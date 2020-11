Globalement, la marque allemande a enregistré une baisse des ventes, avec une reprise au troisième trimestre

La société Adidas subit actuellement une restructuration de ses opérations au niveau mondial, ce qui affectera également ses activités en Argentine.

“La restructuration est en cours”, a assuré un associé d’Adidas au courant des négociations qui se déroulent en ce moment dans la filiale locale de la société allemande. Bien que l’entreprise ne l’ait pas confirmé, cela inclurait la fermeture des locaux et l’ajustement du personnel. Le nouvel accent serait mis sur les ventes en ligne.

Le contexte mondial et l’impact de la crise due à la pandémie, ajoutés aux difficultés économiques locales, sont parmi les raisons de cette décision dont les délais sont pour l’instant inconnus. Comme il pouvait le savoir InfobaeOutre les 600 employés, on leur propose un package qui comprend une double rémunération, mais avec un plafond de 67%.

Adidas a clôturé les neuf premiers mois de 2020 avec un bénéfice net de 332,3 millions USD, soit une baisse de 84,4% par rapport au résultat de la même période de 2019

L’entreprise possède des magasins avec sa marque dans les avenues commerciales de la ville de Buenos Aires et dans les principaux centres commerciaux, également dans certaines villes de la banlieue de Buenos Aires et dans la province de Mendoza. Il y en a 16, selon leur site Internet.

Les proches de l’entreprise soulignent qu ‘«elle se restructure, mais elle ne disparaît pas». «Ce n’est pas une affaire d’être en Argentine pour une entreprise de ce type, indépendamment de ce qu’Adidas finit par faire. Il est pratique de trouver un distributeur, une entreprise qui gère la marque, ferme ses propres magasins et a de gros clients qui distribuent dans le pays. Cela semble être la tendance », a expliqué une autre source du secteur.

L’année dernière, Infobae Il a annoncé que Nike quittait le pays, ce que la marque a confirmé des semaines plus tard.

«Nike annonce aujourd’hui qu’elle opère une transition de business model au Brésil, en Argentine, au Chili et en Uruguay avec des alliances stratégiques avec des distributeurs, lui permettant ainsi de développer une activité plus rentable, plus rentable et à valeur ajoutée. Cette décision démontre la concentration continue de Nike sur l’optimisation des modèles d’exploitation des pays de son portefeuille mondial, avec une concentration et un investissement précis face à des opportunités de croissance accrues grâce à une offensive directe aux consommateurs.», Précise un communiqué publié par l’entreprise.

Aujourd’hui, la marque continue de vendre les produits dans le pays par l’intermédiaire d’un licencié, Grupo Axo, qui est en charge des opérations de Nike en Argentine, au Chili et en Uruguay.

Au début de cette année, le nouveau maillot Adidas Boca a été présenté, avec lequel la marque aux trois bandes détrônait son rival Nike, qui habillait le club Ribera depuis plus de 20 ans. L’accord de 10 ans a été conclu au milieu de l’année dernière et Boca facture environ 10 millions par saison, plus des redevances, des bonus pour les titres obtenus et un bonus annuel pour le magasin du musée Bombonera. La marque habille également l’équipe nationale de football et River Plate.

Entreprise mondiale Adidas

Il y a un peu moins d’un mois, différents médias internationaux soulignaient qu’Adidas envisageait de se dessaisir de sa division Reebok, en difficulté depuis un certain temps. Selon le directeur de la publication allemande Magazin, le groupe prévoit de finaliser la vente en mars 2021.

À plusieurs reprises, les investisseurs de la société ont demandé à la direction de céder Reebok, impatients de constater l’absence de progrès pour inverser la performance de leur entreprise. Adidas a acheté Reebok en 2005 pour environ 3,8 milliards de dollars.

Au niveau mondial, le fabricant de chaussures et de vêtements de sport a clôturé les neuf premiers mois de 2020 avec un bénéfice net de 281 millions d’euros (332,3 millions de dollars), ce qui représente une baisse de 84,4% par rapport au résultat. de l’entreprise à la même période de 2019, selon la multinationale. Les ventes d’Adidas jusqu’en septembre ont chuté de 36,7% en Amérique latine.

Alors que nous étions sur la bonne voie pour croître, au quatrième trimestre, l’aggravation de la pandémie dans de nombreuses régions du monde exige à nouveau notre patience et notre soutien, a déclaré Kasper Rorsted, PDG d’Adidas.

“Nous avons constaté une forte reprise de notre activité au troisième trimestre”, a-t-il déclaré. Kasper rorsted, PDG d’Adidas dans un communiqué. Cependant, il a mis en garde contre l’impact potentiel de la nouvelle vague d’infections pour les trimestres à venir.

“Bien que nous soyons sur la voie de la croissance, au quatrième trimestre, l’aggravation de la pandémie dans de nombreuses régions du monde nécessite à nouveau notre patience et notre soutien”, a-t-il déclaré. Il a toutefois souligné que la société était “bien préparée” pour faire face. ces incertitudes à court terme.

