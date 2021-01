Thalía a explosé sur les réseaux sociaux pour ce qu’ils continuent de faire à sa grand-mère Eva Mange dans la maison de retraite où elle est détenue En même temps que Thalía, l’actrice Laura Zapata a créé un scandale sur Twitter assurant que les autorités responsables étaient au courant de ce que Laura Zapata a même dénoncé un décès présumé à l’intérieur de la maison de retraite où se trouve sa mère Eva Mange

Comme s’il s’agissait d’un feuilleton, Thalía et Laura Zapata se sont plus que jamais unies contre celui qui est responsable des mauvais traitements que Mme Eva Mange, grand-mère de la chanteuse et mère de l’actrice, est censée recevoir, respectivement.

Il y a quelques jours, Thalía et Laura Zapata ont utilisé leurs réseaux sociaux pour dénoncer les mauvais traitements de Mme Eva Mange, qui est détenue au Grand Senior Living, victime d’un prétendu abandon par le personnel du lieu, elles sont même venues à montrez des photographies de plaies supposées sur la peau de la femme.

Compte tenu de la situation, Laura Zapata et Thalía ont décidé de faire pression pour que les autorités inspectent le lieu, d’où elles ne pouvaient pas expulser Mme Eva Mange en raison de la difficulté de sa santé et du transfert, selon le méchant du feuilleton en divers entretiens.

Aujourd’hui, quelques jours après avoir déclaré avoir été au courant de ce qui se passait dans la maison de retraite, Thalía a de nouveau explosé sur Twitter, publiant le message suivant: «Je ne comprends pas pourquoi au Grand Senior Living, ils n’ont pas donné ses médicaments à ma grand-mère. , tu ne te rends pas compte que tu te sens mal? Il a passé la nuit dans un cri de douleur et tout parce que «il faut nous envoyer un mail le demandant», s’il vous plaît, parfois vous réagissez par amour! Ne lui faites pas de mal ». condamné.

Rapidement, les commentaires du chanteur mexicain sont apparus: “Je ne suis pas d’accord avec vous .. désolé la famille devrait s’occuper de la famille..personne ne s’en occupera comme il se doit … enfants petits-enfants neveux … famille. .. vous avez des enfants et c’est ce que vous leur apprendrez … quand vous serez plus vieux … car ils vous emmèneront dans ces endroits … ils y sont totalement habitués “,” Si la grand-mère a besoin de soins spéciaux et l’unité vous l’offre, je ne vois pas mal qu’ils l’aient emmenée là-bas, le mal c’est qu’ils facturent tellement d’argent et ne la traitent pas comme il se doit “,” Que Dieu s’occupe de ta grand-mère ma Thalia en prière pour elle »,« En raison de l’âge de la dame et de la pandémie, ils ne peuvent pas la déplacer d’ici à là! S’ils trouvent, non? », Mais ils ne comptaient pas sur ce que ferait Laura Zapata.

De son côté, le programme Ventaneando s’est rendu compte que les autorités étaient au courant de ce qui s’était passé avant les déclarations scandaleuses de l’actrice Laura Zapata et les images dures de sa mère pleine de plaies cutanées, en raison du manque de mouvement et d’attention dans la maison.

En outre, selon l’émission de potins, des témoins proches de la maison de retraite ont assuré qu’en raison de la pandémie et compte tenu du peu d’interaction des proches des patients en raison des mesures de santé, le personnel du lieu “ en a profité ” pour faire des fêtes et laisser les détenus abandonnés; cependant Laura Zapata a donné plus de détails sur Twitter et a même dénoncé un décès … continuez à lire …

Laura Zapata a fait un scandale et a même dénoncé un décès sur Twitter à la suite de ce qu’elle a appris qu’ils avaient fait à sa mère dans la maison où elle est confiée à ses soins, qui d’ailleurs, comme elle l’a commenté, facturent 100000 pesos. par mois (environ 4 500 000 dollars).

Dans une série de messages sur Twitter, il a exprimé: «Bonjour, je commente: ma grand-mère a passé la nuit dans un cri. Le Dr externe a commandé une autre goutte de médicament contre la douleur et n’a pas été fourni car ils en avaient besoin dans un courrier écrit. Le docteur familier ici ne répond pas, le directeur-propriétaire non plus. Tout le monde nous a coupé la parole… », a écrit l’actrice.

Puis il a enchaîné avec des révélations plus fortes: «Le Dr responsable ne vient pas, il n’est pas présent. Mon Wi-fi a été coupé, hier ils ont laissé l’avocat qui faisait la diligence pour le parquet dehors pendant 4 heures et ils n’ont pas recueilli ma signature et évidemment la diligence n’a pas été réalisée, et le plus triste est que l’autre patient qui avait des escarres est mort. Ils l’ont emmenée samedi et hier, lundi, elle est morte avec sa famille, ça se passe ici… »dit Laura Zapata agacée.

Il a également rendu publics les noms des responsables et des responsables des agences publiques pour faire pression et amener les autorités à leur prêter attention et à aller vérifier la situation des personnes âgées dans la maison où se trouve Mme Eva Mange, 103 ans.

Les gens ont exprimé leurs commentaires dans les messages du méchant du feuilleton: «Je sortirais aussi de là avec ma grand-mère pour m’occuper d’elle au mieux et je suivrais tout le processus judiciaire à la maison. Ces gens n’ont aucun scrupule »,« Ce qu’ils veulent, c’est qu’il parte et ensuite ne prenne la responsabilité de rien, quitter les lieux perd Laura, c’est pourquoi elle est restée ferme puisqu’ils sont responsables des conditions de sa grand-mère, pratiquement ils sont kidnappés de leur plein gré. FATAL »,« Nous sommes très en colère contre l’injustice envers les gens qui sont censés vivre leur «âge d’or» et dans un endroit payé et très cher… »,« Ce sont des criminels, ils doivent payer et quand il est temps pour exposer le nom là où ils se trouvent. Cela ne peut plus continuer à se produire. Ce sont des êtres humains et ils méritent le respect! »,« Je pense qu’il est très délicat de transférer un patient de cet âge, avec des escarres, et la situation COVID que nous vivons, et il doit y avoir une très forte raison médicale pour que cela continue Là. Je ne pense pas que Laura, Thalía ou les autres petites-filles n’aient pas déjà essayé de la faire sortir ».

Après que la chanteuse et actrice mexicaine Thalía ait montré son inquiétude sur les réseaux sociaux concernant les conditions dans lesquelles ils ont retrouvé sa grand-mère, maintenant sa sœur, également actrice Laura Zapata, a avoué avoir donné à Eva Mange Márquez “la guérison animale”.

C’est à travers son compte Twitter officiel, qui s’appelle “Laura Zapata / Out Chairos les a bloqués”, que l’actrice a partagé un message puissant qui a déclenché des alarmes parmi ses followers.

«Ma grand-mère a passé toute la nuit à se plaindre malgré les analgésiques. Il est inhumain pour une société de ne pas prendre soin et protéger ses personnes âgées. Demain, ils effectuent un débridement. Aujourd’hui, ils ont fait une cure animale. A 103 ans? Je ne le comprends pas”.

Ils expriment leur soutien à la grand-mère de Thalía

Immédiatement, les partisans de la sœur de Thalía ont montré leur répudiation et leur mécontentement, en plus d’exprimer leur soutien, y compris un médecin bien connu qui a offert d’aider Doña Eva Mange Márquez.

Margarita Zavala, ancienne première dame du Mexique, a fait un câlin à Laura Zapata, tandis que le journaliste du divertissement, Ricardo Escobar, s’est exprimé comme suit:

«Ce qui arrive à votre grand-mère me fait mal, chère Laura! Mon père a presque 90 ans et je l’aime de tout mon cœur! Je l’ai mise elle et vous dans mes prières dans cette épreuve difficile! “

“Un prompt rétablissement pour votre grand-mère”, “Un câlin pour vous et votre grand-mère”, “Prenez bien soin d’elle et améliorez-vous rapidement”, “J’espère que ça va bien et s’améliore, Laura”, vous pouvez lire dans plus de commentaires.

“Et que les ‘gardiens’ pourrissent en enfer”

Après avoir avoué qu’à 103 ans, ils avaient donné une «cure animale» à Mme Eva Mange Márquez, la grand-mère de Thalía, Laura Zapata a fait entendre sa voix sur son compte Twitter officiel et a répondu à certains messages qui lui avaient été envoyés par plusieurs followers.

L’un d’eux n’a rien gardé et a dit: “Et que les ‘gardiens’ pourrissent en enfer et se mettent à pourrir en prison”, ce à quoi l’actrice a répondu: “C’est vrai !!! Chaque matin, elle m’envoyait des photos de comment elle allait et le patient psychotique l’habillait et l’amenait d’ici à là avec ces plaies !!! Inhumain!!!”.

Mais ce ne serait pas tout, puisque la sœur de Thalía a également envoyé le message suivant: «Soudain, vous pensez que dans un endroit où il y a des gens avec qui vous pouvez interagir, c’est sain, mais nous avons réalisé que s’il y a de mauvaises personnes que vous touchez , vous déshonorez la vie ».

