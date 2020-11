MADRID, 15 ANS (EUROPA PRESS)

Les manifestants pro-démocratie thaïlandais ont tourné le dos au roi, un geste tabou dans le pays, alors que l’entourage royal passait pour se diriger vers l’inauguration d’une ligne de métro à Bangkok.

Tout en tournant le dos au monarque, les membres de la manifestation ont chanté l’hymne national et ont fait le salut à trois doigts qui est devenu un nouveau signe contre la monarchie dans le pays asiatique, tiré de la saga des livres et films ‘Los Juegos del Affamé’.

En Thaïlande, le monarque est une figure hautement protégée par la loi et les insultes contre la Couronne peuvent être punies jusqu’à quinze ans de prison, ce qui n’a pas découragé les manifestants du “ Free Young Group ” dont c’est le premier anniversaire. de sa constitution, tel que rapporté par «Bangkok Post».

Les manifestations ont gagné en intensité ces derniers mois, malgré les tentatives du gouvernement de satisfaire une partie de leurs revendications. Cependant, la répression policière et la censure imposées par le gouvernement au début des manifestations ont dépassé les promesses de réforme.

De nombreuses organisations différentes sont descendues dans la rue pendant des semaines pour réclamer de plus grandes libertés et un changement de gouvernement, ainsi que l’assouplissement des lois qui régissent la monarchie et une plus grande transparence de leurs finances.

PLUS DE PROTESTATIONS À BANGKOK

En plus de tourner le dos au roi, un autre groupe de manifestants est monté au Monument de la Démocratie et l’a recouvert d’une feuille pleine de messages.

Le groupe “ Bad Students ” a également manifesté, appelant à la démission du ministre de l’Éducation, Natapol Teepsuwan, estimant qu’il n’a pas tenu ses promesses d’améliorer la qualité de l’enseignement dans les salles de classe et d’améliorer la liberté d’expression.

Les étudiants ont posté devant le ministère une photo du ministre assistant à une manifestation de droite au rythme de la K-Pop. Une autre des manifestations qui est descendue dans la rue ce samedi a été féministe et appelant à l’égalité des sexes dans le pays.

Plus de 5 000 policiers ont été déployés dans la ville pour maintenir les manifestations sous contrôle.