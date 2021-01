Lécher le sel de sa main, prendre la photo, mordre le citron: le rituel de la tequila est célèbre auprès d’innombrables visiteurs des bars et clubs. Comme le mal de tête du lendemain.

Mais ce distillat d’agave hautement alcoolisé, originaire de Tequila, dans l’État mexicain de Jalisco, a en fait beaucoup plus à offrir.

En tonneau en bois ou sans stockage

La tequila transparente classique s’appelle blanco et est embouteillée directement après la production. Les tequilas un peu plus foncées sont généralement stockées dans des fûts de chêne. S’ils sont stockés pendant au moins deux mois, ils sont appelés reposado, s’ils sont stockés pendant plus d’un an, c’est un vieux et, après trois ans, un extra vieux.

Les producteurs cherchent constamment à innover et récemment une autre modalité d’apparence transparente, appelée cristalline, est apparue.

“Es un producto que pasó por la maduración como un reposado, añejo o extra añejo. Pero pasa también por un proceso en el que se le extrae el color”, afirma Claudia González, especialista del área de certificación del Consejo Regulador del Tequila (CRT ) au Mexique.

Le produit peut sembler confondu avec le blanc, mais il est beaucoup plus sophistiqué et coûteux et conserve les saveurs intenses de la maturation.

L’amour pour la tequila ne s’arrête pas même en période de pandémie. La production et les exportations ont atteint des records l’année dernière, selon les chiffres du CRT. Les États-Unis sont la principale destination à l’étranger, suivis de l’Allemagne, de l’Espagne, du Canada et de la France.

Par conséquent, il y a des experts et des fans de cette boisson aux quatre coins du monde. L’un d’eux est le barman Sven Goller, qui a été invité en 2017 en tant que représentant de l’Allemagne au concours international de cocktails «World Class» à Mexico.

«Grâce au stockage, la tequila a un goût plus doux, plus de notes de bois s’imprègnent», explique-t-il. Goller note que ce sont précisément les vieillis les plus chers qui arrivent bien, même lorsque les notes d’agave sont légèrement perdues lors du stockage en barriques.

Fumée et diversité: Mezcal

Et il y a aussi le mezcal, issu de la distillation du cœur de la maguey de certains états du Mexique. Le nom tequila ne peut être utilisé que lorsqu’il provient de certaines régions spéciales de certains États.

En pratique, les deux ont tendance à différer fréquemment par leur goût. Celui qui goûte le mezcal ressentira une note de fumée plus dominante.

Alors que la tequila ne peut être produite qu’à partir d’agave bleu, les distillateurs de mezcal ont une plus grande marge de manœuvre dans leur choix d’agaves.

Fabrication traditionnelle dans les petites distilleries

De plus, la tequila est souvent produite à l’échelle industrielle. Pendant ce temps, le mezcal est souvent fabriqué à la main dans de petites distilleries.

Les agaves sont cuits dans des fours en terre pendant des jours. Ils sont recouverts de feuilles de bananier et d’agave, entre autres, et de la fumée est générée. Cette saveur fumée se retrouve ensuite dans le produit.

Goller est d’avis que «fumer est facile. Cela devient passionnant quand on peut vraiment remarquer une variété de saveurs».

Parce que l’agave pousse pendant des années au même endroit, il prend également des notes de son environnement, par exemple les agrumes ou les herbes. Et s’il y a un manguier à côté, il y aura des notes de mangue, expliquent les experts.

Ce qu’il faut garder à l’esprit lors de l’achat

Quiconque aime le goût et veut une tequila ou un mezcal de haute qualité doit garder à l’esprit que la bouteille dit “100 pour cent d’agave ou maguey”, ainsi que “Made in Mexico”.

Et, il devrait avoir une teneur en alcool d’au moins 40 pour cent. Agiter la bouteille ne doit pas montrer de bulles, un autre signe de distillation de haute qualité.

Les experts soulignent que l’indication qu’il ne contient pas d’additifs est également importante. En général, plus l’achat est conseillé, plus il y a d’informations sur l’étiquette. L’application Tequila Matchmaker est également pratique, qui rassemble les avis d’experts et de clients.

Et comment le prenez-vous vraiment?

Fondamentalement, la tequila et le mezcal peuvent être pris purs, mais aussi mélangés. Dans un cocktail, recommande le barman Goller, la tequila fonctionne en combinaison avec du citron vert, du sel ou en hiver avec de la cannelle, de la pomme et du chocolat.

