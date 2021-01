Le chef de l’opposition du Venezuela et président par intérim du pays, Juan Guaidó, dirige une session extraordinaire de l’Assemblée nationale le jour où Chavismo s’apprête à faire irruption au Parlement après la victoire aux élections du 6 décembre, que la communauté internationale a jugée frauduleuse.

“Le premier message à Nicolás Maduro est que nous sommes ici, debout. Nous défendons notre peuple, pour ceux qui n’abandonnent pas et pour ceux qui ne baisseront jamais le regard », a commencé son discours.

«Cela sert à élever votre voix et à travailler pour les hommes et les femmes qui donnent tout pour le Venezuela. Ce qui ne sert pas la dictature, c’est la fraude“Il a continué.

“(Ils) vont parler entre guillemets dialogue et réconciliation. Ce sont des paroles creuses parce qu’il y a des prisonniers politiques au Venezuela et qu’il y a des rapports de crimes contre l’humanité». stressé.

Alors demandé l’unité au pays et “ne pas rejeter le blâme mais accepter les erreurs». «Aujourd’hui est le moment pour les dirigeants politiques de ce pays de prendre les critiques pour affronter cette dictature. Nous sommes confrontés à des violations des droits humains», A-t-il déclaré.

Guaidó a demandé à d’autres dirigeants de l’opposition – il a nommé Henrique Capriles, Leopoldo López et María Corina Machado, entre autres – de faire le “dernier appel«À la patrie. “De mon poste de président par intérim, j’appelle tout le monde à construire avec ce Parlement national la ligne de défense de la république de ce pays“, Il a demandé.

Plus tard, il a fait valoir que la dictature conduirait le débat à une lutte entre un parlement et un autre, entre Maduro et lui-même. “Ce n’est pas comme ça. C’est le combat des Vénézuéliens. Allons-nous laisser le pays aux criminels accusés de crimes contre l’humanité?“, il s’est demandé. “La réponse est simple: nous y voilà, voici le Parlement».

Entre-temps, le texte promulgué par la Chambre déclare: «La continuité constitutionnelle sera exercée (…) jusqu’à la tenue d’élections présidentielles et parlementaires libres en 2021, un événement politique exceptionnel survient en 2021, voire pour une période parlementaire annuelle supplémentaire à compter du 5 janvier 2021 ».

Cette continuité sera exercée par l’Assemblée nationale avec une majorité d’opposition choisie en 2015, et par Guaidó, selon le document approuvé.

L’accord établit également que l’Assemblée nationale fonctionnera à travers le Commission déléguée, instance prévue dans la Constitution pour fonctionner pendant les vacances du Parlement, avec des fonctions limitées et intégrée à moins de 20% de la session plénière.

L’extension des fonctions, cependant, a été déclarée nulle par la Cour suprême de justice (TSJ) que, en même temps, il n’est pas reconnu par le Parlement dirigé par Guaidó, bien qu’en pratique, dans le pays, l’institution qui finit par être valable est la plus haute juridiction accusée d’être liée au régime.

“La dictature a tenté d’ignorer et de contrôler le pouvoir législatif depuis son élection par 14 millions de Vénézuéliens. Mais toutes ses tentatives ont échoué. Depuis 2015, l’Assemblée Légitime est toujours debout et est la seule entité légitime au Venezuela », a ratifié l’instance via ses réseaux sociaux lors de la session.

«Le monde a non seulement rejeté catégoriquement l’Assemblée nationale constituante, mais aussi renforcé sa reconnaissance et son soutien à l’Assemblée nationale légitime, et avec elle commencer une offensive de pression contre la dictature de Maduro », at-il ajouté.

Puis, il a rappelé: «Ils ont acheté la conscience des députés, fait pression et menacé les autres, militarisé le Palais législatif et bloqué la voie des députés. Rien de tout cela n’a empêché la direction légitime de l’Assemblée nationale d’être installée l’année dernière».

«La majorité démocratique reste attachée aux Vénézuéliens. Unis nous réalisons de grandes choses, c’est pourquoi ensemble nous continuons à ouvrir la voie à la liberté», A-t-il conclu.

Lors de la session de ce mardi, les présidents des différentes commissions permanentes ont également été nommés.

Le Venezuela entame ainsi une nouvelle période de conflit politique au cours de laquelle Guaidó tient la promesse de retirer Maduro du pouvoir cette annéeEn même temps que le président a demandé à la nouvelle Assemblée d’agir pour que ses opposants soient poursuivis pour des crimes allégués.

Nicolás Maduro et Diosdado Cabello

Chavisme

Après avoir obtenu une large majorité lors d’élections au cours desquelles ils n’ont pas participé les principaux dirigeants des partis politiques d’opposition, les députés du parti au pouvoir seront installés dans l’hémicycle au milieu de l’incertitude de la reconnaissance de ses décisions par les pays qui soutiennent Guaidó.

En outre, l’acte d’installation aura lieu malgré la quarantaine partielle ordonné par le dictateur Nicolás Maduro, après avoir mis en place un mois d’assouplissement au cours duquel il a lui-même reconnu une légère augmentation des cas.

La principale promesse de Chavismo pour cette nouvelle législature, qui s’achève en 2026, a été enquêter sur les députés de l’opposition actuels et agir criminellement contre eux pour, soi-disant, voler des ressources à l’État vénézuélien.

Le chef de l’opposition, qui avait alors la reconnaissance et le soutien de plus de cinquante pays, il s’est déclaré président parce que Maduro a remporté une élection contestée Dans laquelle les traditions d’opposition politique ne pouvaient pas participer parce que, entre autres éléments, elles étaient disqualifiées des fonctions publiques.

Depuis ce moment, le différend pour le pouvoir politique au Venezuela, y compris au Parlement, s’est accentué et Guaidó a promis de retirer Maduro du pouvoir et de convoquer de nouvelles élections générales.

Un électeur inscrit son vote dans une urne dans un bureau de vote lors du jour des élections des députés de l’Assemblée nationale, le 6 décembre 2020, à Caracas (Venezuela). . / Miguel Gutiérrez

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES QUESTIONNÉES

Cependant, après deux ans, le chef de l’opposition n’a pas atteint son objectif et, par mandat constitutionnel, des élections législatives ont eu lieu le 6 décembre pour un nouveau mandat, bien qu’avec une série d’obstacles pour les opposants traditionnels qui ont dénoncé la fraude, notamment: avant la célébration des élections.

Entre autres choses, le Conseil national électoral (CNE) a été choisi par la Cour suprême de justice (TSJ) et non par le législateur, comme stipulé dans la Constitution.

De même, la plus haute juridiction a rendu une décision par laquelle disqualifié les directives des partis d’opposition les plus populaires et remis d’anciens militants à leur place qui avait été expulsé pour avoir été prétendument lié à des actes de corruption commis par le régime de Maduro.

Pour cette raison, les partis politiques de l’opposition ont participé aux élections, bien que sans ses principaux chiffres, et en réponse, l’opposition Guaidó a appelé à une consultation citoyenne.

(Avec des informations d’.)

