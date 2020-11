Commando a assassiné un patient dans un hôpital

Au Mexique, la criminalité ne s’arrête pas aux portes des hôpitaux. Finir les blessés devant des médecins et des infirmières est devenu une pratique courante. L’aube de ce jeudi s’est produite à l’hôpital Clínica Universidad de Morelia, dans le Michoacán (4 584 millions d’habitants).

L’histoire est simple. Ce jour-là, au moins deux véhicules se sont arrêtés devant l’hôpital. Un groupe de tueurs à gages est descendu. La moitié a abattu les gardes de sécurité et les autres sont allés au deuxième étage, où se trouvait la chambre de leur victime. Au lit, ils l’ont fini avec des balles. L’attaque a été menée en moins de cinq minutes.

L’hôpital est situé sur l’avenue très fréquentée de la Villa Universidad, où les assaillants ont fui vers une destination inconnue après avoir commis le crime. L’identité du défunt n’a pas encore été révélée.

En moins de cinq minutes, la commande a accompli sa mission (Photo: Capture d’écran)

Le bureau du procureur général (FGE) du Michoacán a ouvert les enquêtes correspondantes. Les meurtriers présumés sont recherchés par la police chargée de l’enquête, qui continue de mener des enquêtes à ce jour.

Il y a un an, c’était au tour de Jesús Cansino, alias “El Apa”, chef de la Famille Michoacan, qui était dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital Aqueduct, Morelia, après avoir été blessé dans une fusillade.

Cette fois, il n’y avait ni gentillesse ni mensonge: le groupe armé est entré dans la clinique et a maîtrisé le personnel de sécurité. Ils ont atteint la pièce où se trouvait le commandant en second du groupe criminel et lui ont tiré une balle dans la tête, lui causant une mort instantanée. On a dit que derrière le meurtre se trouvait le Cartel de nouvelle génération de Jalisco.

Les cas se comptent par dizaines et se terminent parfois par un massacre. Cela a été fait dans un hôpital privé à Culiacán, un bastion du cartel de Sinaloa. Les tueurs à gages sont entrés par effraction et n’ont pas arrêté de demander. Ils ont tué cinq personnes avec des balles. Quatre étaient étrangers au calcul. Ils étaient simplement dans le couloir lorsque les tueurs sont allés à la recherche de leur victime, grièvement blessée dans une pièce.

Les hommes armés se sont enfuis à bord de deux véhicules (Photo: Capture d’écran)

La faiblesse en fait une cible facile pour leurs ennemis. Les attaques mortelles contre des patients hospitalisés sont devenues une constante qui n’est ni étudiée ni sanctionnée par les autorités.

Dans aucun de ces cas, des personnes n’ont été poursuivies pénalement pour leur rôle dans ces attaques, dont la plupart impliquaient une bagarre entre des groupes criminels.

En outre, les attaques dans les hôpitaux portent non seulement atteinte aux objectifs, mais aussi le personnel en a été victime. Pour ces cas, le gouvernement doit exiger des enquêtes et des mesures de justice.

