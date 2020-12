(Photo: avec l’aimable autorisation de la présidence)

La Chambre Supérieure du Tribunal Electoral du Pouvoir Judiciaire Fédéral (TEPJF) a révoqué à la majorité les mesures conservatoires que l’Institut national électoral (INE) il avait ordonné au président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, de s’abstenir de publier des déclarations à caractère électoral.

Auparavant, la Commission des plaintes et des plaintes avait déclaré recevable la mesure de précaution contre l’exécutif pour éviter de commenter les élections fédérales de 2021. Après avoir évoqué une possible alliance entre le Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI) et le Parti d’Action Nationale (PAN) pour ce processus électoral et a invité les citoyens à réfléchir à leur vote.

Cependant, devant les tribunaux, la majorité des magistrats et des magistrats ne considérait pas que les expressions de López Obrador méritaient faire l’objet de tutelle par la voie de la précaution “depuis ce sont des actes futurs de réalisation incertaine “, a rapporté le TEPJF dans un communiqué.

Le tribunal considère qu’il ne peut y avoir de protection pour les actions qui n’ont pas été menées (Photo: Cuartoscuro)

C’est ainsi que l’accord ACQyD-INE-29/2020 a été émis en séance privée tenue en visioconférence. En cela, il a également été garanti que:

La Commission des plaintes et des plaintes de l’Institut national électoral n’a pas compétence pour émettre une décision de protection préventive, sur les actes futurs, car elle constitue un acte de censure préalable qui viole le principe de légalité prévu par la Constitution politique.

Le TEPJF a expliqué que les mesures de précaution sont accessoires ils doivent donc toujours faire partie d’une procédure principale et ne pas être dicté par des événements qui ne se sont pas encore produits.

Déterminé à être respecté le principe de neutralité et les règles prévues à l’article 134 pour la non-intervention des fonctionnaires dans le processus électoral, en particulier le chef du pouvoir exécutif fédéral et son cabinet, ainsi que les chefs de l’Etat et des pouvoirs municipaux.

L’INE a considéré que Obrador encouru dans le cadre d’une promotion personnalisée, d’une mauvaise utilisation des ressources publiques et d’un appel public à voter inapproprié lors de sa tournée en Basse Californie du 27 au 29 novembre.

Lorenzo Córdoba Vianello a assuré que les déclarations violaient les articles 41 et 134 de la Constitution politique.

Les déclarations controversées en Basse-Californie

Concernant la tentative de l’INE d’éviter ses déclarations à caractère électoral, le président du Mexique a estimé que sa liberté d’expression lui serait enlevée (Photographie: Steve Allen)

Lors d’un événement officiel, le président a déclaré: «Ici, en Basse Californie, j’ai des nouvelles, et non pas parce qu’une activité d’espionnage est exercée, mais par les journaux, par la presse écrite, par les réseaux sociaux, que le PRI et le PAN cherchent une alliance. Imagine ça, on vit vraiment un moment stellaire dans l’histoire de notre pays.

Il est important qu’il existe deux grands groupes, comme cela a été l’histoire du Mexique et du monde, deux courants, le courant libéral et le courant conservateur, c’est pourquoi maintenant ceux qui ont trompé qui enlèvent leurs masquesIls ont dit qu’ils étaient différents et qu’ils se rassemblent. Comme c’est bon que cela se passe, qu’il n’y ait pas de prétention, qu’il n’y ait pas d’hypocrisie! ».

Concernant la tentative de l’INE d’éviter ses déclarations à caractère électoral, le président du Mexique a estimé que sa liberté d’expression lui était enlevée. “Maintenant, s’ils me disent que je ne devrais plus rien dire, même s’ils m’attaquent, alors rien d’autre pour le justifier et alors je resterais silencieux”, a déclaré le président.

