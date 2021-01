TEPJF a exhorté l’INE à définir des mesures de précaution pour les «femmes du matin» d’AMLO . / Mario Guzmán / Archive

À la suite de la décision de la Commission des plaintes et des plaintes de l’Institut national électoral (INE) de prendre une mesure conservatoire dans sa dimension inhibitrice à l’encontre du Président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, le Tribunal électoral a tranché une nouvelle voie à suivre.

Par vote majoritaire, le Chambre haute du Tribunal électoral de la magistrature fédérale (TEPJF) Elle a contraint le Conseil général de l’INE à se prononcer sur la protection inhibitrice que la Commission des plaintes et des plaintes a émis autour des conférences du matin du chef de l’exécutif fédéral, porte-étendard de Morena.

Suite à la plainte du Parti de la révolution démocratique (PRD) contre López Obrador pour avoir exprimé ses préférences électorales lors de la conférence du 23 décembre, la commission des plaintes de l’INE a émis une mesure de précaution à caractère inhibiteur – sans caractère sanctionnant – afin de garantir équité dans le concours.

En outre, compte tenu des preuves préliminaires d’une éventuelle continuité des actes liés aux questions électorales, il a ordonné au président de s’abstenir de continuer à exécuter les actes conformément à l’article 134 de la Constitution, afin de sauvegarder le principe d’équité dans la processus électoral.

Cependant, lors d’une séance privée sans face à face, la Chambre supérieure a décidé que l’affaire devait être connue et résolue par le Conseil général de l’INE en tant qu’organe de direction suprême, car il s’agit d’une question aux particularités transcendantales et nouvelles, liées à la prise de mesures inhibitrices qui ne sont pas expressément prévues comme étant la compétence de la commission des plaintes ou des organes décentralisés de l’institut visé.

Surtout, ont-ils indiqué, puisque l’accord contesté se situe dans un contexte extraordinaire et inédit concernant le mécanisme de communication représenté par les conférences du matin.

Lors de la première session de la Commission, l’enregistrement et l’audio de la conférence de presse du 23 décembre au cours de laquelle le président a fait des déclarations critiques concernant la coalition des partis ont été présentés. Action nationale, révolution institutionnelle et révolution démocratique La question expresse d’un journaliste.

En outre, ils ont annoncé que lors de la soi-disant «matinée» du 29 décembre, où une question expresse sur la formation d’une coalition entre les partis Brunette et Écologiste vert du Mexique, le président a déclaré qu’il ne lui incombait pas de commenter les coalitions électorales.

Ce qui précède, ils ont considéré de la Commission des plaintes et des plaintes, est la preuve irréfutable d’une performance partielle vis-à-vis des différents acteurs politiques qui chercheront des postes lors des prochaines élections.

À cet égard, ils ont assuré qu’il ne s’agissait pas d’un événement isolé et qu’il s’agissait d’une séquence d’actes dans «une stratégie visant à nuire à différents prétendants à la processus électoral en cours, s’écartant ainsi du devoir de neutralité auquel il est tenu en tant que fonctionnaire ».

“Cela met en péril les droits et principes constitutionnels qui doivent être garantis et respectés à tout moment et, plus encore, pendant les processus électoraux”, ont-ils écrit au public.

Ce n’est pas la première fois que les conférences matinales d’AMLO suscitent l’intérêt du TEPJF, puisque fin 2020, la Chambre régionale spécialisée a jugé que Les conférences de presse matinales du président López Obrador n’ont pas violé l’interdiction de la propagande électorale pendant la journée démocratique de Coahuila et Hidalgo.

La plainte qui a conduit au jugement a été présentée par le National Action Party le 7 septembre. Selon la plainte, la diffusion de la conférence de presse présidentielle «viole le principe d’impartialité et le modèle de communication politique prévus aux articles 41 et 134 de la Constitution».

