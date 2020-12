WASHINGTON (AP) – Des milliers de partisans du président américain Donald Trump sont retournés à Washington ce week-end pour plusieurs marches pour soutenir ses tentatives désespérées de changer le résultat d’une élection que le président a perdue face à Joe Biden.

Des altercations sporadiques ont éclaté entre les partisans de Trump et les manifestants opposés après le coucher du soleil samedi. Selon WRC-TV, quatre personnes ont été transportées dans un hôpital avec des coups de couteau et la police métropolitaine a signalé 23 détenus.

Les marches des loyalistes de Trump, la plupart sans masques, étaient censées être une démonstration de force deux jours à peine avant la réunion du Collège électoral pour élire officiellement Biden en tant que 46e président des États-Unis. Trump, dont le mandat prend fin le 20 janvier, refuse de concéder sa défaite et s’accroche à des allégations non étayées de fraude électorale qui ont été rejetées par les tribunaux étatiques et fédéraux, et vendredi dernier par la Cour suprême.

Dans un tweet samedi matin, Trump s’est dit surpris par les marches, annoncées depuis des semaines. “Oups! Des milliers de personnes se rassemblent à Washington (DC) pour arrêter le vol. Je ne savais pas à ce sujet, mais je vous verrai! ».

Trump a quitté la Maison Blanche vers midi pour assister au match de football Army-Navy à l’Académie militaire de West Point à New York. Lorsque son hélicoptère a survolé une marche sur le National Mall, les gens l’ont acclamé.

Michael Flynn, l’ancien conseiller à la sécurité nationale récemment gracié par Trump, s’exprimait à l’époque depuis la scène.

“C’est plutôt cool. Imaginez monter dans l’hélicoptère et faire une belle balade autour de Washington », a déclaré Flynn, dont la grâce a annulé sa peine pour avoir menti au FBI pendant l’enquête sur la Russie.

Trump a enthousiasmé ses partisans le mois dernier lorsqu’il a dépassé son convoi devant une manifestation en son nom alors qu’il se rendait à son club de golf en Virginie.

Ce rassemblement, qui a attiré 10 000 à 15 000 personnes dans la capitale, s’est terminé tard dans la nuit par des escarmouches entre les fidèles de Trump et des militants locaux près de Black Lives Matter Plaza, près de la Maison Blanche.

La police a pris de nouvelles mesures samedi pour garder les deux côtés séparés, fermant une grande partie du centre-ville à la circulation et bouclant Black Lives Matter Square.

Mais si les marches de samedi, dont une sur la place centrale de la Liberté, étaient plus petites que celles du 14 novembre, elles ont rassemblé un plus grand contingent des Proud Boys, un groupe néo-fasciste connu pour inciter à la violence de rue. Certains portaient des gilets pare-balles lorsqu’ils avançaient à travers la ville.

Le groupe a attiré plus d’attention après un célèbre commentaire de Trump en septembre, dans lequel il leur a dit de “prendre du recul et d’attendre”.

À la fin des manifestations, les rues de Washington étaient parsemées de foules de centaines de Proud Boys et de forces combinées de groupes antifascistes et d’activistes noirs locaux. Les deux parties cherchaient une confrontation dans une zone pleine de policiers. À la tombée de la nuit, les deux groupes se sont rencontrés de part et d’autre d’une rue, séparés par plusieurs rangées de policiers municipaux et d’agents de police du parc fédéral, certains avec du matériel anti-émeute. Les Proud Boys se sont ensuite dispersés.

Lors du rassemblement précédent à Freedom Plaza, plusieurs orateurs ont défendu des allégations discréditées sur la fraude électorale à un public réceptif.

Sylvia Huff, une manifestante originaire de Gloucester, en Virginie, a déclaré que les pertes judiciaires n’avaient pas diminué sa conviction que Trump avait remporté l’élection.

“Je pense que les tribunaux ont également été achetés”, a-t-il déclaré. La Cour suprême, où trois des neuf juges ont été nommés par Trump, “avait juste peur des représailles politiques”, a-t-il déclaré.