15 minutes. Malgré les avertissements des autorités sanitaires, des millions d’Américains ont parcouru le pays ces jours-ci pour célébrer Thanksgiving, craignant que les infections dues à la pandémie COVID-19 ne montent en flèche encore plus.

“Voyager peut augmenter vos chances d’obtenir et de propager le COVID-19. Reporter le voyage et rester à la maison est la meilleure façon de vous protéger et de protéger les autres cette année. »Tel était le message des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Cependant, on s’attend à ce que plus de 50 millions de personnes se soient rendues à ces soirées, les plus populaires aux États-Unis (USA), pour voir leur famille et leurs amis.

Ce chiffre est inférieur de 10% à celui estimé en 2019. Cependant, dans le cas du transport aérien, la diminution estimée est de moitié pour ceux qui ont pris l’avion l’année dernière aux mêmes dates.

La Transportation Security Administration (TSA), en charge des contrôles aéroportuaires, a noté que Thanksgiving C’est la semaine avec le plus grand afflux de voyageurs depuis le début de la pandémie en mars. On parle d’une moyenne d’un million de voyageurs quotidiens depuis le week-end dernier.

Aéroports bondés

Les images d’aéroports remplis de passagers ont mis en colère Anthony Fauci, le plus grand épidémiologiste du pays. Le médecin a averti que “tous ces gens qui volent vont nous causer encore plus de problèmes que nous n’en avons déjà“.

Ce mercredi seulement, le pays a enregistré un record de 2439 décès et 196 748 nouvelles infections (. / EPA / John G. Mabanglo)

Les autorités sanitaires craignent que les mouvements de personnes et les échanges entre les ménages pendant ces vacances ne déclenchent le nombre d’infections dans tout le pays, y compris dans les zones qui ont jusqu’à présent réussi à maintenir la pandémie relativement sous contrôle cet automne.

Les infections augmentent à une vitesse jamais vue jusqu’à présent. Les États-Unis sont en tête du monde pour le nombre total de cas de COVID-19, avec plus de 12,6 millions. Au cours des 2 dernières semaines, il a connu 2 millions de nouveaux cas et accumule déjà plus de 260 000 décès.

L’expansion se produit également à travers les États-Unis.

Dans les derniers jours, des villes comme Philadelphie, Detroit, Los Angeles, Minneapolis et Las Vegas ont enregistré un nombre record contagion.

Rien que ce mercredi, le pays a enregistré un record de 2 439 décès et 196 748 nouvelles infections.

Manque de leadership

À cette sombre perspective s’ajoute le manque de leadership de l’administration Donald Trump, c’est pourquoi ce sont les États qui imposent séparément les mesures qu’ils jugent appropriées pour arrêter la propagation de la pandémie. Cependant, certains ne nécessitent pas le port de masques à l’intérieur ou là où vous ne pouvez pas garder vos distances.

Le président élu, Joe Biden, qui prendra ses fonctions le 20 janvier, s’est fixé pour tâche principale d’arrêter la propagation du coronavirus et d’approuver l’aide aux ménages les plus touchés par la paralysie économique à laquelle les États-Unis ont été confrontés. Pays.

“Je sais que notre pays est épuisé par le combat. Nous devons nous rappeler que nous sommes en guerre contre le virus, ni l’un ni l’autre, ni l’un l’autre“Biden a encouragé dans un message au pays dans lequel il a appelé à l’unité.

Des États tels que le Maine, le Minnesota et le Dakota du Nord ont déjà averti qu’avec le rythme actuel de propagation du virus, il leur était pratiquement impossible de suivre les contacts conformément aux recommandations du CDC.