Carlos Tévez s’est exprimé après Inter-Boca

“C’est un petit hommage à Diego”, a été la première chose qu’il a dite Carlos Tevez après avoir consommé Victoire de Boca contre l’Inter de Porto Alegre au Brésil pour le match aller des 16 derniers matchs des Libertadores. L’équipe de Miguel Ángel Russo a fait un grand pas en avant dans la Coupe et a mis les pieds dans la phase suivante, même si elle devra défendre le résultat en sa faveur mercredi prochain à La Bombonera. le Apache a donné la note de la nuit avec son objectif et la célébration pour Maradona.

Avant les micros, Carlitos a révélé que cette veste était un cadeau que Pelusa lui avait donné en main: c’était l’une de celles qu’il a officiellement utilisées en 81 lors de la conquête du Metropolitan avant de partir pour Barcelone en Espagne. «Très heureuse de pouvoir lui donner cette joie, elle regarde sûrement d’en haut. La vérité est que je suis très heureux “, a-t-il exprimé.

Le 10 boquense a profité d’un manque d’intelligence dans la défense brésilienne bien profité par Eduardo Salvio, qui pourrait être d’emblée remis d’une blessure après le report du match qui devait se jouer la semaine dernière et a été suspendu en raison de la mort de Maradona. Interrogé sur la perte de son idole et de son ami, il a répondu: «Dur, dur. Mais je pense que nous avons pu faire avancer les matchs. Nous avons eu toute la semaine difficile, où l’équipe a également affronté le championnat local. Nous avons gagné et la vérité est que nous devons féliciter les garçons, ce n’est pas un moment agréable pour la société argentine car nous avons perdu une grande idole, un grand mythe, et ce n’était pas facile d’entrer pour jouer mais mes coéquipiers ont très bien fait».

Tevez a exposé le maillot 81 que Maradona lui a donné (REUTERS / Silvio Avila)

Dimanche dernier avant midi, Tevez a regardé le match de Barcelone contre Osasuna pour la ligue espagnole et quand il a vu que Lionel Messi avait enlevé son maillot et affiché le numéro 10 que Maradona avait porté lorsqu’il jouait chez Newell, il s’est allumé. Il a tout de suite pensé au maillot Boca que Diego lui avait offert et n’a pas hésité: “Je l’emmène dans ma valise au Brésil et j’espère que cela m’éclaire pour marquer un but et le lui dédier.” Les planètes se sont alignées et le destin voulait que Carlitos déplace le filet.

Concernant le score en faveur et l’avantage minimum face à la vengeance, il prévient: «Ce n’est pas fini, c’est Libertadores. Nous savons que nous avons fait un grand pas mais il reste encore un long chemin à parcourir ». Tevez, comme tous les Boca, projette en grand et maintenant il veut le plus gros prix en l’honneur de Diego: gagner les septièmes libérateurs.

