Justino Luque, 73 ans.

Un homme a tenté de tuer son partenaire avec un marteau, puis s’est suicidé avec un fusil de chasse à la tête. L’événement s’est produit ce samedi, à Virrey del Pino, quartier de La Matanza. Le complot intense de violence sexiste s’est produit dans une maison située au 2100 rue Villarroel, lorsque Justino Luque, 73 ans, incapable de supporter le processus de séparation qu’il traversait avec sa partenaire, NG, 59 ans, il prit une masse et commença à la battre violemment.

Les cris de la femme ont alerté tout le quartier. Lorsque Luque a réalisé ce qu’il avait fait à son ancien partenaire, il a décidé de se suicider. Douloureuse des coups, qui n’étaient pas mortels, NG a observé la situation et a ensuite appelé sa fille: “Ton père m’a frappé avec une masse puis s’est tiré une balle dans la tête”dit-il et il coupa.

Après l’appel, la fille s’est rendue sur place. Sa mère avait enroulé une serviette autour de sa tête pour essayer de contenir le sang, et son père était toujours allongé sur le lit.

Plus tard, la police de Buenos Aires est arrivée avec le procureur de l’affaire Federico Medone en charge de l’UFI Homicide de La Matanza. Une fois sur les lieux, les enquêteurs ont tout enlevé les éléments de preuve enveloppés de sang. Alors que NG devait être Elle a été transférée dans un hôpital de la région où elle a été recherchée pour les coups qu’elle avait reçus.

Selon des sources judiciaires, le couple traversait une séparation et, bien qu’ils vivaient toujours ensemble, ils ne dormaient pas dans la même pièce. Le fonctionnaire judiciaire a décrit l’acte brutal comme tentative de fémicide.

Il y a quelques jours, Lía Isis Vázquez, 14 ans, a été assassiné dans une maison de quartier Pujol II de Puerto Madryn. Le principal suspect est Gabriel Orellana, son ancien beau-frère, un homme de 22 ans, a été placé en détention préventive.

L’événement a choqué la ville de Patagonie. La victime est apparue sans vie dans l’une des chambres de la maison, qui a une boutique à l’avant. La scène du crime indique que c’était un attaque malveillante: infligé plusieurs coups de couteau sur son corps. Lía Vázquez a tenté de se défendre, car elle avait des coupures aux mains.

Les autorités judiciaires et policières ont réagi rapidement au fémicide. Après les premières enquêtes et témoignages, un important déploiement de la police a été ordonné à l’endroit où le fémicide présumé a fonctionné. Ils l’ont détenu alors qu’il continuait à s’occuper du public, comme si de rien n’était, dans les rues Villarino et Corrientes à Puerto Madryn.

L’affaire s’est intensifiée devant les plus hautes autorités de la province de Chubut. Le ministre de la Sécurité provinciale, Federico Massoni, a expliqué les actions avec lesquelles l’accusé du crime brutal a été identifié: «Il a été identifié par le témoignage des témoins. Et surtout pour la sœur de la victime, qui est celle qui a trouvé le corps et qui l’a passé en quittant la maison. Aussi quand il a été arrêté, il avait des taches de sang sur ses vêtements».

Pour les enquêteurs, il ne fait aucun doute qu’Orellana était l’auteur de l’attaque. «La classification choisie est le fémicide en compétition avec le fémicide transversal, le tout en compétition avec l’homicide à l’occasion d’un vol qualifié, qui comporte une seule peine de réclusion à perpétuité.»A expliqué Jorge Burgueño, le procureur de Puerto Madryn qui était en charge de l’affaire.

Si vous souffrez ou connaissez quelqu’un qui souffre de violence de genre, vous pouvez contacter la ligne 144 24 heures par jour.

