Sans stabiliser le pays, il n’y aura pas de croissance durable et encore moins de développement économique, social et humain. Il existe des causalités centrales qui ne peuvent être évitées. Demander des efforts populaires sans être clair sur cet ordre fondamental, exprime une ignorance couchée ou montre publiquement la défense d’intérêts personnels ou de petits groupes oligarchiques de pouvoir, d’affaires, politiques, syndicaux, idéologiques ou de toute autre nature.

Sur le plan économique, comme le dit Carlos Leyba, l’Argentine traditionnelle s’est toujours concentrée sur la création d’emplois et non sur le chômage. «Entre 1944 et 1974, le PIB par habitant de l’Argentine a augmenté au même rythme que celui des États-Unis; … C’est la période de progrès économique avec inclusion sociale, sans pauvreté et avec distribution primaire des revenus, qui a produit le système capitaliste de l’Argentine au XXe siècle ». Il y avait des gouvernements de tous les signes: péronistes, militaires, développementistes et radicaux. En 1976, Martínez de Hoz a entamé le processus de désindustrialisation, donnant la priorité à l’économie, soutenu par la doctrine (erronée) de l ‘«efficacité» économique et des bénéfices de l’endettement extérieur, qui montre l’art de transformer l’intérêt personnel du capital financier en «Modèles» universels de dépendance étrangère. Le processus précédent de croissance économique et sociale a été paralysé, l’étranger de l’appareil productif s’est accéléré, les investissements locaux ont diminué et la fuite des capitaux s’est intensifiée. Il est clair depuis lors que ce n’était pas une voie recommandée; mais malgré cette mauvaise expérience, il a été insisté à l’époque de Menem et Macri. Il n’est pas non plus possible de construire un modèle qui se spécialise uniquement dans la génération de consommation (un intrant essentiel pour gagner les élections) sans production pour la soutenir, car il n’est pas possible de vivre en émettant des dettes, en imprimant des factures, en dévaluant périodiquement ou en augmentant toujours les impôts. Cette dernière modalité a été répétée dans plusieurs sections historiques, sans chercher à modifier radicalement les politiques erronées initiées par Martínez de Hoz; il s’est principalement limité à la gestion de la crise, en se concentrant sur l’obtention d’une légère amélioration de la situation socio-économique pour les événements électoraux. Ce n’est pas non plus la voie recommandée, puisque l’usine des pauvres poursuivra inexorablement son cours, si de véritables emplois ne se créent pas continuellement.

Bref, depuis 1976, aucun gouvernement ne pouvait ou du moins essayait de changer radicalement le système conçu à l’époque. Il y avait des nuances et des différences, mais elles n’étaient pas substantielles dans le concret; Il s’agissait simplement d’approches idéologiques différentes, mais avec une matrice commune, celle de masquer la réalité, de construire une histoire pour leur propre bénéfice. Eva Perón a correctement dit «là où il y a un besoin, il y a un droit», mais Juan Perón a ajouté «le travail est un droit et c’est un devoir, car il est juste que chacun produise au moins ce qu’il consomme». L ‘«efficacité» doit être plus sociale qu’économique. C’est pourquoi la création d’emplois durables a été et sera le principal devoir de tout bon politicien. S’il n’y a pas d’incitation forte du gouvernement (au-dessus de tout antécédent historique) à investir dans la R&D, et en même temps des conditions favorables à l’investissement ne sont pas organisées pour encourager la création de nombreuses PME de haute technologie, on peut en attendre peu Avenir argentin. Sans fermer le cycle vertueux de la transformation des connaissances en avantages matériels pour notre pays, nous sommes définitivement perdus. Nous avons besoin de moins de conflits et de plus de solutions. Moins d’idéologismes et plus de pragmatismes.

Quand j’ai fini mon écriture, je suis étonnamment tombé sur les paroles du Pape François, qui distinguait avec une grande clarté entre «crise», un phénomène positif, et «conflit», quelque chose de négatif. Bien qu’elles aient été dites pour la Curie romaine, elles ont une énorme validité pour la réalité nationale:

«La crise est un phénomène présent partout et à toutes les époques de l’histoire, englobe les idéologies, la politique, l’économie, la technologie, l’écologie, la religion»,… «Elle se manifeste comme un événement extraordinaire, cela provoque toujours un sentiment d’agitation, d’angoisse, de déséquilibre et d’incertitude dans les décisions à prendre “…” dans chaque crise émerge toujours un besoin adéquat de renouvellement “.

“Le conflit, par contre, est un faux chemin, c’est une errance sans but ni but, c’est rester dans le labyrinthe, ce n’est qu’un gaspillage d’énergie et une opportunité pour le mal” … “la logique du conflit recherche toujours le ‘coupable’ qui stigmatiser et mépriser et «juste» qui justifier «…» cette perte du sentiment d’appartenance commune favorise la croissance ou l’affirmation de certaines attitudes élitistes et de «groupes fermés» qui promeuvent des logiques limitatives et partielles, qui appauvrissent les l’universalité de notre mission »…« Lorsque nous nous arrêtons à la jonction conflictuelle, nous perdons le sens de l’unité profonde de la réalité. «Les catégories de conflit – droite et gauche, progressiste et traditionaliste – fragmentent, polarisent, pervertissent et trahissent leur vraie nature»… le conflit crée toujours un contraste, une rivalité, un antagonisme apparemment insoluble, entre des sujets divisés en amis à aimer et les ennemis à combattre, avec la victoire consécutive de l’une des parties.

J’ai continué à lire:

