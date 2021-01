Contrairement à ce qui s’est passé au siècle dernier, New York a marqué l’arrivée de la nouvelle année avec un Times Square pratiquement désert, dans lequel seule une poignée de travailleurs et d’agents essentiels déployés dans la région pouvait assister au déclin de l’emblématique et énorme boule.

Monde de Miami/ Efe via Infobae

Les New-Yorkais ont ainsi entendu les appels de la police de New York, qui avait insisté un jour plus tôt pour que le grand public ne devait pas et ne pouvait pas se rendre à Times Square pour fêter les dernières heures de 2020 et les premières heures de 2021.

«L’année prochaine, nous nous réunirons et remplirons Times Square. (…) Mais cette année, n’essayez même pas de venir le voir », a demandé le chef du département de police de New York, Terence Monahan, lors d’une conférence de presse tenue mercredi.

Le maire Bill De Blasio a cependant assisté à la fête, qui a été vu danser avec sa femme dans l’un des espaces soigneusement conçus pour garder une grande distance entre les quelques participants à l’événement.

Cependant, New York a voulu honorer les travailleurs essentiels en permettant à environ quatre douzaines d’entre eux, accompagnés de leurs proches, de vivre le moment à partir de petits espaces clôturés établis à Times Square pour chacun d’eux.

Parmi les chanceux, un pédiatre de l’hôpital d’Elmhurst, l’un des plus touchés par le coronavirus lorsque la ville est devenue l’épicentre de la pandémie au printemps, un technicien ambulancier, ou un livreur de pizza tombé malade du coronavirus.

Les célébrations de la Saint-Sylvestre ont commencé à Times Square à 18h00, heure locale, et comprenaient deux hymnes qui faisaient référence à l’année difficile vécue dans le monde: «I Will Survive» (I will Survive), qui a été chanté par Gloria Gaynor, tandis que Andra Day a interprété “Imagine” de John Lennon à minuit cinq minutes, comme cela se fait depuis des années.

Pitbull, qui a interprété «Don’t Stop the Party», «I Believe That We Will Win» et «Give Me Everything», et Anitta, qui a chanté «Downtown», «Me gusta» et «Vai Malandra », même si« New York, New York »de Frank Sinatra ne manquait pas dans les premières secondes de 2021, accompagné de feux d’artifice et de confettis.

Normalement, des centaines de milliers de personnes assistent à la grande fête du Nouvel An à Times Square, à laquelle, malgré le froid de New York, des gens du monde entier se déplacent expressément pour assister à l’événement. Cependant, les autorités new-yorkaises ont opté cette année pour des centaines de figurines gonflables pour donner une ambiance festive à la place.

Les célébrations sur cette place se déroulent depuis 112 ans, tandis que la descente de la sphère, qui cette année a été baptisée du nom de “Le don du bonheur”, est devenue un icône.