La région éthiopienne d’Amhara, voisine de Tigré où l’armée fédérale combat les autorités locales, a été touchée par des roquettes du jour au lendemain, renforçant les craintes d’une extension du conflit dans un pays où les tensions sont fortes entre de nombreux groupes ethniques.

Les obus ont atterri autour des aéroports des villes de Gondar et Bahir Dar, la capitale d’Amhara, située à environ 200 km de la frontière avec Tigré, et ont causé des “dégâts”, selon la cellule de crise gouvernementale. Des témoins ont signalé des explosions et des coups de feu vendredi soir.

Un médecin de Gondar a déclaré à l’. que deux personnes avaient été tuées et 15 blessées, toutes des militaires. Pour le moment, il n’y avait pas d’équilibre à Bahir Dar.

“Le conseil d’administration du TPLF utilise les dernières munitions de son arsenal”, a poursuivi la cellule, faisant référence au Front de libération du peuple de Tigré (TPLF), qui dirige la région et contre lequel le Premier ministre Abiy Ahmed, prix Nobel de la Paz a lancé l’année dernière une offensive militaire le 4 novembre.

Le président de Tigré, Debretsion Gebremichael, a déclaré samedi à l’. qu’il n’était pas au courant de ces tirs, mais a rappelé que les dirigeants du TPLF considéraient que “tout aéroport utilisé pour attaquer le Tigré serait une cible légitime”.

Les aéroports de Bahir Dar et de Gondar sont utilisés par des appareils civils et militaires. L’aviation éthiopienne a mené plusieurs attaques à Tigré et le TPLF affirme que leurs attentats à la bombe ont fait des victimes civiles, informations qui n’ont pas pu être vérifiées.

Les deux villes étaient calmes samedi matin, selon les habitants.

– “Massacre” –

Si le TPLF est derrière ces tirs de roquettes, le parti montrerait sa capacité à mener le conflit en dehors de son fief. Le général Berhanu Jula, chef d’état-major de l’armée fédérale, avait assuré au début du mois que “la guerre n’atteindra pas le centre du pays”.

De nombreux observateurs craignent que le conflit ne débouche sur une guerre communautaire incontrôlable en Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d’Afrique avec plus de 100 millions d’habitants et une mosaïque de peuples unis au sein d’un «fédéralisme ethnique».

Des milliers de miliciens amhara (deuxième groupe ethnique après les Oromo) combattent à Tigré aux côtés de l’armée fédérale éthiopienne contre le TPLF, selon les autorités régionales. Les tigres représentent 6% de la population.

Jeudi, Amnesty International a dénoncé un “massacre” de civils à Tigré, selon des témoins qui ont déclaré que les victimes étaient Amhara et avaient été tuées par les forces du TPLF, ce que Debretsion a démenti.

Abiy Ahmed, Oromo et Premier ministre en 2018 grâce à un mouvement de contestation populaire dans les régions d’Oromo et d’Amhara, a progressivement marginalisé le TPLF, qui dans le passé dominait la politique éthiopienne.

Les tensions entre Abiy et le TPLF se sont intensifiées en septembre lorsqu’après la suspension des élections nationales en raison du coronavirus, la région a procédé à ses propres élections, insistant sur le fait qu’Abiy était un dirigeant illégitime.

