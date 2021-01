Tijuana a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté une victoire acharnée contre Puebla, qui a battu 1-0 ce vendredi dans le Stade Cuauhtemoc. Puebla est venu avec l’intention de récolter une autre victoire après avoir remporté une victoire 1-0 contre Croix Bleue. Pour sa part, Tijuana a récolté un nul contre FC Juarez, ajoutant un point lors du dernier match de la compétition. Avec ce bon résultat, l’équipe de Tijuana est troisième, tandis que Puebla il est sixième à la fin du match.

Le jeu a commencé de manière excellente pour Tijuana, qui a créé la lumière avec un but du point de penalty de Fidel Martinez à la 16e minute. Avec ce 1-0, la première moitié du match s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en deuxième période, le match s’est donc terminé sur un score de 1-0.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de Puebla qui sont entrés dans le jeu étaient Image de balise Daniel Alvarez, Amaury Escoto et Gustavo Ferrareis remplacer Maximiliano Araújo, Santiago Ormeno et Maximilien Perg, tandis que les changements de Tijuana étaient Christian Rivera, Eduardo troisième, Image de balise Fabian Castillo, Marcel Ruiz et Jaime Gomez, qui est entré pour remplacer Miguel Sansores, Victor Guzman, Fidel Martinez, David Barbona et Junior Sornoza.

L’arbitre a sanctionné cinq joueurs avec un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Javier Salas et Maximiliano Araújo, de Puebla et trois à Victor Guzman, Miguel Sansores et Mauro Manotas de Tijuana.

Avec ce résultat, Puebla reste avec quatre points et Tijuana ça va jusqu’à cinq points.

Le lendemain, les deux équipes joueront dans leur stade. L’équipe poblano le fera contre Monterrey, tandis que Tijuana va affronter Toluca.