À la fin de la première mi-temps, Defensor bat l’équipe visiteuse 1 à 0 avec un but d’Ignacio Laquintana.

Les équipes viennent à la réunion avec le besoin de gagner. La visite a subi une baisse lors de la dernière date, tandis que le local vient de dessiner au stade Parque Federico Omar Saroldi.

Defensor Sporting a fait match nul 1-1 contre River Plate. Au cours des 4 jours précédents, il a gagné 1 fois et a été battu 3 fois.

Boston River a perdu contre Nacional par 0 à 1. Lors de leurs derniers matchs, ils ont eu 3 défaites et 1 match nul.

L’arbitre désigné pour le match était Claudia Umpiérrez Rodríguez.

L’entraîneur du défenseur, Gregorio Pérez, pose son jeu avec une formation de 4-5-1 avec Matías Castro dans le but; Emiliano Álvarez, Matías Rocha, Facundo Mallo et Rodrigo Rojo sur la ligne défensive; Alvaro González, Mathias Cardacio, Franco Zuculini, Tabaré Viudez et Ignacio Laquintana au milieu; et Álvaro Navarro dans l’attaque.

De leur côté, ceux menés par Juan Tejera se lancent sur le terrain avec une stratégie 4-4-2 avec Gonzalo Falcón sous les trois bâtons; Leandro Lozano, Nicolás Barán, Carlos Valdez, Pedro Silva Torrejón en défense; Pablo Álvarez, Santiago Arias, Agustín Nadruz et Wiston Fernández au milieu de terrain; et Rubén Bentancourt et Alejandro Martinuccio à l’avant.