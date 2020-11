Fragment du dessin de David Squires qu’il a partagé sur les réseaux sociaux et est devenu viral en raison de la mort de Diego Maradona (David Squires / Twitter)

22 juin 1986 Diego Armando Maradona a esquivé l’histoire anglaise. Du moins, c’est ce que ressentaient beaucoup de Britanniques, qui ont subi une double humiliation: d’abord quand à 51 minutes de jeu le capitaine de l’équipe nationale argentine a sauté plus que le gardien de but Peter Shilton et a placé sa main hors de vue de l’arbitre tunisien Ali bin nasser; dans le second cas, quand il a pris le ballon au milieu du terrain, il a esquivé six rivaux et défini après avoir évité la propre sortie du gardien. C’était à 55 minutes: l’Argentin avait terminé le But du siècle, comme l’a déclaré la FIFA en 2002.

La mort de l’étoile a généré une agitation mondiale. Des centaines de journaux et magazines à travers la planète lui ont dédié leurs couvertures, même dans des pays où le football n’est pas l’attraction principale. Les médias anglais ont surtout rappelé avec une grande grandeur l’homme né dans l’humble Villa Fiorito, dans Lanús, province de Buenos Aires. Mais c’était un dessinateur David écuyers, qui a dépeint d’une manière fantastique le véritable sentiment généré par cette explosion de l’art du football pendant la Coupe du monde 1986.

Je ne suis pas en devoir de dessin animé avant la semaine prochaine, mais voici quelque chose que j’ai dessiné il y a quelques années, représentant Maradona en train de parcourir toute l’histoire de l’Angleterre pour marquer son deuxième but. pic.twitter.com/ZTnYroRCCL – David Squires (@squires_david) 25 novembre 2020

“Je ne suis pas sur appel avant la semaine prochaine, mais voici quelque chose que j’ai dessiné il y a quelques années qui montre Maradona sauter toute l’histoire de l’Angleterre pour marquer son deuxième but.“, il a pointé Écuyers – dessinateur pour les journaux The Guardian et L’Equipe – sur son profil Twitter. Et il a ironisé: «Henry VIII était plus proche de lui que Terry Fenwick, pour être juste». Fenwick était l’un des défenseurs anglais qui ont tenté en vain de capturer Maradona.

Le dessin de David Squires qu’il a partagé sur les réseaux sociaux et est devenu viral en raison de la mort de Diego Armando Maradona (David Squires / Twitter)

Dans le dessin animé que l’artiste a relancé et qui est devenu viral dans les dernières heures en raison de la mort du footballeur, ils comprennent: Winston Churchill, Henry VIII, William Shakespeare, David Bowie, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr (The Beatles) et le Reine Isabelle II, se jetant à ses pieds en essayant d’arrêter l’avancée de Maradona au stade Azteca. Dans l’un des dialogues qui ont fui dans le post de ÉcuyersIl y a aussi un autre dessin réalisé par l’auteur dans lequel il parle du sort subi par tous les joueurs qui n’ont pas pu arrêter le légendaire argentin 10: Peter Reid, Peter Beardsley, Fenwick, Terru Butcher et Shilton lui-même. Il apparaît dans son ouvrage The Illustrated History of Football.

Blessure non fermée de Shilton

Shilton, référent et capitaine de l’équipe anglaise lors de la Coupe du monde 1986 au Mexique, Il a annoncé qu’une interview de lui sortira parlant de ce match historique au cours duquel l’Argentine a éliminé l’équipe britannique au stade. Aztèque. “Diego Maradona avait de la grandeur, mais pas de sportivité (Diego Maradona avait de la grandeur, mais pas de l’esprit sportif) », a écrit l’ancien gardien sur son compte Twitter pour avancer une brève analyse qui sera publiée dans les prochaines heures. “je serai là GMB demain matin parler des nouvelles d’aujourd’hui sur Maradona, plus une interview avec DailyMailUK. Merci pour les milliers de messages que j’ai reçus cet après-midi», A-t-il posté.

Cependant, en quelques minutes à peine, son message est devenu un phénomène viral avec des milliers de refus pour avoir profité de la mort de Maradona pour vendre une histoire dans les médias, avec plus d’une centaine de réponses. Shilton jamais pardonné Maradona le but de La mano de Dios, bien qu’il n’ait rien dit sur le deuxième but, a appelé le But du siècle pour l’improvisation esthétique remarquable dans laquelle il a dispersé ses rivaux jusqu’à atteindre le filet.

PLUS SUR CE SUJET:

La mort de Diego Maradona sur 37 couvertures de journaux et magazines du monde entier

Pourquoi Maradona était meilleur que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

“Le plus humain des immortels”: les adieux du New York Times à Diego Maradona