Le pasteur de l’église méthodiste de Starrville a été tué dans l’attaque

Au moins une personne est décédée et plusieurs autres ont été blessées par des coups de feu tirés ce dimanche dans une église de Starville, au Texas. Le tireur est déjà sous la garde des forces de sécurité. L’incident s’est produit en Église méthodiste de Starville, dans l’État oriental du Texas, comme l’a rapporté le gouverneur du Texas, Greg Abbott. La victime fatale est le pasteur de l’Église, dont l’identité n’a pas été révélée.

«Nos pensées vont aux victimes et aux familles de ceux qui ont été tués ou blessés dans cette terrible tragédie. Merci aux forces de sécurité qui ont arrêté le suspect “, a indiqué. «Je demande aux Texans de se joindre à moi et à Cecilia pour prier pour les personnes touchées par cette horrible fusillade. L’État du Texas travaille en étroite collaboration avec les services d’urgence et les autorités locales pour faire en sorte que justice soit rendue et que la communauté de Starville dispose des ressources nécessaires en ce moment », a-t-il expliqué.

La police travaille à proximité de l’église méthodiste de Starrville au Texas

Dans un message posté sur Twitter, Abbott a assuré que “le Texas obtiendra justice rapidement avec l’auteur des coups de feu”.

Jusqu’à présent, on ne sait pas combien de personnes étaient à l’intérieur de l’église, car aucun service religieux n’avait lieu lorsque le tireur est entré par effraction dans les lieux. Comme détaillé par le New York Times, le pasteur aurait affronté l’attaquant avant d’être tué.

Le tireur, non encore identifié, avait déjà été impliqué dans une fusillade et un incident de tir la nuit précédente. Selon le signal de KLTV, il a été abattu et arrêté après une poursuite en voiture à grande vitesse.

La police a bouclé la zone et évacué tout le monde dans le temple

Le Texas a subi d’autres épisodes similaires ces dernières années: le 5 novembre 2017, une fusillade dans une église baptiste de Sutherland Springs a fait 26 morts et 20 blessés; c’était la pire fusillade de masse de l’histoire de l’État. L’attaquant, Devin Patrick Kelley, a ensuite été retrouvé mort.

Les lois sur les armes au Texas sont parmi les plus laxistes du pays.

Développement…

PLUS SUR CE SUJET:

Trois personnes sont mortes dans la collision d’un avion contre une maison aux États-Unis