KANSAS CITY (AP) – Tim Melia a arrêté les trois pénalités de San Jose et le Sporting Kansas City a fait trois tentatives pour vaincre les tremblements de terre lors de la demi-finale de la Conférence de l’Ouest dimanche après la fin de la prolongation par un cravate 3-3.

Sporting, premier de la Conférence Ouest, affrontera le Minnesota ou le Colorado.

Gianluca Busio a marqué dans la première minute du temps additionnel pour donner à Kansas City une avance de 3-2, mais Chris Wondolowski a marqué six minutes plus tard quand il a dirigé un centre de Cristian Espinoza pour forcer le temps supplémentaire. Ce n’était que le deuxième but en séries éliminatoires de Wondolowski, qui détient le record de la MLS avec 166 touchés en saison régulière.

Aux tirs au but, Johnny Russell a ouvert la fusillade avec un but, Melia a arrêté le Mexicain Oswaldo Alanís et Ilie Sánchez a de nouveau marqué pour le Sporting. Jackson Yueill a raté, Khiry Shelton a marqué et Melia a contenu le tir d’Espinoza pour déclarer la fin.

Le gardien de but de 34 ans est entré dans le match en accordant des buts dans seulement 54% des pénalités qu’il a subies, le pourcentage le plus bas de l’histoire de la ligue.

Roger Espinozaa a ouvert le score pour Kansas City à la quatrième minute. Carlos Fierro a répondu à 22 et Shea Salinas, à 34 minutes, a mis San José devant 2-1.

Sánchez a terminé sur un corner à la 47e minute, 10e but du Sporting Kansas City dans de tels matchs cette saison.